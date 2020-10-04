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    Apple yine zirveye oynuyor: İşte A14 Bionic'li yeni iPad Air'in performans testi sonuçları

    Gücünü A14 Bionic'ten alan iPad Air'in ilk performans testi sonuçları paylaşıldı. Test sonuçları A14 Bionic çipin önemli iyileştirmeler içerdiğini ve tüm rakiplerini geride bıraktığını ortaya koyuyor.
    2 hf.
    5,2b
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    İşlemci
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple yine zirveye oynuyor: İşte A14 Bionic'li yeni iPad Air'in performans testi sonuçları
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    Geçtiğimiz günlerde duyurulan A14 Bionic çipli yeni iPad Air'in ilk performans testi sonuçları paylaşıldı. Böylece dördüncü nesil iPad Air özelinde, iPhone 12 serisinde de kullanılacak olan A14 Bionic yonga setinin kağıt üzerindeki performansı ortaya çıkmış oldu. 

    A14 Bionic'li iPad Air, Geekbench performans testinde

    Apple yine zirveye oynuyor: İşte A14 Bionic'li yeni iPad Air'in performans testi sonuçları
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    A14 Bionic çiple birlikte 4 GB RAM'e yer verilen iPad Air'ın Geekbench 5.2.3 testindeki tek çekirdek puanı 1.583, çoklu çekirdek puanı ise 4.198 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Tabletin hücresel bağlantı özelliğine sahip modeline ait olan bu sonuçlar, yeni A14 Bionic yonga setinin maksimum frekans hızını da ortaya koyuyor. Buna göre A14 Bionic'in iki adet yüksek performans çekirdeği, yoğun yük altındayken 2.99GHz frekans hızına ulaşabiliyor. Bir önceki nesil A13 Bionic'in çıkabildiği maksimum frekans hızı ise 2.7GHz idi. 

    Apple'ın bir önceki nesil iPad Air'da kullanılan A12 Bionic'e kıyasla; %40 daha hızlı CPU performansı ve %30 daha hızlı grafik performansı iddiasında olduğu A14 Bionic çipin Geekbench sonuçları, rakip yongalar ve önceki nesil Apple A serisi yongalarla mukayese edildiğinde ortaya çıkan tablo şu şekilde oluyor:

      Tek Çekirdek Puanı Çok Çekirdek Puanı
    Apple A14 Bionic 1.583 4.198
    Apple A13 Bionic 1.327 3.286
    Apple A12Z Bionic 1.119 4.564
    Apple A12 Bionic 1.112 2.832
    Qualcomm Snapdragon 865+ 988 3.294
    Exynos 990 928 2.721

    Tablodaki değerler Geekbench veritabanındaki ortalama değerler olup, test programının yazılımına ve test yapılma koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12 işlemcisi A14 Bionic'in performans testi sonucu ortaya çıktı: Çekirdek hızında 3GHz bandı aşıldı!

    A14 Bionic'in test sonuçları, iPhone 11 serisine güç veren A13 Bionic çiple kıyaslandığında ise A14 Bionic çipin selefine kıyasla tek çekirdekte %20, çok çekirdekte ise %28 daha performanslı olduğu görülüyor. Bu da  Apple'ın iPhone 12 serisinde nasıl bir performans iyileştirmesiyle karşımıza çıkacağı noktasında önemli bir ipucu oluyor. 

    Ayrıca Bkz. "Apple, katlanabilir iPhone için kendi kendini onaran ekran patenti aldı"

    A14 Bionic çip neler sunuyor?

    TSMC'nin 5nm bantlarından çıkan Apple A14 Bionic, yeni 5nm üretim teknolojisi sayesinde, zar alanını daha verimli kullanıyor ve tam 11.8 milyar transistöre ev sahipliği yapıyor. Bu sayede her alanda performans artışı vaat eden yeni çip, aynı zamanda daha yüksek güç verimliğini de beraberinde getiriyor.

    A14 Bionic, işlem birimi olarak ikisi yüksek ve dördü de verimlilik çekirdeği olmak üzere 6 çekirdekli bir CPU ile geliyor. Grafik tarafında ise 4 çekirdekli özelleştirilmiş bir GPU'ya yer veriliyor. 

