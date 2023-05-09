Apple Watch Series 9, daha hızlı işlemci ile gelecek

Mark Gurman’a göre, iPhone 15 serisi ile birlikte tanıtılacak Apple Watch Series 9, ilk olarak iPhone 13 modellerinde kullanılan A15 çipine dayalı yeni bir işlemciye sahip olacak. A15 teknolojisini kullanan güncellenmiş çip, tahmin edeceğiniz üzere Apple Watch 9’un daha hızlı açılmasını ve tek şarjla daha uzun süre dayanmasını sağlayacak. Son çıkan Apple Watch’lar arasında hız açısından çok bir fark yoktu. Watch 9 ile bu, değişebilir.
Apple’ın watchOS 10 ile yeni widget sistemine odaklanan bir arayüz getireceği söyleniyor. Yeni watchOS güncellemesi ile dikkat değer birkaç değişiklik beklenirken, yeni Apple Watch 9’da tasarım değişikliği beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah