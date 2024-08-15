Tam Boyutta Gör iPhone ve iPad için Pro modeller çok popüler olsa da Apple Watch için durum böyle değil. CIRP, Amerika’da en popüler Apple Watch modellerini gösteren yeni bir rapor yayınladı. En popüler Apple Watch, en büyük ekranlı ve sağlam model olan Apple Watch Ultra 2 ya da en uygun fiyatlı Apple Watch SE 2 değil.

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Apple Watch Series 9, 2024'ün en popüler modeli

Tam Boyutta Gör CIRP’ın araştırmasına göre, ABD’de toplam saat satışlarının %43’ünü Apple Watch Series 9 oluşturuyor. En yeni modeller en fazla satışı sağlasa da eski modeller hâlâ pazarda önemli bir yer tutuyor. Series 8, artık doğrudan Apple tarafından satılmasa da çeşitli perakendeciler aracılığıyla satılıyor ve satışların %19’unu oluşturuyor. Mevcut ve önceki üst seviye modeller bir araya geldiğinde, bu dönemdeki tüm Apple Watch satışlarının neredeyse üçte ikisini oluşturuyor.

Grafiğe bakıldığında Apple Watch Ultra serisinin pazar payının %20’sini elde ettiği görülüyor. iPhone ve iPad Pro modellerinin satışların dörtte birini ve fazlasını oluşturduğu düşünüldüğünde bu, düşük bir yüzde. İlginç olarak, diğerlerine göre daha uygun fiyatlı olan Apple Watch SE 2 modeli dahil edilmemiş.

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En popüler Apple Watch modeli belli oldu