Apple, yeni nesil iPhone'lar için ekran altı parmak izi sensörünü test ediyor

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Apple, Face ID yüz tanıma sistemini tanıttıktan sonra bu yeni teknoloji, parmak izlerini kullanarak aygıt yetkilendirmesinin yapılabildiği Touch ID'nin yerini hızla almaya başlamıştı. Herkes bunun bir atılım olduğu konusunda hemfikir olsa da özellikle pandemi ile birlikte insanların hala parmak izi tarayıcıya ihtiyacı olduğu ortada.

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Pandemi, Apple'a yeni kararlar aldırdı

Apple'ın Touch ID'yi tamamen terk edeceği söylentileri bir süredir ortalıkta dolaşıyordu. Üstelik bu teknolojinin birçok amiral gemisi akıllı telefonda aktif olarak kullanılmasına rağmen. Ancak şimdi üreticiler parmak izi sensörünü ekranın hemen altına entegre ediyorlar. Apple'ın da diğer üreticilerin bu trendine ayak uyduracağı ve yeni nesil iPhone modellerinde Touch ID'nin ekran altına entegre edilerek geri döneceği belirtiliyor.

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Apple içinden sızan bilgilere bakılırsa, teknoloji devi güncellenmiş bir Touch ID üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bu teknolojiye sahip iPhone prototiplerinin testine bile başlanmış durumda. Ayrıca Apple, Face ID'yi de terk etme niyetinde değil. Bu nedenle kullanıcılar iPhone'larının kilidini her iki biyometrik güvenlik yöntemiyle de açabilecekler.

https://www.gizmochina.com/2021/02/01/apple-iphone-in-display-touch-id/

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