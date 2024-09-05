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    Apple Watch Ultra 3 geliyor: İşte beklenen özellikleri

    Apple, yaklaşan It's Glowtime etkinliğinde iPhone 16 serisiyle birlikte yeni Apple Watch'ları tanıtacak. Peki, en üst model olacak Apple Watch Ultra 3 neler sunacak?
    apple watch ultra 3 beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Ultra 2, %50 daha parlak ekran, daha hızlı S9 çipi, ekrana dokunmadan saatle etkileşim kurmanızı sağlayan çift dokunuş, Siri ve artırılmış dahili depolama alanı ile geldi. Yaklaşan iPhone 16 lansmanında tanıtılacak Apple Watch Ultra 3 modelinin daha az yenilik, geliştirme getirmesi bekleniyor.

    microLED ekran sonraki bahara kaldı

    apple watch ultra 3 ekranı Tam Boyutta Gör
    Başta Apple’ın artırılmış parlaklık seviyesi, daha iyi kontrast ve geliştirilmiş pil verimliliği sağlayacak microLED ekranlı Apple Watch Ultra üzerinde çalıştığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak, bu gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Apple, microLED ekran teknolojisi üzerinde birkaç yıl çalıştı ancak proje 2024'te iptal edildi, yakın gelecekte de microLED ekran sahip Apple Watch modelinin çıkması beklenmiyor.

    Diğer yandan, Apple'ın her zaman açık ekranının güç tüketimini daha da azaltmak için yeni Apple Watch modellerinde yeni düşük enerjili OLED panel teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Apple'ın bu teknolojiyi en son Apple Watch Ultra modeline getirmeden en son Seri modelinde kullanması pek olası değil.

    Tasarım değişmiyor

    Apple Watch Ultra 3 tasarım Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Ultra 3'ün tasarımı büyük ölçüde değişmeyecek gibi görünüyor. Mark Gurman, yakın zamanda üçüncü nesil Apple Watch Ultra'nın ilk modelle hemen hemen aynı görünüme sahip olacağını söyledi. Daha önce daha ince kasa ve manyetik kayışa sahip tamamen yeniden tasarlanmış Apple Watch X’in geleceğini öne sürmüştü ancak bunun Ultra'dan farklı bir model olması muhtemel ve 2024 veya 2025’te piyasaya sürüleceğini söylemişti.

    Bu yıl Apple Watch Serisi modellerindeki iki standart kasa boyutundan daha büyüğü olan 45 mm boyutunun en küçük seçenek olacağı söyleniyor. Mevcut Apple Watch Ultra ile eşleşen yepyeni 49 mm kasa boyutunun yeni daha büyük seçenek olarak tanıtılması bekleniyor. 49 mm Apple Watch Ultra'nın 45 mm Apple Watch Serisi modelleri için tasarlanmış bantlarla uyumlu olması bekleniyor. Apple Watch kayışları ilk kez hem Series 10 modelleri hem de Apple Watch Ultra ile uyumlu olacak gibi görünüyor.

    Uyku apnesi ve kan basıncı takip özelliği gelmeyebilir

    Apple Watch Ultra 3 ile birlikte Apple Watch Series 10/X’in kan basıncı izleme ve uyku apnesi tespiti gibi gelişmiş sağlık takibi özellikleriyle gelmesi bekleniyor. Kan basıncı izleme özelliği, kullanıcılara kan basınçlarının yukarı doğru bir eğilim gösterip göstermediğini bildirecek ve kullanıcıların hipertansiyon durumunda ne yaptıklarını not etmeleri için bir seçenek sunacak. Ancak belirli kan basıncı sayıları sağlanmayacak. Uyku apnesi tespiti, birinin uyku apnesinden muzdarip olup olmadığını tahmin etmek için uyku geçmişini ve nefes alma düzenlerini kullanacak ve saat, kullanıcıların böyle bir durumda bir doktora başvurmalarını önerecek.

    Ancak, bu özelliklerin geliştirilmesinin önemli zorluklarla karşılaştığı bildirildi. Hipertansiyon tespit özelliğinin test sırasında yeterince güvenilir olmadığı kanıtlandı. Bu da yenilenen tasarıma entegrasyonu konusunda endişelere yol açtı. Bu yüzden özelliğin gelmeme ihtimali var. Benzer şekilde, uyku apnesi tespit özelliği, kan oksijen doygunluğu ölçümlerine bağlı olduğu için sorun yaşatabilir.

    Donanım yükseltmesi beklenmiyor

    Apple Watch Ultra 3 donanım Tam Boyutta Gör
    Apple tedarik zinciri analisti Kuo'ya göre Apple Watch Ultra 3, önceki nesle kıyasla neredeyse hiç yeni donanım yükseltmesi içermeyecek. Kan basıncı ve uyku apnesi algılama özelliklerinin makine öğrenimi/yazılım tabanlı olacağı, bu özellikler için mevcut sensörleri kullanacağı söyleniyor. Ancak Mark Gurman, Apple Watch Ultra 3'ün geçen yeni bir işlemciye sahip olacağını ve bunun ileride bazı yapay zeka geliştirmeleri için zemin hazırlayabileceğini söylüyor.

    Koyu renk seçeneği olabilir

    Apple, Watch Ultra 2'yi birinci nesil modelle aynı doğal titanyum renkte sundu. İkinci nesil modelin piyasaya sürülmesinden önce, Apple'ın yeni ve daha koyu bir renk seçeneği çıkarabileceği öne sürülmüştü ancak gerçekleşmedi. Apple’ın koyu seramik arka yüzeyli Apple Watch Ultra tasarladığı bilinse de asla piyasaya çıkmadı. Apple analisti Ming-Chi Kuo, üretim verimliliğinin beklentileri karşılaması durumunda yeni koyu/siyah kasa renk seçeneğinin sunulabileceğine inanıyor.

    watchOS 11 ile geliyor

    apple watch ultra 3 watchos 11 Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Ultra 3, watchOS 11 ile gelecek. Yeni watchOS sürümü, ek Akıllı Gruplama araç takımları, Mesajlar ve egzersizler için Durum Denetleme, önemli sağlık ölçümlerini gösteren Yaşam Bulguları, Çeviri uygulaması, Aktivite halkalarını belirli günlerde duraklatma, egzersizler için eğitim yükü ve fazlasını getiriyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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