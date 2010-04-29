Apple, WWDC 2010'u duyurdu; Yeni iPhone 7 Haziran'da mı geliyor ?

Son iki senedir yeni nesil iPhone'u Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) gün yüzüne çıkaran Apple, WWDC 2010'un yapılacağı tarihi açıkladı. Ana konusu uygulama geliştiricilerinin Apple mühendisleriyle fikir alışverişi olmasına rağmen son yıllarda adı iPhone'la anılan organizasyon bu sene 7 ile 11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. San Francisco'daki Moscone West Kongre salonunda düzenlenecek olan WWDC 2010'da Apple'ın 4.Nesil iPhone'u tanıtacağını kesin gözüyle bakılıyor.

Biletleri 1600 dolardan satışa sunulan organizasyonun bu sene daha çok iPhone OS üzerinde şekillenmesi bekleniyor. Apple'ın WWDC 2010 için hazırladığı görsel ve Apple Desing Award's dan Mac OS X kategorisinin çıkarılması da bu iddiayı kuvvetlendiriyor.