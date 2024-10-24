iOS 18.2 ile iPhone'da varsayılan uygulamalar değiştirilebilecek

iOS 18.2, varsayılan uygulamalar bölümü getiriyor
iOS 18.2, Ayarlar uygulamasından erişilebilen ve varsayılan uygulamaları yönetmenizi sağlayan “Varsayılan Uygulamalar” bölümü veriyor. E-posta, mesajlaşma, arama, arama filtreleme, tarayıcı, parolalar ve kodlar, klavye uygulamaları için varsayılan uygulamayı seçebiliyorsunuz.
Varsayılan uygulama seçimi AB’deki kullanıcılarla sınırlı değil; dünya genelinde kullanıma sunuldu. iOS 18.2 beta sürümü yüklemek için Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme - Beta güncellemeleri’ne gidip iOS 18 developer betayı seçmeniz gerekiyor. Ardından iOS 18.2 yükleme seçeneği açılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu