Apple yeni iPad'lerde ekran çerçevelerini önemli ölçüde inceltecek

Tam Boyutta Gör Apple sonbaharda iPhone 15 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. İnternete sızdırılan birçok görüntü iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in iPhone 14'e kıyasla daha ince çerçeveli ekranlara donatılacağını ortaya koymuştu. Benzer değişikliklerin yeni nesil iPad'ler için de geçerli olacağı bildiriliyor.

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Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Cupertinolu şirket iPhone 15'te LIPO (düşük enjeksiyon basınçlı üst kalıplama) olarak adlandırılan bir teknoloji kullanacak. Söz konusu işlem sayesinde akıllı telefonların ekran çerçeveleri daha ince hale gelecek.

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Apple Watch 7'de kullanıldı

Mark Gurman bu sürecin çerçevelerin boyutunu 1.5 mm'ye düşüreceğini söylüyor. Mevcut iPhone'larda çerçeve kalınlığının 2.2 mm olduğunu hatırlatalım. LIPO teknolojisi ilk olarak Apple Watch 7 serisinde kullanılmıştı. Sonuç olarak çerçeveler inceldi ve ekran boyutu arttı.

Apple'ın LIPO teknolojisini ilerleyen dönemlerde iPad'lere de getirmeyi planladığı ifade ediliyor. Böylelikle şirketin tabletleri daha şık ve modern bir görünüme kavuşacak. Şu an için bu işlemin ilk olarak hangi iPad modelinde kullanılacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

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Apple yeni iPad'lerde ekran çerçevelerini inceltecek