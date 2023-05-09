Apple Watch, iPhone dışında cihazlarla da eşleştirilebilecek 1 hf. önce eklendi

Mark Gurman’a göre, iPhone 15 serisi ile birlikte tanıtılacak Apple Watch Series 9, ilk olarak iPhone 13 modellerinde kullanılan A15 çipine dayalı yeni bir işlemciye sahip olacak. A15 teknolojisini kullanan güncellenmiş çip, tahmin edeceğiniz üzere Apple Watch 9’un daha hızlı açılmasını ve tek şarjla daha uzun süre dayanmasını sağlayacak. Son çıkan Apple Watch’lar arasında hız açısından çok bir fark yoktu. Watch 9 ile bu, değişebilir.

Apple’ın watchOS 10 ile yeni widget sistemine odaklanan bir arayüz getireceği söyleniyor. Yeni watchOS güncellemesi ile dikkat değer birkaç değişiklik beklenirken, yeni Apple Watch 9’da tasarım değişikliği beklenmiyor.

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Apple Watch Series 9, daha hızlı işlemci ile gelecek