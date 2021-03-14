Aprilia Tuono 660 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

İtalyan üretici Aprilia'nın Tuono 660 modeli Doğan Trend Otomotiv tarafından Türkiye'de satışa sunuldu. 95 HP’lik çift silindirli motora sahip Aprilia Tuono 660'ın fiyatı 129 bin 900 TL olarak açıklandı.

Spor naked sınıfının en iyi ağırlık – güç oranına sahip olan Tuono 660, yarış dünyası için üretilmiş olan Aprilia V4’ün şasi mimarisi üzerine oluşturulmuş tasarımıyla pist deneyimlerinde heyecan uyandırıyor. Aynı zamanda kompakt boyutu, tek veya yolculu kullanımı, manevra kabiliyeti ve donanım özellikleriyle de şehir içi kullanımları eğlenceli hale dönüştürüyor. Tuono 660; sürüş modları ve güvenli sportif sürüş özelliklerini içeren gelişmiş teknolojisiyle, Aprilia RS 660’ın ardından yeni nesil motosiklet tutkunlarının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.

Geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından erişilebilir ve kullanılabilir bir motosiklet olarak öne çıkan Tuono 660, benzersiz görünümüyle spor naked modellerden ayrılıyor. Üst grenajda DRL profil ile çevrelenen LED far ünitesi özgün bir görünüm sunuyor. Profiller içerisinde yer alan sinyal lambalarıysa, ön bölümün kompakt yapısını tamamlıyor. İdeal sertlikteki dolgu malzemesiyle konforlu bir oturum sunan sele, aynı zamanda yanları inceltilmiş formuyla ayakların yere basmasını ve manevraları kolaylaştırıyor. Tuono 660’da isteğe bağlı olarak yolcusuz tek koltuklu kuyruk tasarımı da sunuluyor.

Motorun altına yerleştirilen egzoz, yolcu ayak desteklerini daha iyi konumlandırarak daha fazla hareket özgürlüğü kazandırıyor. Gövdeye ideal bir şekilde entegre edilmiş yakıt deposu 15 litre kapasite sunuyor. Aprilia’nın en sportif modellerinde olduğu gibi Tuono 660’ta da; aynalar, yolcu ayak destekleri ve plaka braketi gibi pist kullanımında gerekli olmayan tüm unsurlar hızlıca sökülebiliyor. Tuono 660’ın salıncak kolu, hafif ve minimalist bir yapı oluşturmak adına doğrudan motora yönlendiriliyor. Ek bağlantıya gerek duymayacak şekilde montajlanan ayarlanabilir amortisörler ise ağırlık avantajına katkı sağlıyor.

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Tuono 660’ın hafif yapısı ve kompakt boyutları, üstün motor performansıyla birleştiğinde sürüş hakimiyeti keyife dönüşüyor. Tüm yeni Aprilia’larda kullanılmak üzere yeniden tasarlanan ve RS 660 modelinde de kullanılan çift silindir motor, yeni Tuono 660’da 10.500 d/d’de 95 HP güç üretirken, maksimum 11.500 d/d çevrim sağlıyor. Yeni nesil ve kompakt boyutlu 660 cc’lik öne-dönük motor, 8.500 d/d’de ise 67 Nm maksimum tork üretirken, toplam torkun yüzde 80’ini 4.000 d/d’de ve yüzde 90’ını da 6.250 d/d’de sağlıyor.

Ayrıca Tuono 660, ehliyeti yeni olan sürücüler için 35 kW’lık bir motor versiyonuyla da sunuluyor. Kendisini Aprilia V4 modelinde de ispatlamış olan çift silindirli motor, Tuono 660’da 81 mm çap ve 63,9 mm strokla sunuluyor. V4’teki bu teknolojiyi kullanmak, yüksek piston hızı da dikkate alındığında olağanüstü performansı beraberinde getiriyor.

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Kaliteli dökme alüminyum iskelet ve salıncak, Tuono 660’ı 183 kg’den oluşan hafif yapılı, eğlenceli ve kolay sürülebilir hale getiriyor. Tuono 660; varyasyonu olduğu RS 660 ile karşılaştırıldığında, monoblok yapısı, 1370 mm’lik dingil mesafesi, 24,1°’lik gidon kafası açısı ve farklı ofsetlere sahip gidon plakalarıyla çevik ve kıvrak bir sürüş sunuyor. Yine kaliteli dökme alüminyum iskelet ve salıncak, eğlenceli ve kolay sürüşe imkan veriyor. Ön taraftaki hisli ve hassas yapı yüksek yol tutuşu sağlarken, bol virajlı parkurlarda daha hızlı ve daha sportif bir sürüş imkanı veriyor.

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Tuono 660’ın ön kısmında 41 mm’lik Kayaba ters çatal yer alıyor. Bir çift 320 mm çelik disk, bir çift radyal fren kaliperi ve gidon üzerinde bir radyal ana silindir olmak üzere tamamı Brembo imzalı fren sistemi, güvenli mesafede durmayı destekliyor. Önde 120/70 ZR 17 ebadında ve arkada 180/55 ZR 17 ebadında yüksek performans tipi Pirelli Diablo Rosso Corsa II lastikler ise sürüş güvenliğine ve yol tutuşuna katkı sağlıyor.

