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    Yeni nesil Apple Watch Ultra önceki modelden daha hafif olacak

    En hafif Series 8 modelinden iki kat ağır olan Apple Watch Ultra yeni nesilde daha hafif olacak. Çinli kaynaklar Apple'ın bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu söylüyor.
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    Yeni nesil Apple Watch Ultra önceki modelden daha hafif olacak Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı ikinci nesil Apple Watch Ultra hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Çinli kaynaklar akıllı saatin önceki modelden daha hafif olacağını söylüyor. Kısa süre önce bu iddiayı destekleyecek bazı bilgiler internete düşmüştü.

    Öncelikle mevcut Apple Watch Ultra'nın 61.3 gram ağırlığa sahip olduğunu hatırlatalım. Buna karşın 41 mm alüminyum Apple Watch Series 8'in ağırlığı 32 gram. Yani Ultra ile en hafif Series 8 modeli arasında neredeyse iki kat ağırlık farkı var.

    Yeni nesil Apple Watch Ultra önceki modelden daha hafif olacak Tam Boyutta Gör

    3D baskılı parçalar sayesinde hafifleyebilir

    Apple analisti Ming-Chi Kuo kısa süre önce yaptığı açıklamada Apple Watch Ultra 2'de 3D baskılı mekanik parçalara yer verileceğini söylemişti. Dolayısı ile 3D yazıcıda basılan parçalar Apple Watch Ultra"nın ağırlığının azaltılmasına yardımcı olabilir.

    3D baskılı bileşenlerin reçine, plastik, metal ve hatta karbon fiber dahil olmak üzere çok çeşitli malzemelerden üretilebildiğini belirtelim. Son bilgilere göre Apple ikinci nesil Apple Watch Ultra'yı bu sonbaharda Apple Watch Series 9 modelleriyle birlikte tanıtacak.

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