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    Anlık Bildirim

    iOS 18.2 ile iPhone'da varsayılan uygulamalar değiştirilebilecek

    Apple, geliştiriciler ve meraklılar için iOS 18.2 betasını yayınladı. Bu sürüm, birçok Apple Intelligence özelliğini getirirken, varsayılan uygulamaları değiştirmek için yeni seçenek sunuyor.
    ios 18.2 iphone varsayılan uygulamalar Tam Boyutta Gör
    Apple, sürpriz bir şekilde 23 Ekim’de iOS 18.2 betayı sundu. iOS 18.2 geliştirici beta sürümü, Siri ChatGPT entegrasyonu, görselden üretken yapay zeka Genmoji ve Image Playground, iPhone 16 için görsel yapay zeka, yeni Mail uygulaması ve fazlasını getiriyor. Daha da önemlisi, iPhone’da artık varsayılan uygulamalar değiştirilebiliyor.

    iOS 18.2, varsayılan uygulamalar bölümü getiriyor

    iOS 18.2, Ayarlar uygulamasından erişilebilen ve varsayılan uygulamaları yönetmenizi sağlayan “Varsayılan Uygulamalar” bölümü veriyor. E-posta, mesajlaşma, arama, arama filtreleme, tarayıcı, parolalar ve kodlar, klavye uygulamaları için varsayılan uygulamayı seçebiliyorsunuz.

    Varsayılan uygulama seçimi AB’deki kullanıcılarla sınırlı değil; dünya genelinde kullanıma sunuldu. iOS 18.2 beta sürümü yüklemek için Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme - Beta güncellemeleri’ne gidip iOS 18 developer betayı seçmeniz gerekiyor. Ardından iOS 18.2 yükleme seçeneği açılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 5 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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