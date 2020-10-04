Apple yine zirveye oynuyor: İşte A14 Bionic'li yeni iPad Air'in performans testi sonuçları

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Geçtiğimiz günlerde duyurulan A14 Bionic çipli yeni iPad Air'in ilk performans testi sonuçları paylaşıldı. Böylece dördüncü nesil iPad Air özelinde, iPhone 12 serisinde de kullanılacak olan A14 Bionic yonga setinin kağıt üzerindeki performansı ortaya çıkmış oldu.

A14 Bionic'li iPad Air, Geekbench performans testinde

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A14 Bionic çiple birlikte 4 GB RAM'e yer verilen iPad Air'ın Geekbench 5.2.3 testindeki tek çekirdek puanı 1.583, çoklu çekirdek puanı ise 4.198 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Tabletin hücresel bağlantı özelliğine sahip modeline ait olan bu sonuçlar, yeni A14 Bionic yonga setinin maksimum frekans hızını da ortaya koyuyor. Buna göre A14 Bionic'in iki adet yüksek performans çekirdeği, yoğun yük altındayken 2.99GHz frekans hızına ulaşabiliyor. Bir önceki nesil A13 Bionic'in çıkabildiği maksimum frekans hızı ise 2.7GHz idi.

Apple'ın bir önceki nesil iPad Air'da kullanılan A12 Bionic'e kıyasla; %40 daha hızlı CPU performansı ve %30 daha hızlı grafik performansı iddiasında olduğu A14 Bionic çipin Geekbench sonuçları, rakip yongalar ve önceki nesil Apple A serisi yongalarla mukayese edildiğinde ortaya çıkan tablo şu şekilde oluyor:

Tek Çekirdek Puanı Çok Çekirdek Puanı Apple A14 Bionic 1.583 4.198 Apple A13 Bionic 1.327 3.286 Apple A12Z Bionic 1.119 4.564 Apple A12 Bionic 1.112 2.832 Qualcomm Snapdragon 865+ 988 3.294 Exynos 990 928 2.721

Tablodaki değerler Geekbench veritabanındaki ortalama değerler olup, test programının yazılımına ve test yapılma koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

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A14 Bionic'in test sonuçları, iPhone 11 serisine güç veren A13 Bionic çiple kıyaslandığında ise A14 Bionic çipin selefine kıyasla tek çekirdekte %20, çok çekirdekte ise %28 daha performanslı olduğu görülüyor. Bu da Apple'ın iPhone 12 serisinde nasıl bir performans iyileştirmesiyle karşımıza çıkacağı noktasında önemli bir ipucu oluyor.

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A14 Bionic çip neler sunuyor?

TSMC'nin 5nm bantlarından çıkan Apple A14 Bionic, yeni 5nm üretim teknolojisi sayesinde, zar alanını daha verimli kullanıyor ve tam 11.8 milyar transistöre ev sahipliği yapıyor. Bu sayede her alanda performans artışı vaat eden yeni çip, aynı zamanda daha yüksek güç verimliğini de beraberinde getiriyor.

A14 Bionic, işlem birimi olarak ikisi yüksek ve dördü de verimlilik çekirdeği olmak üzere 6 çekirdekli bir CPU ile geliyor. Grafik tarafında ise 4 çekirdekli özelleştirilmiş bir GPU'ya yer veriliyor.

Yeni A14 Bionic yonga seti, yapay zeka işlemleri için 16 çekirdekli yeni nesil nöral sinir ağı motoruna ev sahipliği yapıyor. Saniyede 11 trilyon işlem yapabilen bu nöral işlem birimi, 2 kat daha hızlı yapay öğrenme ve 10 kat daha hızlı hesaplama performansı vaat ediyor.

https://browser.geekbench.com/v5/cpu/4006878

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