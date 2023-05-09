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    Anlık Bildirim

    Apple Watch Series 9, daha hızlı işlemci ile gelecek

    Apple Watch Series 9 işlemcisi ortaya çıktı. Yeni işlemci, Apple akıllı saatlere yıllar sonra ilk kez hız artışı sağlayacak. İşte Watch 9 hakkında yeni bilginin detayları:
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    apple watch series 9 işlemcisi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Series 8, Watch Series 7’nin S7 işlemcisi ile benzer S8 çipi ile güçlendirilmişti. Apple, Watch Series 9 modelinde önceki çipin yeniden yapılandırılmış bir versiyonu yerine yeni bir işlemci kullanacak.

    Mark Gurman’a göre, iPhone 15 serisi ile birlikte tanıtılacak Apple Watch Series 9, ilk olarak iPhone 13 modellerinde kullanılan A15 çipine dayalı yeni bir işlemciye sahip olacak. A15 teknolojisini kullanan güncellenmiş çip, tahmin edeceğiniz üzere Apple Watch 9’un daha hızlı açılmasını ve tek şarjla daha uzun süre dayanmasını sağlayacak. Son çıkan Apple Watch’lar arasında hız açısından çok bir fark yoktu. Watch 9 ile bu, değişebilir.

    Apple’ın watchOS 10 ile yeni widget sistemine odaklanan bir arayüz getireceği söyleniyor. Yeni watchOS güncellemesi ile dikkat değer birkaç değişiklik beklenirken, yeni Apple Watch 9’da tasarım değişikliği beklenmiyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    douradoluxurcars 3 saat önce

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    D
    DH Misafiri 3 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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