Apple, WWDC 2020'nin programını açıkladı

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Apple'ın bu yıl koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle "online" olarak düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC) detayları netleşti. Konferansın açılış konuşması 22 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Cupertinolu şirket, 26 Haziran'a kadar sürecek WWDC 2020'nin takvimiyle ilgili bazı detaylar paylaştı.

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Apple her zaman olduğu gibi etkinlik kapsamında ne gibi duyurular yapacağına dair resmi bir bilgi vermedi. Ancak gelen haberlere göre şirket merakla beklenen iOS 14'ü ilk kez bu konferansta sahneye çıkaracak. Ayrıca Apple'ın Mac tarafında ARM tabanlı işlemcilere geçişini de açıklaması bekleniyor.

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100’ün üzerinde mühendislik oturumu

Açılış konuşması apple.com, Apple Developer uygulaması, Apple Developer web sitesi, Apple TV uygulaması ve YouTube üzerinden izlenebilecek. Şirket bu sunumun ardından güncellemeler ve yeni geliştirici araçları hakkında bilgiler paylaştığı Platforms State of the Union oturumunu gerçekleştirecek.

Aple bu yıl 23-26 Haziran tarihleri arasında 100’ün üzerinde mühendislik oturumu düzenlemeyi planlıyor. Şirket ayrıca 18 Haziran'da Apple geliştiriciler forumunun yeniden tasarlanmış halini de kullanıma açacak. 1000’den fazla Apple mühendisine ev sahipliği yapacak platforma üye olanlar Apple uzmanlarıyla bilgi alışverişinde bulunabilecekler.

https://www.apple.com/newsroom/2020/06/apple-reveals-lineup-for-its-biggest-ever-worldwide-developers-conference

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