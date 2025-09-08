Yeni bir rapor, iPhone 17 tanıtım etkinliğinde Apple Watch Series 11 ile birlikte Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3'ün de tanıtılacağına dair daha da fazla kanıt sunuyor. Geçen yıl, Apple Watch Series 10 tek yeni modeldi. Apple Watch Ultra 2 yeni siyah titanyum seçeneğiyle gelmişti.

iPhone 17 serisinin batarya kapasitesi belli oldu 6 sa. önce eklendi

Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 ve SE 3 geliyor

Üç Apple Watch modelinin işlemci kimlikleri ve model tanımlayıcıları paylaşıldı. Series 11, Ultra 3 ve SE 3, aynı işlemciyi (S11) paylaşacak gibi görünüyor. Bu işlemcinin S9 ve S10 yongalarıyla aynı mimariye sahip olduğu söyleniyor.

Apple Watch Ultra 3’ün uydu iletişim özelliğiyle gelmesi bekleniyor. Apple Watch Series 11’in aynı tasarımı korurken daha parlak yeni ekran ve renk seçenekleriyle geleceği söyleniyor. Son sızıntılara göre, yeni serinin uygun fiyatlı modeli Apple Watch SE 3, daha hızlı işlemci, daha büyük ekran dışında bir yükseltme almayacak gibi görünüyor. SE 3’ün alüminyum yerine plastik kasayla geleceği söylentisi ortaya çıksa da üretim sorunları nedeniyle bunun gerçekleşmeyeceği söyleniyor.

Yeni Apple Watch modelleri ne zaman tanıtılacak?

Yeni Apple Watch modelleri, iPhone 17 serisiyle birlikte Apple Awe Dropping etkinliğinde tanıtılacak. Etkinlik, 9 Eylül'de TSİ 20.00’de başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

iPhone 17 serisiyle üç yeni Apple Watch modeli geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: