Apple yakında 14.1 inç mini LED ekranlı MacBook Pro'yu tanıtabilir

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Teknoloji devi Apple, 16 inç ekranlı MacBook Pro'yu piyasaya sürdüğünde, akıllara acaba 13-inç modeli ile ilgili de bir gelişme olacak mı sorusu geldi. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre şirket bu yıl birkaç mini LED ekranlı ürününü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Apple mini LED ekranlara yöneliyor

Yaptığı güvenilir tahminlerle tanıdığımız Ming-Chi Kuo, Apple'ın 14.1 inç MacBook Pro da dahil olmak üzere, bu yıl piyasaya altı mini LED ekanlı bilgisayar sunacak. Kuo'ya göre, 14.1 inç MacBook Pro, Apple serisindeki 13 inç modelin yerini alacak. Bu karar Apple'ın 15 inç MacBook Pro'yu geçen yıl 16 inçlik bir sürümle değiştirmesinin ardından geliyor. Mini LED paneline ek olarak, 14 inç MacBook Pro'nun Magic Keyboard adlı yeni klavye teknolojisine sahip olması bekleniyor.

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Tüm bunlara ek olarak 14 inç MacBook Pro'nun, Apple'ın 2020'de piyasaya süreceği mini-LED ürünlerinden sadece biri olduğu söyleniyor. Diğer ürünler arasında 12.9 inç iPad Pro, 27 inç iMac Pro, 16 inç MacBook Pro, 10,2 inç iPad ve 7,9 inç iPad mini modellerinin yer alacağı belirtilmiş. Kuo, 4. çeyrekte çıkacağını söylediği iMac Pro dışındaki ürünler için belirli bir çıkış tarihi vermekten ise kaçınıyor. mini LED teknolojisi ekran panelinin arkasına yerleştirilen minik LED aydınlatmalara dayanan bir teknoloji ve daha gelişmiş kontrast oranları sunuyor.

https://www.engadget.com/2020/03/03/apple-14-inch-macbook-pro-mini-led/

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