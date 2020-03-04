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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple yakında 14.1 inç mini LED ekranlı MacBook Pro'yu tanıtabilir

    Apple konusunda yaptığı güvenilir tahminlerle bilinen analist Ming-Chi Kuo'ya göre, şirket bu yıl 14.1 inç mini LED ekranlı MacBook Pro başta olmak üzere yeni bilgisayar modellerini tanıtacak.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple yakında 14.1 inç mini LED ekranlı MacBook Pro'yu tanıtabilir
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    Teknoloji devi Apple, 16 inç ekranlı MacBook Pro'yu piyasaya sürdüğünde, akıllara acaba 13-inç modeli ile ilgili de bir gelişme olacak mı sorusu geldi. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre şirket bu yıl birkaç mini LED ekranlı ürününü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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    Apple mini LED ekranlara yöneliyor

    Yaptığı güvenilir tahminlerle tanıdığımız Ming-Chi Kuo, Apple'ın 14.1 inç MacBook Pro da dahil olmak üzere, bu yıl piyasaya altı mini LED ekanlı bilgisayar sunacak. Kuo'ya göre, 14.1 inç MacBook Pro, Apple serisindeki 13 inç modelin yerini alacak. Bu karar Apple'ın 15 inç MacBook Pro'yu geçen yıl 16 inçlik bir sürümle değiştirmesinin ardından geliyor. Mini LED paneline ek olarak, 14 inç MacBook Pro'nun Magic Keyboard adlı yeni klavye teknolojisine sahip olması bekleniyor.

    Apple yakında 14.1 inç mini LED ekranlı MacBook Pro'yu tanıtabilir
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    Tüm bunlara ek olarak 14 inç MacBook Pro'nun, Apple'ın 2020'de piyasaya süreceği mini-LED ürünlerinden sadece biri olduğu söyleniyor. Diğer ürünler arasında 12.9 inç iPad Pro, 27 inç iMac Pro, 16 inç MacBook Pro, 10,2 inç iPad ve 7,9 inç iPad mini modellerinin yer alacağı belirtilmiş. Kuo, 4. çeyrekte çıkacağını söylediği iMac Pro dışındaki ürünler için belirli bir çıkış tarihi vermekten ise kaçınıyor. mini LED teknolojisi ekran panelinin arkasına yerleştirilen minik LED aydınlatmalara dayanan bir teknoloji ve daha gelişmiş kontrast oranları sunuyor.



    https://www.engadget.com/2020/03/03/apple-14-inch-macbook-pro-mini-led/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Mini Led ler MSI gecen yil tanitmisti veya sizdirilmisti :) .
    webtekno.com/...


    Evet ... Surec kacinilmaz. Mini LED siz cihaz bu saaten sonra alinmaz ... Ideali olan Micro LED ler cikana kadar Mini LED olmazsa olmazlardan olmalidir...
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