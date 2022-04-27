Apple Music'in Türkiye fiyatına zam geldi

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Apple’ın Spotify’a rakip olarak geliştirdiği dijital müzik servisi Apple Music fiyatlarına zam geldi. Daha önce 13,99 TL olan bireysel abonelik ücreti, yüzde 42 oranında zamlanarak 19,99 TL’ye yükseldi.

Öğrenci aboneliği 6,99 TL’den 9,99 TL’ye, Aile aboneliği ise 20,99 TL’den 29,99 TL’ye çıktı. Mevcut aboneler 1 ay daha eski fiyattan kullanmaya devam edecek. Sonrasında yeni fiyatlar geçerli olacak.

Apple, App Store dışından uygulama yüklenmesine izin verecek 1 gün önce eklendi

Apple Music fiyatları 2022

Öğrenci: 9,99 TL

Bireysel: 19,99 TL

Aile: 29,99 TL

Apple, Aralık 2021’de App Store’daki uygulama fiyatlarına kur güncellemesi yapmış ve 1 dolarlık uygulamaları 17 TL’ye satmaya başlamıştı. Apple Music fiyatları bu zamdan etkilenmemiş ancak Şubat ayında ücretsiz deneme süresi 3 aydan 1 aya inmişti. Bu değişiklik yeterli olmadı ve Apple Music ücretlerine dün zam geldi. Apple’ın oyun servisi Apple Arcade fiyatında herhangi bir değişiklik olmadı.

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Apple Music'e zam geldi: Apple Music 2022 fiyatları