Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy AI adı altında topladığı yapay zeka özelliklerini Galaxy S24 serisiyle tanıttı. Samsung’un yerleşik olarak sunduğu bilinen AI özellikleri eski modellere de gelecek. Öncesinde Galaxy AI’nin Bixby ile entegre edildiği duyuruldu. Bixby asistanı kullanan kullanıcılar, sesli komutlarla da Galaxy AI özelliklerini kullanabilecek.

Samsung: Galaxy AI, bu yıl 100 milyon cihaza gelecek 3 hf. önce eklendi

Bixby ile çalışan Galaxy AI özellikleri

Galaxy AI’nin Bixby ile entegrasyonu işlemleri oldukça hızlandıracak. Bixby, Çeviri, Telefon, Samsung Internet, Samsung Notlar ve Ses Kaydedici gibi stock Samsung uygulamalarıyla uyumlu. Örneğin; kullanıcılar Bixby’den baktıkları bir web sayfasını özetlemesini veya seyahatleri için seçtikleri oteli aramasını isteyebilecek. Bixby, Samsung Notlar’da bir notu özetleyebilecek veya sesli notu metne dönüştürebilecek. Bixby sesli komutuyla Çeviri moduna da erişmek mümkün.

Bixby Türkçe desteği hâlâ kazanmadı, dolayısıyla Galaxy AI özelliklerine erişmek için Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Korece, Portekizce veya İspanyolca komut vermek gerekiyor. Galaxy AI özelliklerinden bazılarının şu anda Türkçe olarak kullanılabildiğini de belirtelim.

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Samsung, Galaxy AI özelliklerini Bixby'ye entegre etti