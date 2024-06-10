iOS 18 alacak telefonlar belli oldu: Hangi telefonlara güncelleme gelecek?

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

iPhone’ların yeni işletim sistemi iOS 18, yapay zeka odaklanan yeniliklerle duyuruldu. WWDC24 etkinliğinin hemen ardından iOS 18 güncellemesi alacak telefon modelleri açıklandı. Peki, hangi cihazlara güncelleme gelecek? İşte desteklenen iPhone modelleri ve iOS 18 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı:

iOS 18 alacak cihazlar 📱

Tam Boyutta Gör iOS 18 güncellemesi, iPhone XS, XR ve daha yeni modellere yüklenebilecek. iOS 18 alacak telefonlar listesi ise şöyle 👇🏻

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil veya daha modeller)

iOS 18 ne zaman çıkacak 📆

Tam Boyutta Gör iOS 18’in tanıtılmasıyla birlikte “iOS 18 güncellemesi ne zaman gelecek” diye merak konusu oldu. Apple, iOS 18 çıkış tarihi için net bir bilgi paylaşmadı ancak Eylül ayının ikinci haftasında yayınlanması bekleniyor.

Bununla birlikte etkinlik sonunda iOS 18 developer beta sürümü indirilmeye açılacak. Apple geliştirici hesabı olan olmayan herkes son iOS sürümünü deneyimleme şansına sahip olacak. iOS 18 public beta olarak geçen herkese açık sürümün ise Temmuz ayı içinde yayınlanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 18 alacak cihazlar: İşte destekleyen iPhone telefonlar