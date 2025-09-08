Giriş
    iPhone 17 serisiyle üç yeni Apple Watch modeli geliyor

    Apple, geçen yıl yalnızca Apple Watch 10'u tanıtmış, Ultra 3 ve SE 3 modellerini es geçmişti. Bu yıl iPhone 17 serisiyle birlikte yeni Apple Watch modellerinin tanıtılması bekleniyor.

    Apple Watch SE 3 modeli geliyor
    Yeni bir rapor, iPhone 17 tanıtım etkinliğinde Apple Watch Series 11 ile birlikte Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3'ün de tanıtılacağına dair daha da fazla kanıt sunuyor. Geçen yıl, Apple Watch Series 10 tek yeni modeldi. Apple Watch Ultra 2 yeni siyah titanyum seçeneğiyle gelmişti.

    Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 ve SE 3 geliyor

    Üç Apple Watch modelinin işlemci kimlikleri ve model tanımlayıcıları paylaşıldı. Series 11, Ultra 3 ve SE 3, aynı işlemciyi (S11) paylaşacak gibi görünüyor. Bu işlemcinin S9 ve S10 yongalarıyla aynı mimariye sahip olduğu söyleniyor.

    Apple Watch Ultra 3’ün uydu iletişim özelliğiyle gelmesi bekleniyor. Apple Watch Series 11’in aynı tasarımı korurken daha parlak yeni ekran ve renk seçenekleriyle geleceği söyleniyor. Son sızıntılara göre, yeni serinin uygun fiyatlı modeli Apple Watch SE 3, daha hızlı işlemci, daha büyük ekran dışında bir yükseltme almayacak gibi görünüyor. SE 3’ün alüminyum yerine plastik kasayla geleceği söylentisi ortaya çıksa da üretim sorunları nedeniyle bunun gerçekleşmeyeceği söyleniyor.

    Yeni Apple Watch modelleri ne zaman tanıtılacak?

    Yeni Apple Watch modelleri, iPhone 17 serisiyle birlikte Apple Awe Dropping etkinliğinde tanıtılacak. Etkinlik, 9 Eylül'de TSİ 20.00’de başlayacak.

    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

