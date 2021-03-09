Apple yeni ürünlerini 23 Mart'ta duyurabilir: Hangi cihazlar bekleniyor?

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Apple'ın yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlandığını daha önce birkaç kez duymuştuk. Gelen son bilgilere göre şirket yılın ilk etkinliğini 23 Mart'ta gerçekleştirecek. Söz konusu tarih aynı anda birkaç farklı kaynak tarafından doğrulandı.

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Bildiğiniz üzere 23 Mart'ta OnePlus 9 serisi akıllı telefonlar da duyurulacak. İki şirket daha önce de benzer bir tarih çakışması yaşamıştı. OnePlus 6T'nin lansmanı Apple'ın etkinliği ile aynı güne denk gelince Çinli şirket Cupertinolu devin gölgesinde kalmamak için etkinliği erteledi.

Hangi cihazlar tanıtılabilir?

Apple'ın 23 Mart'ta güncellenmiş iPad Pro, yeni iPad ve iPad mini 6'yı tanıtması bekleniyor. Ayrıca şirket AirTags ve üçüncü nesil AirPods kablosuz kulaklığını da duyurabilir.

Daha önce Apple'ın yeni cihazlarını 16 Mart'ta tanıtacağına dair haberler çıkmıştı ancak Bloomberg editörü Mark Gurman bu bilgiyi yalanladı. Bu sefer ortaya atılan tarih aynı anda birkaç kaynak tarafından onaylandığı için daha kesin gibi görünüyor.

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