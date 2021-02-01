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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, yeni nesil iPhone'lar için ekran altı parmak izi sensörünü test ediyor

    Apple, yüz tanıma teknolojisi olan Face ID'yi tanıtmasıyla birlikte iPhone modellerinden Touch ID özelliğini kaldırmaya başlamıştı. Ancak gelen haberler bu özelliğin geri döneceğine işaret ediyor.
    01 Şubat 2021, 19:51 (2 hf.)
    2,8b
    1
    29
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2

    Apple, yeni nesil iPhone'lar için ekran altı parmak izi sensörünü test ediyor
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    Apple, Face ID yüz tanıma sistemini tanıttıktan sonra bu yeni teknoloji, parmak izlerini kullanarak aygıt yetkilendirmesinin yapılabildiği Touch ID'nin yerini hızla almaya başlamıştı. Herkes bunun bir atılım olduğu konusunda hemfikir olsa da özellikle pandemi ile birlikte insanların hala parmak izi tarayıcıya ihtiyacı olduğu ortada.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük dizel motor fabrikası, elektrik motoru üretimine geçiyor"

    Pandemi, Apple'a yeni kararlar aldırdı

    Apple'ın Touch ID'yi tamamen terk edeceği söylentileri bir süredir ortalıkta dolaşıyordu. Üstelik bu teknolojinin birçok amiral gemisi akıllı telefonda aktif olarak kullanılmasına rağmen. Ancak şimdi üreticiler parmak izi sensörünü ekranın hemen altına entegre ediyorlar. Apple'ın da diğer üreticilerin bu trendine ayak uyduracağı ve yeni nesil iPhone modellerinde Touch ID'nin ekran altına entegre edilerek geri döneceği belirtiliyor.

    Apple, yeni nesil iPhone'lar için ekran altı parmak izi sensörünü test ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple içinden sızan bilgilere bakılırsa, teknoloji devi güncellenmiş bir Touch ID üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bu teknolojiye sahip iPhone prototiplerinin testine bile başlanmış durumda. Ayrıca Apple, Face ID'yi de terk etme niyetinde değil. Bu nedenle kullanıcılar iPhone'larının kilidini her iki biyometrik güvenlik yöntemiyle de açabilecekler.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/01/apple-iphone-in-display-touch-id/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    E Elektrikliarabasever 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Maske taktığımız zamanlarda yaşamasaydık Face id sistemini tek geçerim. Telefonu kaldırıp baktığın anda açılıyor telefon daha ne olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    C cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Onun yerine yana koysaydı şimdi böyle işlerle uğraşmazdı
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    sepulturgay (yok yok) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben bir türlü sevemedim face id’yi. Maske ve gözlük çoğu zaman sıkıntı zaten. Bir de ilk anda yüzünüzü algılamadıysa sensör mutlaka bir tuşa vs basmanız gerekiyor yeniden görebilmesi için.



    Apple’in bazı konulardaki saçma inadı artık sıkmaya başladı. Koy kardeşim parmak izini power butonuna incilerin mi dökülür?
    Ben bir türlü sevemedim face id’yi. Maske ve gözlük çoğu zaman sıkıntı zaten. Bir de ilk anda yüzünüzü algılamadıysa sensör mutlaka bir tuşa vs basmanız gerekiy...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    A AtiMX4 (Ati ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hep geriden geliyor sanki yeni teknolojiymiş gibi gösteriyorlar.Samsung 2 yıl önce yapmıştı.
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple biraz erken davranmış sanki(!) Normalde böyle yenilikçi şeyleri hep ilk önce Apple yapardı. Demekki her zaman Apple önden gitmiyormuş.
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bakın iddia ediyorum ekran altı parmak izi olmayacak iPad Air da olduğu gibi güç butonunun üzerinde olacak
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    lionessciri (Kadir ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keşke bir opsiyon olsa, face id’de istemiyorum ön kamera da, şu çentik yerine komple ekran olsun. Bazen hiç rahatsız etmiyor bazen de sinirimi bozuyor tuhaf bir hissiyatı var.
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    iOS 14.5 ile iPhone'a Apple Watch ile kilit açma özelliği de geldi.



    Apple Watch'a biyometrik bir çözüm olarak TouchID getirilebilir ama iPhone için fuzuli bir durum.
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    Y yorumculuklar 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Face id de onay için kilit tuşuna iki kere basmak olayını kaldırsalar iyi olacak ya. Dokunmatik ekran varken bozulabilecek tuşlara yuklendiriyorlar.
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    4 435 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ya zaten sevmiyordum faceid denen saçmalığı pandemide iyice eziyete döndü. Her seferinde şifreyi girmek zorunda kaldık.

    Masa başında telefon, illa tutup yüzümüze çevirmemiz lazım ki mesaj okuyalım. İkisini koyun madem ya da iki model yapın nefret ettik bundan
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    murat1407 (Murat Emirhan) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yeni bir buluş gibide tanıtır şimdi
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    Yürüyen Hoparlör 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple yine muhteşem bir çözüm üretir.
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    X Xloud 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda Apple'ın istediği seviyeye geldi ekran altı parmak izi okuyucular. Sanki sihirli
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