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    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy AI özelliklerini Bixby'ye entegre etti

    Samsung, Galaxy S24 serisinde üretken yapay zekayı dahil etti. Bixby entegrasyonuyla kullanıcılar sesli komutlarla da Galaxy AI özelliklerine erişebilecek.      
    samsung galaxy ai özellikleri bixby Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy AI adı altında topladığı yapay zeka özelliklerini Galaxy S24 serisiyle tanıttı. Samsung’un yerleşik olarak sunduğu bilinen AI özellikleri  eski modellere de gelecek. Öncesinde Galaxy AI’nin Bixby ile entegre edildiği duyuruldu. Bixby asistanı kullanan kullanıcılar, sesli komutlarla da Galaxy AI özelliklerini kullanabilecek.

    Bixby ile çalışan Galaxy AI özellikleri

    Galaxy AI’nin Bixby ile entegrasyonu işlemleri oldukça hızlandıracak. Bixby, Çeviri, Telefon, Samsung Internet, Samsung Notlar ve Ses Kaydedici gibi stock Samsung uygulamalarıyla uyumlu. Örneğin; kullanıcılar Bixby’den baktıkları bir web sayfasını özetlemesini veya seyahatleri için seçtikleri oteli aramasını isteyebilecek. Bixby, Samsung Notlar’da bir notu özetleyebilecek veya sesli notu metne dönüştürebilecek. Bixby sesli komutuyla Çeviri moduna da erişmek mümkün.

    Bixby Türkçe desteği hâlâ kazanmadı, dolayısıyla Galaxy AI özelliklerine erişmek için Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Korece, Portekizce veya İspanyolca komut vermek gerekiyor. Galaxy AI özelliklerinden bazılarının şu anda Türkçe olarak kullanılabildiğini de belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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