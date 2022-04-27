Apple Music'in Türkiye fiyatına zam geldi

Apple’ın Spotify’a rakip olarak geliştirdiği dijital müzik servisi Apple Music fiyatlarına zam geldi. Daha önce 13,99 TL olan bireysel abonelik ücreti, yüzde 42 oranında zamlanarak 19,99 TL’ye yükseldi.
Öğrenci aboneliği 6,99 TL’den 9,99 TL’ye, Aile aboneliği ise 20,99 TL’den 29,99 TL’ye çıktı. Mevcut aboneler 1 ay daha eski fiyattan kullanmaya devam edecek. Sonrasında yeni fiyatlar geçerli olacak.
Apple Music fiyatları 2022
- Öğrenci: 9,99 TL
- Bireysel: 19,99 TL
- Aile: 29,99 TL
Apple, Aralık 2021’de App Store’daki uygulama fiyatlarına kur güncellemesi yapmış ve 1 dolarlık uygulamaları 17 TL’ye satmaya başlamıştı. Apple Music fiyatları bu zamdan etkilenmemiş ancak Şubat ayında ücretsiz deneme süresi 3 aydan 1 aya inmişti. Bu değişiklik yeterli olmadı ve Apple Music ücretlerine dün zam geldi. Apple’ın oyun servisi Apple Arcade fiyatında herhangi bir değişiklik olmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
29 Kişi Okuyor (12 Üye, 17 Misafir) 15 Masaüstü 14 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1256 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
apple music, zam ve