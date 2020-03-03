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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony S20A'nın detayları TENAA'da ortaya çıktı

    Japon elektronik devi Sony, yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı giriş seviyesi akıllı telefonu S20A için sertifika aldı. TENAA'da listelenen cihaz 5.45 inç ekrana sahip olacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sony S20A'nın detayları TENAA'da ortaya çıktı
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    Sony sadece birkaç gün önce yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Şirket, Xperia 1 II ve Xperia 10 II olmak üzere ilginç bir isimlendirme ile piyasaya sürülen cihazlara ek olarak, giriş seviyesi S20A modeli için de sertifika almış durumda.

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    Üçlü arka kamera ile gelecek

    Japon devinin yeni akıllı telefonu Sony S20A, Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA'da ortaya çıktı. Listelenen bilgiler cihazla ilgili çok fazla detay sunmuyor ancak, uygun fiyatlı bir akıllı telefonun geleceğini söyleyebiliriz. TENAA'da yayınlanan bilgilere göre Sony S20A 150,8 x 72,8 x 12,5 mm ebatlarında olacak. Şirketin diğer cihazlarına oranla, uzun bir akıllı telefon olacağı düşünülebilir.

    Sony S20A'nın detayları TENAA'da ortaya çıktı
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    Ayrıca yaklaşan akıllı telefonun 5.45 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtilirken, bu ekranın hangi tür olacağı ise açıklanmış değil. Tüm bunlara ek olarak 4.000 mAh pil kapasitesi sunacak olan Sony S20A'nın, kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkması bekleniyor. Cihazın ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi ise henüz yok.



    https://wap.tenaa.com.cn/WSFW/ParamImportant.aspx?code=IXoAG%2bifKthPoqy9M1E7j2zkivi1c3qe Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    atilasat 2 hf. en beğenilen
    sony'de nasıl bir yönetim varsa daha telefonlarına isim bile veremiyor beceriksiz herifler.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    atilasat 2 hf. en beğenilen
    sony'de nasıl bir yönetim varsa daha telefonlarına isim bile veremiyor beceriksiz herifler.
    Yanıtla +8
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