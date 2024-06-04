Apple, WWDC 2024 etkinliğine hazır: Peki, yeni cihaz tanıtılacak mı?

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2024 etkinliğini izlemek isteyenler için YouTube linkini paylaştı. Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı, 10 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak. iOS 18 ile iPhone’lara gelecek yapay zeka özellikleri, Vision Pro için ilk büyük yazılım güncellemesi ve Apple’ın diğer işletim sistemlerinin yeni sürümlerinde büyük değişiklikler bekleniyor. Peki, Apple yeni bir cihaz tanıtacak mı?

Apple, WWDC etkinliğinin detaylarını paylaştı: iOS 18 geliyor! 6 gün önce eklendi

WWDC24 etkinliğinde yeni Apple cihazı tanıtılmayacak

WWDC etkinliklerinde yazılım her zaman odak noktası oldu ancak geçmişte yeni Apple cihazlarının da tanıtıldığını gördük. Örneğin; geçtiğimiz sene Vision Pro, 15 inç MacBook Air, Mac Pro ve Mac Studio tanıtıldı. 2022’de MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro modelini gördük. 2021’de yeni bir donanım tanıtılmamıştı. Apple’ın yaklaşan WWDC24 etkinliğinde de yeni bir cihaz tanıtması beklenmiyor. Apple, muhtemelen yapay zeka özelliklerine odaklanacak.

Apple, Mayıs ayında iPad’i güncelledi. Yeni iPhone’lar, AirPods ve Apple Watch’lar Eylül ayına kadar gelmeyecek. Ayrıca yakın zamanda yeni Vision Pro gelmeyecek yalnızca Amerika dışında satışa sunulacak. AirTag 2’nin gelecek yıla kadar gelmesi beklenmiyor. Yeni Apple TV’nin de yakın zamanda çıkması sürpriz olur. M4 MacBook modellerinin de sonbahara kadar gelmeyeceği tahmin ediliyor.

WWDC24 etkinliği nasıl izlenecek?

Apple, WWDC24 etkinliğini YouTube üzerinden, kendi sitesinden, Apple TV ve Apple Developer uygulamasından yayınlayacak. iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, visionOS 2, watchOS 11 ve tvOS 18 ile gelecek yenilikler gösterilecek. Muhtemelen etkinlikten kısa bir süre sonra en çok beklenen güncellemelerden iOS 18’in geliştirici betası yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde yeni cihaz tanıtacak mı?