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    Anlık Bildirim

    Apple, WWDC 2024 etkinliğine hazır: Peki, yeni cihaz tanıtılacak mı?

    Apple WWDC24 etkinliği için geri sayım başladı. Yapay zekaya odaklanan iOS 18 ve diğer işletim sistemi güncellemeleri tanıtılacak. Peki, yeni bir donanım görecek miyiz?
    apple wwdc 2024 etkinliğinde yeni cihaz tanıtmayacak Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC 2024 etkinliğini izlemek isteyenler için YouTube linkini paylaştı. Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı, 10 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak. iOS 18 ile iPhone’lara gelecek yapay zeka özellikleri, Vision Pro için ilk büyük yazılım güncellemesi ve Apple’ın diğer işletim sistemlerinin yeni sürümlerinde büyük değişiklikler bekleniyor. Peki, Apple yeni bir cihaz tanıtacak mı?

    WWDC24 etkinliğinde yeni Apple cihazı tanıtılmayacak

    WWDC etkinliklerinde yazılım her zaman odak noktası oldu ancak geçmişte yeni Apple cihazlarının da tanıtıldığını gördük. Örneğin; geçtiğimiz sene Vision Pro, 15 inç MacBook Air, Mac Pro ve Mac Studio tanıtıldı. 2022’de MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro modelini gördük. 2021’de yeni bir donanım tanıtılmamıştı. Apple’ın yaklaşan WWDC24 etkinliğinde de yeni bir cihaz tanıtması beklenmiyor. Apple, muhtemelen yapay zeka özelliklerine odaklanacak.

    Apple, Mayıs ayında iPad’i güncelledi. Yeni iPhone’lar, AirPods ve Apple Watch’lar Eylül ayına kadar gelmeyecek. Ayrıca yakın zamanda yeni Vision Pro gelmeyecek yalnızca Amerika dışında satışa sunulacak. AirTag 2’nin gelecek yıla kadar gelmesi beklenmiyor. Yeni Apple TV’nin de yakın zamanda çıkması sürpriz olur. M4 MacBook modellerinin de sonbahara kadar gelmeyeceği tahmin ediliyor.

    WWDC24 etkinliği nasıl izlenecek?

    Apple, WWDC24 etkinliğini YouTube üzerinden, kendi sitesinden, Apple TV ve Apple Developer uygulamasından yayınlayacak. iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, visionOS 2, watchOS 11 ve tvOS 18 ile gelecek yenilikler gösterilecek. Muhtemelen etkinlikten kısa bir süre sonra en çok beklenen güncellemelerden iOS 18’in geliştirici betası yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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