Tam Boyutta Gör Apple’ın 2025 iPhone 17 modellerinde kendi WiFi/Bluetooth çipini kullanması bekleniyordu. Kuo’ya göre Apple, hem WiFi hem de Bluetooth bağlantısını tek bir çipte birleştiren bileşeni geliştirirken sorunlarla karşılaştı. Anlaşılan o ki, iPhone 15 ve hatta iPhone 16’nın WiFi 6E bağlantısı Broadcom’dan olacak.

Apple komplike bir kablosuz yonga geliştiriyor 2 hf. önce eklendi

Kuo, WiFi ve Bluetooth kombo çipi geliştirmenin WiFi özellikli çip tasarlamaktan çok daha zor olduğunu sözlerine ekliyor. Bilindiği üzere, Apple cihazlarının çoğunda Broadcom’un birleşik yongası var. Bu, Apple’ın Broadcom’un tüm yonga setlerini iptal kendi yonga setlerini dahil etmesini zorlaştırıyor. Apple’ın Qualcomm patentleriyle ilgili sorunlar çıkması ve yetersiz geliştirme kaynakları nedeniyle bir süre daha kendi 5G modemini kullanamayacak.

Apple’ın şu anda TSMC’nin 3nm üretim sürecinden geçen Apple Silicon işlemci geliştirdiği söyleniyor. Daha düşük işlem düğümü sayısı daha yüksek transistör sayısı anlamına geldiğinden, bu çipin öncekilere kıyasla performans ve enerji verimliliği bakımından önemli ölçüde iyileştirme sunması bekleniyor.

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Apple, WiFi ve Bluetooth yongası geliştirmeyi bıraktı