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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG, ABD ve Avrupa'da Tesla araçları için yeni 4680 pil hücresi üretim tesisleri kurmak istiyor

    4680 olarak adlandırılan ve Tesla'nın geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı yeni pil hücrelerini üretmek için LG, ABD'de ve Avrupa'da yeni tesisler kurmayı planlıyor.
    12 Mart 2021, 20:30 (3 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    LG, ABD ve Avrupa'da Tesla araçları için yeni 4680 pil hücresi üretim tesisleri kurmak istiyor
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    LG, 2023'te piyasaya sürülecek yeni modelleri için Tesla'ya gelişmiş pil hücreleri tedarik etmek için hem ABD'de hem de Avrupa'da elektrikli araç pil fabrikası kurabilir. LG Chem'in alt kollarından biri olan LG Energy Solutions, Tesla'nın 4680 olarak adlandırılan yeni pil hücresinin üretimi için çalışmalar yürütüyor.  

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    LG, Tesla'ya Çin dışında da pil tedarik etmek istiyor

    LG şu anda Çin'deki Model 3 ve Model Y araçları için Tesla'ya pil tedarik ederken Panasonic, pillerini ABD ve Avrupa'da üretilen Tesla otomobilleri için tedarik ediyor.Tesla, LG Energy'nin Çin'deki işinin ötesinde daha sağlam bir rol üstlenmesini sağlayacak bir anlaşmayı henüz kabul etmemiş olsa da Koreli şirket geçtiğimiz hafta gazetecilere verdiği demeçte, ABD'de elektrikli araçlar ve  enerji depolama sistemleri için pil hücreleri yapmak için bir fabrika kurmayı planladığını söyledi. Şirket, potansiyel müşterileri tanımlamadı ancak bir kaynak Tesla'nın pilleri satın alacağını umduğunu belirtti.

    Kaynaklar, LG Chem'in 4680'in örneklerini yaptığı ancak seri üretim kısmına geçmediğini belirttiler.

    Kaynaklardan biri LG'nin, kurulması beklenen ABD fabrikasında ABD'de üretilen Tesla araçları için, İspanya'da kurulması beklenen fabrikada da Tesla’nın Giga Berlin tesisine tedarik sağlamak için 4680 pil hücresini üretmeyi planladığını belirtti.

    LG, ABD ve Avrupa'da Tesla araçları için yeni 4680 pil hücresi üretim tesisleri kurmak istiyor
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    Tesla, geçtiğimiz Eylül ayında üretim maliyetlerini düşürmek, pil performansını iyileştirmek ve sürüş menzilini artırmak yeni 4680 pil hücresi geliştirme planı açıkladı. Elon Musk, şirketin LG, Panasonic, Çinli CATL ve diğer üreticiler tarafından sağlanan pilleri kullanmaya devam edeceğini ve hatta satın almayı artıracağını söyledi ancak belirli bir süre sonra bu pillerin kullanımını bırakarak 4680'in kullanımına geçileceğini belirtti.

    Musk, geçtiğimiz günlerde Tesla'nın pil tedarikçileriyle 4680 pil hücresi geliştirme konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi. 



    Kaynakça https://cleantechnica.com/2021/03/10/lg-is-hoping-to-make-4860-batteries-with-tesla-in-the-us-or-europe-in-2023/ https://www.reuters.com/article/tesla-lg-evs-exclusive-idINKBN2B208M
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tesla duvara tosladı bu pil olayında

    Yok tanıtım yapacağım dediği olay

    Fos çıkmıştı
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    symbiat (symbiat karalama) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    haberi ingilizceden ceviriyorsunuz tamam bunu anladik, ancak cevirdiginiz bu metni, okur gozuyle son bir kez kontrol ediyormusunuz ?
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