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Aprilia Tuono 660; daha fazla performans ve daha fazla güvenlik için sınıfının en kapsamlı elektronik sistemleriyle donatılıyor. Üst düzey yarışlarda geliştirilen ve motosiklet dünyasındaki en gelişmiş sistem olarak gösterilen APRC (Aprilia Performance Ride Control), Tuono 660’ın performans keyfinin güvenle çıkarılmasını sağlıyor. APRC kapsamındaki Aprilia Traction Control (ATC) ayarlanabilir çalışma prensibiyle sportif sürüşleri destekliyor. Aprilia Wheelie Control (AWC) ayarlanabilir tekerlek kaldırma kontrol sistemi olarak yol ile temasını yumuşatıp dengeliyor. Aprilia Cruise Control (ACC) sürüş hızını belirlenen hızda sabit tutuyor. Aprilia Engine Brake (AEB) ayarlı yapısıyla yavaşlarken motor frenini yönetiyor. Aprilia Engine Map (AEM) ise motor karakteristiğini ve güç üretimini ayarlıyor.

Aprilia Tuono 660, en kapsamlı verileri sunan ve maksimum güvenlik sağlayan fonksiyonlarla da avantaj sağlıyor. Motosikletin yoldaki sürüş durumunu ivmeölçer ve jiroskoplarla kaydeden “altı eksenli atalet platformu”, kullanıcının sürüş bilincinin artmasına katkı sağlıyor. Ayrıca çok haritalı ABS’nin “Viraj Alma” özelliği etkinleştirildiğinde, motosikletin sportif performansından ödün verilmeden güvenlik artıyor. Bu kapsamda fren hareketi, ön fren koluna uygulanan basınç, eğim ve sapma açısı gibi çeşitli parametreleri sürekli izleyen özel bir algoritma sayesinde kontrol ediliyor. Kontrolle birlikte yavaşlama ve stabilite arasında bir denge ortaya çıkıyor.

Tuono 660’da ayrıca gazı kesmeden veya debriyaj kullanmadan, seri bir şekilde vites değiştirmeye izin veren elektronik şanzıman AQS - Aprilia Quick Shift de yer alıyor. Sistem dahilinde bulunan ve pist kullanımlarında herhangi bir donanım değişikliği yapmadan debriyajsız vites küçültme işlevi de ayrıcalık sağlıyor.

Aprilia Tuono 660’ın aydınlatma tasarımı da sürüş güvenliğini destekliyor. Işık sensörü kısa huzmeli farları otomatik olarak yakarken, acil durumda gerçekleştirilen panik fren anında, dörtlü flaşörler otomatik olarak devreye giriyor. Altı eksenli atalet platformu kapsamındaki viraj aydınlatması da güvenliği ve dikkati artırıyor.

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Aprilia Tuono 660’da sürüş deneyimini üst düzeye çıkaran ve kullanımı eğlenceli hale getiren 5 farklı sürüş modu yer alıyor. Sürücünün anlık sürüş gereksinimleri doğrultusunda; çekiş kontrolü, tekerlek kaldırma kontrolü, motor freni, ABS ve diğer parametreler seçilen moda bağlı olarak aktifleşiyor. Bu kapsamda; kent içi kullanımlarda “Günlük”, sportif sürüşlerde “Dinamik”, elektronik sistemlerin kişiselleştirilmesine yönelik “Kişisel” mod seçilebiliyor. Pist kullanımlarında ise Tuono 660’ın tüm potansiyelini kullanıma sunan “Challenge” ve elektronik sistemlerin kişiselleştirilmesine olanak tanıyan “Time Attack” sürüş modu yer alıyor.

Aprilia Tuono 660’ta elektronik ayarlar, sol gidonda bulunan dört düğmeli kumandayla, hız sabitleme ve çekiş kontrol sistemi kumandalarıyla gerçekleştiriliyor. Farklı ekran seçenekleri sunan ışık sensörlü TFT dijital gösterge panelinde, yol ve pist olmak üzere iki ekran teması yer alıyor. Bilgi-eğlence sistemi platformu olan Aprilia MIA ise sunduğu işlevlerle Tuono 660’ın cazibesini taçlandırıyor.

Aprilia MIA sayesinde akıllı telefon motosiklete bağlanabilirken, gösterge paneli işlevleri daha da gelişiyor. Ayrıca sesli asistan ya da sezgisel gidon kontrolleri aracılığıyla; telefon görüşmeleri, müzik ve navigasyon özelliklerinin yönetilmesi ve akıllı telefon batarya tüketiminin aza indirgenmesi sağlanıyor. Aprilia MIA ayrıca, sürücünün seyahat rotalarını kaydetmesine ve telemetri işleviyle de verilerin analiz edilmesine olanak tanıyor.

Motosiklet renkleri konusundaki öncü kimliğini Tuono 660’a da yansıtan Aprilia, iddialı grafik şemalarıyla da yeni modelinde dikkatleri üzerine çekiyor. RS 660 ile sunulan Asidik Altın’a ek olarak parlak gri -kırmızı kombinasyonlu İridyum Gri ve siyah ağırlıklı, parlak kırmızı vurgulu Konsept Siyah kombinler, Aprilia’nın yarış mirasının izlerini hissettirerek geniş kitlelerin beğenisine sunuluyor.

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