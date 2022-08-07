Apple Watch Series 8 özellikleri netleşiyor: Titanyum kasa Pro modeline özel olacak

iPhone 14 Pro serisindeki tasarım değişikliğini aylar öncesinden bildiren ShrimpApplePro, şimdi de Apple Watch 8 tasarımına ilişkin paylaşımda bulundu. Tipster’ın paylaşımına göre Apple, bu sene yalnızca iPhone’larda değil Watch’lar da pro ayrımı yapacak.

Apple Watch Series 8 Pro, tek şarjla birkaç gün dayanacak 1 hf. önce eklendi

Apple Watch 8 beklenen özellikleri

Series 7 ile aynı tasarım

41mm ve 45mm kasa

Alüminyum model renkleri: yıldız ışığı, gece yarısı mavi, product red, gümüş

Paslanmaz çelik model renkleri: gümüş, grafit, altın

Titanyum versiyon yok

ShrimpApplePro, Apple Watch Series 8 ile ilgili önemli detayları açıkladı. Tipster, standart Apple Watch 8 modelinin yeni tasarımla gelmeyeceğini, Watch 7 tasarımını koruyacağını iddia ediyor. Bunun dışında titanyum kasanın Watch 8 Pro’ya özel olacağını söylüyor. Daha önce Mark Gurman’dan dayanıklı Apple Watch modelinin titanyum kasayla geleceğini duymuştuk. Sadece tasarım noktasında değil, sensör açısından da Watch 8 üzecek gibi. Sadece Pro versiyonda yeni sensörler görebiliriz.

Tipster, Watch 8 ve Watch 8 Pro’nun gece yarısı mavisi, yıldız ışığı, gümüş ve kırmızı renk seçenekleriyle geleceğini öne sürüyor. Gümüş ve grafit renk seçenekleri paslanmaz çelik kasalı modele özel olacak.

Apple Watch 8 ne zaman çıkacak?

Apple Watch Series 8’in bu ayın sonlarına doğru seri üretime girmesi bekleniyor. Watch 8 özellikle Watch 8 Pro, merakla bekleniyor. Apple’ın yeni akıllı saatlerini önümüzdeki ay yeni iPhone 14 serisiyle birlikte göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Apple Watch Series 8 özellikleri ve renkleri sızdırıldı