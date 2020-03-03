Sony S20A'nın detayları TENAA'da ortaya çıktı

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Sony sadece birkaç gün önce yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Şirket, Xperia 1 II ve Xperia 10 II olmak üzere ilginç bir isimlendirme ile piyasaya sürülen cihazlara ek olarak, giriş seviyesi S20A modeli için de sertifika almış durumda.

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Üçlü arka kamera ile gelecek

Japon devinin yeni akıllı telefonu Sony S20A, Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA'da ortaya çıktı. Listelenen bilgiler cihazla ilgili çok fazla detay sunmuyor ancak, uygun fiyatlı bir akıllı telefonun geleceğini söyleyebiliriz. TENAA'da yayınlanan bilgilere göre Sony S20A 150,8 x 72,8 x 12,5 mm ebatlarında olacak. Şirketin diğer cihazlarına oranla, uzun bir akıllı telefon olacağı düşünülebilir.

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Ayrıca yaklaşan akıllı telefonun 5.45 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtilirken, bu ekranın hangi tür olacağı ise açıklanmış değil. Tüm bunlara ek olarak 4.000 mAh pil kapasitesi sunacak olan Sony S20A'nın, kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkması bekleniyor. Cihazın ne zaman tanıtılacağına dair bir bilgi ise henüz yok.

https://wap.tenaa.com.cn/WSFW/ParamImportant.aspx?code=IXoAG%2bifKthPoqy9M1E7j2zkivi1c3qe

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