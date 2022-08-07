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    Apple Watch Series 8 özellikleri netleşiyor: Titanyum kasa Pro modeline özel olacak

    Apple Watch 8 ve Watch 8 Pro akıllı saatler, iPhone 14 serisiyle birlikte tanıtılacak. Yeni sızıntı, Watch 8'in tasarımı, özellikleri ve renk seçeneklerini ortaya çıkarıyor.
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    Apple Watch Series 8 özellikleri

    iPhone 14 Pro serisindeki tasarım değişikliğini aylar öncesinden bildiren ShrimpApplePro, şimdi de Apple Watch 8 tasarımına ilişkin paylaşımda bulundu. Tipster’ın paylaşımına göre Apple, bu sene yalnızca iPhone’larda değil Watch’lar da pro ayrımı yapacak.

    Apple Watch 8 beklenen özellikleri

    • Series 7 ile aynı tasarım
    • 41mm ve 45mm kasa
    • Alüminyum model renkleri: yıldız ışığı, gece yarısı mavi, product red, gümüş
    • Paslanmaz çelik model renkleri: gümüş, grafit, altın
    • Titanyum versiyon yok

    ShrimpApplePro, Apple Watch Series 8 ile ilgili önemli detayları açıkladı. Tipster, standart Apple Watch 8 modelinin yeni tasarımla gelmeyeceğini, Watch 7 tasarımını koruyacağını iddia ediyor. Bunun dışında titanyum kasanın Watch 8 Pro’ya özel olacağını söylüyor. Daha önce Mark Gurman’dan dayanıklı Apple Watch modelinin titanyum kasayla geleceğini duymuştuk. Sadece tasarım noktasında değil, sensör açısından da Watch 8 üzecek gibi. Sadece Pro versiyonda yeni sensörler görebiliriz.

    Tipster, Watch 8 ve Watch 8 Pro’nun gece yarısı mavisi, yıldız ışığı, gümüş ve kırmızı renk seçenekleriyle geleceğini öne sürüyor. Gümüş ve grafit renk seçenekleri paslanmaz çelik kasalı modele özel olacak.

    Apple Watch 8 ne zaman çıkacak?

    Apple Watch Series 8’in bu ayın sonlarına doğru seri üretime girmesi bekleniyor. Watch 8 özellikle Watch 8 Pro, merakla bekleniyor. Apple’ın yeni akıllı saatlerini önümüzdeki ay yeni iPhone 14 serisiyle birlikte göreceğiz.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 17 saat önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 4 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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