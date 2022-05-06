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    Apple’dan Rivos girişimine hırsızlık suçlaması

    Applee’dan yaklaşık 40 yonga mühendisi transfer ederek verimli yonga tasarımı projelerine girişen Rivos girişimi sert kayaya çarptı. Apple rakibini ticari hırsızlıkla suçluyor. 
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    Apple
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    Bugün yonga dünyasında Apple önemli bir oyuncu haline geldi. Kendi bünyesinde geliştirdiği ARM tabanlı yongaları çok başarılı ve verimlilik açısından neredeyse rakibi yok. Haliyle bu çatı altında pişen mühendislerin de değeri oldukça fazla. 

    Apple’dan Rivos girişimine suçlama

    Daha önce Apple bünyesinden ayrılan kıdemli mühendislerin Nuvia adıyla kurduğu girişim ses getirmiş ve Qualcomm tarafından satın alınmıştı. Ne var ki Apple eski mühendislerini ticari kurallara aykırı davranmakla suçlamıştı. 

    Şimdi benzer bir durum daha var. Geçen yıl kurulan ancak agresif bir şekilde Apple’dan mühendis transfer eden Rivos yonga girişimi firmanın gazabından kurtulamadı. Yaklaşık 40 mühendis transfer eden Rovios’a ticari sırları çalma suçlaması yapıldı. 

    Apple yeni girişimin mühendis transfer ederken Apple A15 ve Apple M1 projeleri ile ilgili ticari sırları da yanlarında getirmelerini istediğini iddia ediyor. Böylece Rivos, Apple başta olmak üzere yonga tasarımcılarına rakip olabilecek. Firma çalınan sırların kullanılmasının engellenmesini ve tarafına tazminat ödenmesini istiyor. Nuvia ile olan dava ise 2023 Ekim ayında başlayacak. 
     

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