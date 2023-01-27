Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, WiFi ve Bluetooth yongası geliştirmeyi bıraktı

    Bu ayın başlarında, Apple’ın WiFi ve Bluetooth yongaları geliştireceği yönünde haberler çıkmıştı. Şirketin bu projeyi şimdilik rafa kaldırdığı, tüm odağı 3nm silicon işlemciye verdiği söyleniyor.
    Oy Ver
    apple wifi bluetooth tipi geliştirmeyi bıraktı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 2025 iPhone 17 modellerinde kendi WiFi/Bluetooth çipini kullanması bekleniyordu. Kuo’ya göre Apple, hem WiFi hem de Bluetooth bağlantısını tek bir çipte birleştiren bileşeni geliştirirken sorunlarla karşılaştı. Anlaşılan o ki, iPhone 15 ve hatta iPhone 16’nın WiFi 6E bağlantısı Broadcom’dan olacak.

    Kuo, WiFi ve Bluetooth kombo çipi geliştirmenin WiFi özellikli çip tasarlamaktan çok daha zor olduğunu sözlerine ekliyor. Bilindiği üzere, Apple cihazlarının çoğunda Broadcom’un birleşik yongası var. Bu, Apple’ın Broadcom’un tüm yonga setlerini iptal kendi yonga setlerini dahil etmesini zorlaştırıyor. Apple’ın Qualcomm patentleriyle ilgili sorunlar çıkması ve yetersiz geliştirme kaynakları nedeniyle bir süre daha kendi 5G modemini kullanamayacak.

    Apple’ın şu anda TSMC’nin 3nm üretim sürecinden geçen Apple Silicon işlemci geliştirdiği söyleniyor. Daha düşük işlem düğümü sayısı daha yüksek transistör sayısı anlamına geldiğinden, bu çipin öncekilere kıyasla performans ve enerji verimliliği bakımından önemli ölçüde iyileştirme sunması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    alex59 6 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11
    Xiaomi Redmi Note 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 14 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 14 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız