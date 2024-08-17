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    Apple Watch Series 10 neler sunacak? İşte beklenen yenilikler

    Apple Eylül etkinliği yaklaşıyor; iPhone 16 serisinin yanında yeni Apple Watch modelleri tanıtılacak. Peki, Apple Watch Series 10 özellikleri ve tasarımı nasıl olacak, beklentiler neler?
    apple watch series 10 beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple Eylül etkinliğinde odak nokta iPhone 16 Pro modelleri olacak. Ancak, Apple’ın önümüzdeki ay tanıtacağı Apple Watch modeli de önemli çünkü 10. yıl dönümüne denk geldiğinden şirketin özel bir sürüm bile çıkarma olasılığı var. Daha büyük ekran, daha güçlü çip ve diğer geliştirmeler Watch'u ileriye taşıyacak. Peki, yeni Apple Watch Series 10 hakkında neler biliyoruz?

    Apple Watch Series 10 beklenen özellikleri

    Apple, bu yıl yalnızca iPhone’larda değil, Apple Watch modellerinde de ekranı büyütecek. Apple Watch Series 10’un 45mm ve 49mm kasa boyutuyla gelmesi bekleniyor. Kıyaslama açısından, şu anda Apple Watch Ultra’yı seçmezseniz, 41mm ve 45mm olmak üzere iki seçenek var. Büyük ekranı tercih eden kullanıcılar olduğu gibi küçük ekranlı saatleri seven kullanıcılar da var. Apple, bu kullanıcılardan nasıl bir geri bildirim alacak göreceğiz.

    Yeni Apple Watch’lar ayrıca daha ince kasaya sahip olacak. Watch’un mevcut kalınlığında daha büyük ekran kullanımı hantal bir cihaza yol açabilir. Ancak daha inceltilmiş kasa, bu ekstra hacmi telafi etmeye ve daha çekici bir tasarım oluşturmaya yardımcı olacak.

    Apple Watch Series 10, muhtemelen S10 olarak adlandırılacak yeni çiple gelecek. Özellikle Neural Engine’de gelecekteki yapay zeka özellikleri için temel oluşturacak iyileştirmeler görmemiz olası. Yalnız, Apple her yeni Apple Watch modelinde yeni bir işlemci kullanmıyor. Apple Watch’un yeni çiple geldiği zamanlar da var, eski nesille aynı çipi kullandığı zamanlar da var. Ancak, bu yıl Apple Intelligence geleceğinden Watch’un işlem gücünün daha sık artması beklenebilir.

    Yeni Apple Watch’un hipertansiyon tespiti ve uyku apnesi tespiti yapacağı söylentisi ortaya çıkmıştı. Ancak sonradan gelen raporlar bu özelliklerin Series 10’da olup olmayacağı konusunda şüphe uyandırdı. Bu arada yazılımsal ancak watchOS 11, kullanıcıların uyku verilerini detaylı olarak sunan yeni Vitals (Yaşam Bulguları) özelliğini getiriyor. Bu nedenle uyku apnesi özelliği sonbaharda çıkacak yeni Watch’a gelebilir.

    Apple Watch 10’un OLED ekranında LTPO teknolojisinin kullanılması bekleniyor. Bu teknoloji ekran için daha fazla güç verimliliği sağlayacak. Apple, bunu pilden ödün vermeden ekran kalitesini artırmak, kaliteyi değiştirmeden pil ömrünü artırmak, pili küçülterek başka değişiklikler için kullanabilir veya daha ince kasa ortaya çıkarabilir.

    Apple Watch Series 10 ne zaman tanıtılacak?

    Apple, klasik olarak Apple Watch Series 10 ve diğer modelleri iPhone 16 serisiyle birlikte tanıtacak. Apple Eylül etkinliğinin 10 Eylül’de gerçekleşebileceği söyleniyor ancak henüz Apple, davetiyeleri yollamadı, resmî bir duyuru yapmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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