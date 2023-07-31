Apple yeni iPad'lerde ekran çerçevelerini önemli ölçüde inceltecek

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Cupertinolu şirket iPhone 15'te LIPO (düşük enjeksiyon basınçlı üst kalıplama) olarak adlandırılan bir teknoloji kullanacak. Söz konusu işlem sayesinde akıllı telefonların ekran çerçeveleri daha ince hale gelecek.
Apple Watch 7'de kullanıldı
Mark Gurman bu sürecin çerçevelerin boyutunu 1.5 mm'ye düşüreceğini söylüyor. Mevcut iPhone'larda çerçeve kalınlığının 2.2 mm olduğunu hatırlatalım. LIPO teknolojisi ilk olarak Apple Watch 7 serisinde kullanılmıştı. Sonuç olarak çerçeveler inceldi ve ekran boyutu arttı.
Apple'ın LIPO teknolojisini ilerleyen dönemlerde iPad'lere de getirmeyi planladığı ifade ediliyor. Böylelikle şirketin tabletleri daha şık ve modern bir görünüme kavuşacak. Şu an için bu işlemin ilk olarak hangi iPad modelinde kullanılacağına dair bir bilgi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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