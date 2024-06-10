iOS 18 alacak telefonlar belli oldu: Hangi telefonlara güncelleme gelecek?

iPhone’ların yeni işletim sistemi iOS 18, yapay zeka odaklanan yeniliklerle duyuruldu. WWDC24 etkinliğinin hemen ardından iOS 18 güncellemesi alacak telefon modelleri açıklandı. Peki, hangi cihazlara güncelleme gelecek? İşte desteklenen iPhone modelleri ve iOS 18 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı:
iOS 18 alacak cihazlar 📱
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2. nesil veya daha modeller)
iOS 18 ne zaman çıkacak 📆
Bununla birlikte etkinlik sonunda iOS 18 developer beta sürümü indirilmeye açılacak. Apple geliştirici hesabı olan olmayan herkes son iOS sürümünü deneyimleme şansına sahip olacak. iOS 18 public beta olarak geçen herkese açık sürümün ise Temmuz ayı içinde yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.