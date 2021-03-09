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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple yeni ürünlerini 23 Mart'ta duyurabilir: Hangi cihazlar bekleniyor?

    Apple, yılın ilk etkinliğini 23 Mart'ta gerçekleştirebilir. Aynı anda birkaç kaynak tarafından doğrulanan tarih, OnePlus 9 serisinin lansmanıyla aynı güne denk geliyor.
    09 Mart 2021, 11:30 (4 sa.)
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    iPad
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple yeni ürünlerini 23 Mart'ta duyurabilir: Hangi cihazlar bekleniyor?
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    Apple'ın yeni ürünlerini tanıtmaya hazırlandığını daha önce birkaç kez duymuştuk. Gelen son bilgilere göre şirket yılın ilk etkinliğini 23 Mart'ta gerçekleştirecek. Söz konusu tarih aynı anda birkaç farklı kaynak tarafından doğrulandı.

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    Bildiğiniz üzere 23 Mart'ta OnePlus 9 serisi akıllı telefonlar da duyurulacak. İki şirket daha önce de benzer bir tarih çakışması yaşamıştı. OnePlus 6T'nin lansmanı Apple'ın etkinliği ile aynı güne denk gelince Çinli şirket Cupertinolu devin gölgesinde kalmamak için etkinliği erteledi.

    Hangi cihazlar tanıtılabilir?

    Apple'ın 23 Mart'ta güncellenmiş iPad Pro, yeni iPad ve iPad mini 6'yı tanıtması bekleniyor. Ayrıca şirket AirTags ve üçüncü nesil AirPods kablosuz kulaklığını da duyurabilir.

    Daha önce Apple'ın yeni cihazlarını 16 Mart'ta tanıtacağına dair haberler çıkmıştı ancak Bloomberg editörü Mark Gurman bu bilgiyi yalanladı. Bu sefer ortaya atılan tarih aynı anda birkaç kaynak tarafından onaylandığı için daha kesin gibi görünüyor.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ipad 9'u cidden duyuracaklar mı yahu? Ben ipad pro ve mini 6 duyururlar sadece diye bekliyorum. Ayrıca apple pencil 3.nesili duyuracaklarmış. Yani muhtemelen mini 6 ve ipad 9'a çerçevesiz kasa ve 2.nesil kalem desteği gelecek. İpad 9, eylüle kalır bence. Fiyat olarakta mini 6 4300 TL, ipad 9 da 3500 TL bekliyorum. Pro çok pahalı olduğu için hiç fiyatıyla bile ilgilenmiyorum.
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    E Elektrikliarabasever 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    M1X Mac'ler tanıtılsaydı iyiydi M1 den çok memnun kaldım çok iyi bir işlemci ve fiyatına göre cidden en iyisi idi ama güzel performanslı sürüm lazım.
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    from softwave 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    su ipad pro canavarina xcode gelmesi lazim artik
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    M mrmansonn 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni macbook pro 16" tanıtılmayacak mı?
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    M meLek122 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    5-6 sene geçsin öyle alırız artık :)
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    APPLE NE TANITACAK SANKİ HER YIL YENİ ÜRÜN YAPIYOR GİBİ HABER YAPMAYIN
    1 Yanıt Yanıtla
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    T th9 2 sa. ( Mesaj Silindi ) zeytunk
    diğer markalar yeni ürün olarak ne yapıyor ki,scooter mu yapsın yada havlu,kalem,...
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