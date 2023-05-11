Apple yeni nesil iPhone'larda OLED'i bırakıp microLED ekrana geçecek

Rapora bakılırsa microLED'e geçiş yapacak ilk Apple cihazı Apple Watch Ultra olacak. Akıllı saati iPhone ve iPad takip edecek. MicroLED panel teknolojisi mevcut OLED ekranlara kıyasla daha yüksek parlaklık, daha düşük güç tüketimi ve gelişmiş kontrast gibi önemli avantajlar sağlıyor.
Apple Watch ile microLED'e geçiş başlayacak
DigiTimes'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde geçen ifade şu şekilde:
"Apple Watch'tan başlayarak Apple, microLED ekranı iPhone ve iPad'e de getirmeyi planlıyor. Bilişim sektöründen bazı kaynaklar, Apple Watch Ultra'nın 2024 veya 2025 yılı sonuna kadar mevcut OLED ekranı kullanmayacağını ve bunun yerini Apple'ın kendi geliştirdiği microLED ekrana bırakacağını tahmin ediyor".Kaynakça https://www.macrumors.com/2023/05/10/microled-iphone-report/ https://www.digitimes.com/news/a20230510PD204.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.