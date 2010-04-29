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Apple, WWDC 2010'u duyurdu; Yeni iPhone 7 Haziran'da mı geliyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Son iki senedir yeni nesil iPhone'u Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) gün yüzüne çıkaran Apple, WWDC 2010'un yapılacağı tarihi açıkladı. Ana konusu uygulama geliştiricilerinin Apple mühendisleriyle fikir alışverişi olmasına rağmen son yıllarda adı iPhone'la anılan organizasyon bu sene 7 ile 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. San Francisco'daki Moscone West Kongre salonunda düzenlenecek olan WWDC 2010'da Apple'ın 4.Nesil iPhone'u tanıtacağını kesin gözüyle bakılıyor.

Biletleri 1600 dolardan satışa sunulan organizasyonun bu sene daha çok iPhone OS üzerinde şekillenmesi bekleniyor. Apple'ın WWDC 2010 için hazırladığı görsel ve Apple Desing Award's dan Mac OS X kategorisinin çıkarılması da bu iddiayı kuvvetlendiriyor.


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The Catalyst 9 yıl
merakla bekliyoruz
Özellikle fiyatını çok merak ediyorum ve türkiye fiyetını.
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Batuist 9 yıl
o fiyata bende bilet satsam öyle bir telefon yaparım ki..
şaka bir yana iphone yine gündeme oturacak.. tek beklentim çözünürlüğü hala spekülasyon olan 900lü olan bir ekran ile gelmesi.. prototipi çok hoşuma gitmişti... bu sefer gerçekten çok güzel olcak.. öyle asena gibi kıvrak birşey değil...
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extinct 9 yıl
tanıtsınlar artıkya telefon alamıyoruz bunlar yuzunden n8 ve iphone çıksın piyasayada kararımızı verelim
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