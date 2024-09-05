Apple Watch Ultra 3 geliyor: İşte beklenen özellikleri

- microLED ekran sonraki bahara kaldı
- Tasarım değişmiyor
- Uyku apnesi ve kan basıncı takip özelliği gelmeyebilir
- Donanım yükseltmesi beklenmiyor
- Koyu renk seçeneği olabilir
- watchOS 11 ile geliyor
- Yorumlar
microLED ekran sonraki bahara kaldı
Diğer yandan, Apple'ın her zaman açık ekranının güç tüketimini daha da azaltmak için yeni Apple Watch modellerinde yeni düşük enerjili OLED panel teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Apple'ın bu teknolojiyi en son Apple Watch Ultra modeline getirmeden en son Seri modelinde kullanması pek olası değil.
Tasarım değişmiyor
Bu yıl Apple Watch Serisi modellerindeki iki standart kasa boyutundan daha büyüğü olan 45 mm boyutunun en küçük seçenek olacağı söyleniyor. Mevcut Apple Watch Ultra ile eşleşen yepyeni 49 mm kasa boyutunun yeni daha büyük seçenek olarak tanıtılması bekleniyor. 49 mm Apple Watch Ultra'nın 45 mm Apple Watch Serisi modelleri için tasarlanmış bantlarla uyumlu olması bekleniyor. Apple Watch kayışları ilk kez hem Series 10 modelleri hem de Apple Watch Ultra ile uyumlu olacak gibi görünüyor.
Uyku apnesi ve kan basıncı takip özelliği gelmeyebilir
Apple Watch Ultra 3 ile birlikte Apple Watch Series 10/X’in kan basıncı izleme ve uyku apnesi tespiti gibi gelişmiş sağlık takibi özellikleriyle gelmesi bekleniyor. Kan basıncı izleme özelliği, kullanıcılara kan basınçlarının yukarı doğru bir eğilim gösterip göstermediğini bildirecek ve kullanıcıların hipertansiyon durumunda ne yaptıklarını not etmeleri için bir seçenek sunacak. Ancak belirli kan basıncı sayıları sağlanmayacak. Uyku apnesi tespiti, birinin uyku apnesinden muzdarip olup olmadığını tahmin etmek için uyku geçmişini ve nefes alma düzenlerini kullanacak ve saat, kullanıcıların böyle bir durumda bir doktora başvurmalarını önerecek.
Ancak, bu özelliklerin geliştirilmesinin önemli zorluklarla karşılaştığı bildirildi. Hipertansiyon tespit özelliğinin test sırasında yeterince güvenilir olmadığı kanıtlandı. Bu da yenilenen tasarıma entegrasyonu konusunda endişelere yol açtı. Bu yüzden özelliğin gelmeme ihtimali var. Benzer şekilde, uyku apnesi tespit özelliği, kan oksijen doygunluğu ölçümlerine bağlı olduğu için sorun yaşatabilir.
Donanım yükseltmesi beklenmiyor
Koyu renk seçeneği olabilir
Apple, Watch Ultra 2'yi birinci nesil modelle aynı doğal titanyum renkte sundu. İkinci nesil modelin piyasaya sürülmesinden önce, Apple'ın yeni ve daha koyu bir renk seçeneği çıkarabileceği öne sürülmüştü ancak gerçekleşmedi. Apple’ın koyu seramik arka yüzeyli Apple Watch Ultra tasarladığı bilinse de asla piyasaya çıkmadı. Apple analisti Ming-Chi Kuo, üretim verimliliğinin beklentileri karşılaması durumunda yeni koyu/siyah kasa renk seçeneğinin sunulabileceğine inanıyor.
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.