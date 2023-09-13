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    Apple, iPhone 15 Pro’nun Eylem düğmesini Samsung’dan ilham aldı

    Apple, iPhone 15 Pro modellerinde sessize alma anahtarına veda ederek yeni Eylem düğmesini tanıttı. Ancak görünüşe göre Apple, bu tuş için Samsung’dan ilham almış.
    Apple, iPhone 15 Pro’nun Eylem düğmesini Samsung’dan kopyaladı Tam Boyutta Gör
    Apple, dün gerçekleştirdiği iPhone 15 lansmanında iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Apple, tüm seri genelinde Lightning portundan vazgeçerek USB-C portuna geçiş yaparken aynı zamanda uzunca yıldır iPhone’larda bulunan sessize alma anahtarına da veda etti. iPhone 15 Pro modellerinde artık bu anahtar yerine Eylem düğmesi bulunuyor. Ancak muhtemelen bu tuş size bir yerden tanıdık geliyor olabilir.

    Yeni Eylem düğmesi

    iPhone 15 Pro modellerinde sessize alma anahtarı yerine artık Eylem düğmesi bulunuyor. Bu düğme ile varsayılan olarak yine cihazı sessize almak ve zil moduna almak mümkün. Ancak, Ayarlar uygulaması vasıtasıyla Eylem düğmesi, bir uygulamayı başlatmak, feneri çalıştırmak, erişilebilirlik seçeneklerini etkinleştirmek ve daha fazlası için özelleştirilebilir.

    iPhone'lar 2007'de ilk piyasaya sürüldüğünden beri fiziksel bir sessizle alma anahtarına sahip. Bir arama geldiğinde ve telefonu susturmak istediğinizde anahtarı kaydırmanız yeterli oluyordu. Bu küçük tasarım öğesi, ilk tanıtılmasından neredeyse 16 yıl sonra kaldırıldı.

    “Hi Bixby”

    Apple, yeni Eylem düğmesini Samsung’dan kopyaladı aldı Tam Boyutta Gör
    Dünkü etkinlikte Eylem düğmesini gören çoğu Samsung kullanıcısının aklına Bixby tuşu gelmiş olabilir. Samsung, 2017'de piyasaya sürülen Galaxy S8 serisinde akıllı asistana erişmek için Bixby tuşunu cihazlarına eklemişti. Bixby tuşuna basarak veya “Hi Bixby” komutuyla asistana erişilebiliyordu. Ancak oldukça sınırlı kullanımı ve asistanın işlevsizliği kullanıcıları bıktırmış, tuştan kurtulmak istemelerine neden olmuştu.

    Samsung ilk dönemlerde Bixby tuşunu etkisizleştirmeye ve özelleştirilmesine izin vermedi. Sadece asistan için kullanılabiliyordu, başka hiçbir şey için kullanılamıyordu. Hatta bir süre Bixby tuşu kapatılamadı bile. Tuşun hayatımıza girmesinden aylar sonra Samsung sonunda Bixby butonunun devre dışı bırakılmasına izin verdi.

    Samsung 2019'da Galaxy S10 serisini piyasaya sürdüğünde bu durum nihayet değişti. Kullanıcıların herhangi bir uygulamayı açmak için Galaxy S10'daki Bixby tuşunu özelleştirmelerine izin verildi. Bu işlevsellik daha sonra eski cihazlara da güncelleme ile getirildi. Ancak Samsung, yine aynı yıl, Galaxy Note 10 ile Bixby tuşunu tamamen telefonlarından kaldırdı.

    Bixby, beklenen ilgiyi görmedi ve Samsung’un da cihazlarına ekstra fiziksel bir tuş eklemesi için bir neden kalmadı. Şimdi ise Apple, benzer işlevler sağlayan Eylem tuşuyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Apple’ın telefonlarda düğmeleri çok sevmediğini de biliyoruz. Dolayısıyla bu durum aynı zamanda biraz ironik

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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