Samsung, Galaxy AI özelliklerini Bixby'ye entegre etti

Bixby ile çalışan Galaxy AI özellikleri
Galaxy AI’nin Bixby ile entegrasyonu işlemleri oldukça hızlandıracak. Bixby, Çeviri, Telefon, Samsung Internet, Samsung Notlar ve Ses Kaydedici gibi stock Samsung uygulamalarıyla uyumlu. Örneğin; kullanıcılar Bixby’den baktıkları bir web sayfasını özetlemesini veya seyahatleri için seçtikleri oteli aramasını isteyebilecek. Bixby, Samsung Notlar’da bir notu özetleyebilecek veya sesli notu metne dönüştürebilecek. Bixby sesli komutuyla Çeviri moduna da erişmek mümkün.
Bixby Türkçe desteği hâlâ kazanmadı, dolayısıyla Galaxy AI özelliklerine erişmek için Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Korece, Portekizce veya İspanyolca komut vermek gerekiyor. Galaxy AI özelliklerinden bazılarının şu anda Türkçe olarak kullanılabildiğini de belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.