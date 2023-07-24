Yeni nesil Apple Watch Ultra önceki modelden daha hafif olacak

Öncelikle mevcut Apple Watch Ultra'nın 61.3 gram ağırlığa sahip olduğunu hatırlatalım. Buna karşın 41 mm alüminyum Apple Watch Series 8'in ağırlığı 32 gram. Yani Ultra ile en hafif Series 8 modeli arasında neredeyse iki kat ağırlık farkı var.
3D baskılı parçalar sayesinde hafifleyebilir
Apple analisti Ming-Chi Kuo kısa süre önce yaptığı açıklamada Apple Watch Ultra 2'de 3D baskılı mekanik parçalara yer verileceğini söylemişti. Dolayısı ile 3D yazıcıda basılan parçalar Apple Watch Ultra"nın ağırlığının azaltılmasına yardımcı olabilir.
3D baskılı bileşenlerin reçine, plastik, metal ve hatta karbon fiber dahil olmak üzere çok çeşitli malzemelerden üretilebildiğini belirtelim. Son bilgilere göre Apple ikinci nesil Apple Watch Ultra'yı bu sonbaharda Apple Watch Series 9 modelleriyle birlikte tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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