Apple Watch, iPhone dışında başka cihazlarla da eşleştirilebilecek

Tam Boyutta Gör Yeni bir söylentiye göre, Apple, kullanıcıların Apple Watch’larını iPhone, iPad ve Mac dahil birden fazla Apple cihazla eşleştirmelerini mümkün kılacak yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor.

watchOS 10, Apple Watch'un en büyük güncellemesi olacak 1 hf. önce eklendi

Şu anda Apple Watch yalnızca bir iPhone ile eşleştirilebiliyor ve birkaç Apple Watch’u aynı iPhone ile eşleştirmek de mümkün. Ancak Apple, saati ekosistemdeki diğer cihazlarla eşleştirme veya senkronize etme olanağı sunmuyor.

Apple Watch, iPhone ile eşleştikten sonra -Apple Fitness+ antrenman rutinlerini takip etmek için- aynı Apple ID ile giriş yapılmış iPad ile birlikte kullanılabiliyor. Apple Watch, Mac'te bilgisayarın kilidini açmak, şifreleri görüntülemek, Apple Pay işlemlerinde kullanılabiliyor. Ancak bu kadar. Yeni güncelleme, bu sınırlamayı değiştirebilir.

Bu değişiklik iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 ile mi olacak yoksa önümüzdeki yıla mı ertelenecek henüz belli değil. Unutmadan, bu söylenti iPhone 14 Pro’nun dinamik ada ile geleceği bilgisini sızdıran kişiden geliyor.

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Apple Watch, iPhone dışında cihazlarla da eşleştirilebilecek