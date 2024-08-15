En popüler Apple Watch modeli belli oldu

Teknoloji Editörü
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iPhone ve iPad için Pro modeller çok popüler olsa da Apple Watch için durum böyle değil. CIRP, Amerika’da en popüler Apple Watch modellerini gösteren yeni bir rapor yayınladı. En popüler Apple Watch, en büyük ekranlı ve sağlam model olan Apple Watch Ultra 2 ya da en uygun fiyatlı Apple Watch SE 2 değil.
Apple Watch Series 9, 2024'ün en popüler modeli
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CIRP’ın araştırmasına göre,
ABD’de toplam saat satışlarının %43’ünü Apple Watch Series 9 oluşturuyor. En yeni modeller en fazla satışı sağlasa da eski modeller hâlâ pazarda önemli bir yer tutuyor. Series 8, artık doğrudan Apple tarafından satılmasa da çeşitli perakendeciler aracılığıyla satılıyor ve satışların %19’unu oluşturuyor. Mevcut ve önceki üst seviye modeller bir araya geldiğinde, bu dönemdeki tüm Apple Watch satışlarının neredeyse üçte ikisini oluşturuyor.
Grafiğe bakıldığında Apple Watch Ultra serisinin pazar payının %20’sini elde ettiği görülüyor. iPhone ve iPad Pro modellerinin satışların dörtte birini ve fazlasını oluşturduğu düşünüldüğünde bu, düşük bir yüzde. İlginç olarak, diğerlerine göre daha uygun fiyatlı olan Apple Watch SE 2 modeli dahil edilmemiş.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.