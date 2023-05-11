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    Apple yeni nesil iPhone'larda OLED'i bırakıp microLED ekrana geçecek

    Apple'ın yakın gelecekte iPhone'ları OLED ekrandan microLED'e geçirmeyi planladığını bildiriliyor. Şirket yol haritasını ve ilk olarak hangi cihazı microLED'e geçireceğini de belirlemiş durumda.
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    Apple yeni iPhone'larda OLED'i bırakıp microLED ekrana geçecek Tam Boyutta Gör
    Tayvanlı basın kuruluşu DigiTimes'ın haberine göre Apple önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği yeni nesil iPhone akıllı telefonlarda microLED ekrana yer verecek. Şirketin OLED panel kullanmayı bırakacağı söyleniyor.

    Rapora bakılırsa microLED'e geçiş yapacak ilk Apple cihazı Apple Watch Ultra olacak. Akıllı saati iPhone ve iPad takip edecek. MicroLED panel teknolojisi mevcut OLED ekranlara kıyasla daha yüksek parlaklık, daha düşük güç tüketimi ve gelişmiş kontrast gibi önemli avantajlar sağlıyor.

    Apple yeni iPhone'larda OLED'i bırakıp microLED ekrana geçecek Tam Boyutta Gör

    Apple Watch ile microLED'e geçiş başlayacak

    DigiTimes'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde geçen ifade şu şekilde:

    "Apple Watch'tan başlayarak Apple, microLED ekranı iPhone ve iPad'e de getirmeyi planlıyor. Bilişim sektöründen bazı kaynaklar, Apple Watch Ultra'nın 2024 veya 2025 yılı sonuna kadar mevcut OLED ekranı kullanmayacağını ve bunun yerini Apple'ın kendi geliştirdiği microLED ekrana bırakacağını tahmin ediyor".

    Apple yeni iPhone'larda OLED'i bırakıp microLED ekrana geçecek Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Ultra önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde microLED ekranla donatılacak olsa da, bu teknolojiyi kullanan ilk iPhone'un gelişine daha birkaç yıl var. Bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek dört iPhone 15 modelinin de OLED ekrana sahip olması bekleniyor.
    Kaynakça https://www.macrumors.com/2023/05/10/microled-iphone-report/ https://www.digitimes.com/news/a20230510PD204.html
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 1 gün önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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