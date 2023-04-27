Apple Watch, iPhone dışında başka cihazlarla da eşleştirilebilecek

Şu anda Apple Watch yalnızca bir iPhone ile eşleştirilebiliyor ve birkaç Apple Watch’u aynı iPhone ile eşleştirmek de mümkün. Ancak Apple, saati ekosistemdeki diğer cihazlarla eşleştirme veya senkronize etme olanağı sunmuyor.
Apple Watch, iPhone ile eşleştikten sonra -Apple Fitness+ antrenman rutinlerini takip etmek için- aynı Apple ID ile giriş yapılmış iPad ile birlikte kullanılabiliyor. Apple Watch, Mac'te bilgisayarın kilidini açmak, şifreleri görüntülemek, Apple Pay işlemlerinde kullanılabiliyor. Ancak bu kadar. Yeni güncelleme, bu sınırlamayı değiştirebilir.
Bu değişiklik iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 ile mi olacak yoksa önümüzdeki yıla mı ertelenecek henüz belli değil. Unutmadan, bu söylenti iPhone 14 Pro’nun dinamik ada ile geleceği bilgisini sızdıran kişiden geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”