    Yeni A14 Bionic yonga seti, yapay zeka işlemleri için 16 çekirdekli yeni nesil nöral sinir ağı motoruna ev sahipliği yapıyor. Saniyede 11 trilyon işlem yapabilen bu nöral işlem birimi, 2 kat daha hızlı yapay öğrenme ve 10 kat daha hızlı hesaplama performansı vaat ediyor.



    https://browser.geekbench.com/v5/cpu/4006878 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    44 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Mr. Jingles 2 hf. en beğenilen Cem300
    Yeni gelecek olan Snapdragon anca A12’yi geçer.
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Apple yine kendinle yarışıyor
    Yanıtla +11
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 2 hf. 68060
    Bir kaç ay önce ipad 7 aldım 2400 tl ye sanırım en az 5 sene internet film youtube vs iş göreceğini var sayıyorum. Telefonumda 855 işlemci var 6 gb ram vs. İpad çok daha güzel ve hızlı çalışıyor. Uzun vadeli teknoloji yatırımı diye buna denir sanırım.
    Bir kaç ay önce ipad 7 aldım 2400 tl ye sanırım en az 5 sene internet film youtube vs iş göreceğini var sayıyorum. Telefonumda 855 işlemci var 6 gb ram vs. İpad...
    Devamını Gör
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 hf.
    Böyle bir cihazı almak için bu cihazın parasını ve hakkını çıkartacak bir işe, mesleğe, hobiye, zanaat ve hünere ihtiyacınız var. Yoksa şu kadar hızlı bu kadar hızlının sizin zekanızı veya yeteneğinizi hızlandıracağı yok. Parasını çıkartacak iseniz alın. Yoksa zenginler hava atmak için alıyor.
    Yanıtla +5
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Bu sonuçlarda işletim sistemlerinin payı ne kadar, en çok onu merak ediyorum ben?
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    DH Misafiri 2 hf.
    Apple dünyadaki en iyi işlemcileri üretir çünkü en iyi işlemci ekibini kurmuş durumdalar rakipleri yok sırf 5nm için TSMC’ye 25 milyar dolar yatırım yaptıkar hesabını yapın.<br /><br />Snapdragon geçecek diyen arkadaş Snapdragon geçsin aradaki farkın parasını sana vericem.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    V4LKyR 2 hf. DH Misafiri
    Doğru söze ne hacet... Bu işlemci tasarımı hususunda Apple gerçekten dünyada lider. Cortex - X1 bile tasarlanırken enerji verimliliği düşünülmeden full performans amaçlı tasarlanmış fakat sanmıyorum ki A14'ü geçsin.

    Apple'ı sevmem ama şaka maka şu işlemci işinde dünyaya diz çöktürür. Ha bi de tabi yazılım başarımı var, kimbilir nasıl bir kernel kontrol ediyor bu çipi.
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    eskikarateci (Faruk Ergin) 2 hf. (düzenlendi)
    kulaklık kampanyası yapsa da alsak. geçen galaxy tab s7 incelemesi izledim hala ve hala çizgi kalemin arkasından geliyor. tablette apple dışında her para ziyandır arkadaşlar. apple namusuz kapitalist bir şirket ama yapıyor bu işi
    Yanıtla +2
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 2 hf.
    Öncdden takip etmek zevk veriyordu mobil işlemcileri ama artık günlük kullanım için yolun sonuna gelindi. Oyun desen şuan 2 jenerasyon önceki s845 bile piyasadaki oyunların %90 ını son ayarda rahat açıyor. Render vs alanların dışında amiral gemisi işlemciler arasında farkı kimse anlayamaz. Gta 3 ün, san Andreas ın mobile port edildiği, modern combat 4 ün 5 in çıktığı zamanlar güzel bir test kriteri oluyordu oyunlar artık bu tarz büyük yapımlar da çok çıkmıyor ya da ben kaçırıyorum
    2 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bay Robot ( tunc) 2 hf. Grkwnxs
    1. Nesil SE bile pubg ultra oynatıyor...
    Yanıtla
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf. Grkwnxs
    Mobil oyunculuk başka yola saptı. Keşke konsol oyunlarını taklit etmeye devam etselerdi
    Yanıtla +2
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    0ldskool (Old is Koool) 2 hf.
    Maşallah tek rakipleri yine kendileri
    Yanıtla +1
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 2 hf.
    Biliyosun bu işi @Apple
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    joven 2 hf.
    Apple hep bir adım önde özellikle çoklu işlemcide hız farkı çok ciddi 865+ göre tabi seneye Qualcomm yeni işlemcisi bu farkı kapatabilir ama geçmesi zor gözüküyor
    Yanıtla +2
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    Apple yine kendinle yarışıyor
    Yanıtla +11
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf.
    Snapdragon: Hold my beer
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