Apple, iPhone 15 Pro’nun Eylem düğmesini Samsung’dan ilham aldı

Yeni Eylem düğmesi
iPhone 15 Pro modellerinde sessize alma anahtarı yerine artık Eylem düğmesi bulunuyor. Bu düğme ile varsayılan olarak yine cihazı sessize almak ve zil moduna almak mümkün. Ancak, Ayarlar uygulaması vasıtasıyla Eylem düğmesi, bir uygulamayı başlatmak, feneri çalıştırmak, erişilebilirlik seçeneklerini etkinleştirmek ve daha fazlası için özelleştirilebilir.
iPhone'lar 2007'de ilk piyasaya sürüldüğünden beri fiziksel bir sessizle alma anahtarına sahip. Bir arama geldiğinde ve telefonu susturmak istediğinizde anahtarı kaydırmanız yeterli oluyordu. Bu küçük tasarım öğesi, ilk tanıtılmasından neredeyse 16 yıl sonra kaldırıldı.
“Hi Bixby”
Samsung ilk dönemlerde Bixby tuşunu etkisizleştirmeye ve özelleştirilmesine izin vermedi. Sadece asistan için kullanılabiliyordu, başka hiçbir şey için kullanılamıyordu. Hatta bir süre Bixby tuşu kapatılamadı bile. Tuşun hayatımıza girmesinden aylar sonra Samsung sonunda Bixby butonunun devre dışı bırakılmasına izin verdi.
Samsung 2019'da Galaxy S10 serisini piyasaya sürdüğünde bu durum nihayet değişti. Kullanıcıların herhangi bir uygulamayı açmak için Galaxy S10'daki Bixby tuşunu özelleştirmelerine izin verildi. Bu işlevsellik daha sonra eski cihazlara da güncelleme ile getirildi. Ancak Samsung, yine aynı yıl, Galaxy Note 10 ile Bixby tuşunu tamamen telefonlarından kaldırdı.
Bixby, beklenen ilgiyi görmedi ve Samsung’un da cihazlarına ekstra fiziksel bir tuş eklemesi için bir neden kalmadı. Şimdi ise Apple, benzer işlevler sağlayan Eylem tuşuyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Apple’ın telefonlarda düğmeleri çok sevmediğini de biliyoruz. Dolayısıyla bu durum aynı zamanda biraz ironikBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.