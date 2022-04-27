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    Apple Music'in Türkiye fiyatına zam geldi

    Apple Music'in 3 aylık deneme süresini 1 aya indiren Apple şimdi de abonelik ücretlerine yüzde 42 oranında zam yaptı. Apple Music 2022 fiyatları haberimizde.    
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    Apple Music'e zam geldi: Apple Music 2022 fiyatları
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    Apple’ın Spotify’a rakip olarak geliştirdiği dijital müzik servisi Apple Music fiyatlarına zam geldi. Daha önce 13,99 TL olan bireysel abonelik ücreti, yüzde 42 oranında zamlanarak 19,99 TL’ye yükseldi.

    Öğrenci aboneliği 6,99 TL’den 9,99 TL’ye, Aile aboneliği ise 20,99 TL’den 29,99 TL’ye çıktı. Mevcut aboneler 1 ay daha eski fiyattan kullanmaya devam edecek. Sonrasında yeni fiyatlar geçerli olacak.

    Apple Music fiyatları 2022

    • Öğrenci: 9,99 TL
    • Bireysel: 19,99 TL
    • Aile: 29,99 TL

    Apple, Aralık 2021’de App Store’daki uygulama fiyatlarına kur güncellemesi yapmış ve 1 dolarlık uygulamaları 17 TL’ye satmaya başlamıştı. Apple Music fiyatları bu zamdan etkilenmemiş ancak Şubat ayında ücretsiz deneme süresi 3 aydan 1 aya inmişti. Bu değişiklik yeterli olmadı ve Apple Music ücretlerine dün zam geldi. Apple’ın oyun servisi Apple Arcade fiyatında herhangi bir değişiklik olmadı.

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    marto1 4 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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