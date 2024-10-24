iOS 18.2 ile iPhone'da varsayılan uygulamalar değiştirilebilecek

Apple, geliştiriciler ve meraklılar için iOS 18.2 betasını yayınladı. Bu sürüm, birçok Apple Intelligence özelliğini getirirken, varsayılan uygulamaları değiştirmek için yeni seçenek sunuyor.