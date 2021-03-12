LG, ABD ve Avrupa'da Tesla araçları için yeni 4680 pil hücresi üretim tesisleri kurmak istiyor

Tam Boyutta Gör

LG, 2023'te piyasaya sürülecek yeni modelleri için Tesla'ya gelişmiş pil hücreleri tedarik etmek için hem ABD'de hem de Avrupa'da elektrikli araç pil fabrikası kurabilir. LG Chem'in alt kollarından biri olan LG Energy Solutions, Tesla'nın 4680 olarak adlandırılan yeni pil hücresinin üretimi için çalışmalar yürütüyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm, kablosuz cihazlarda ses kalitesini artırmak için yeni girişimini açıkladı: Snapdragon Sound"

İlginizi Çekebilir

Tesla, 2020'de yarım milyon araç üretti: Pandemiye rağmen kendi rekorunu kırdı

LG, Tesla'ya Çin dışında da pil tedarik etmek istiyor

LG şu anda Çin'deki Model 3 ve Model Y araçları için Tesla'ya pil tedarik ederken Panasonic, pillerini ABD ve Avrupa'da üretilen Tesla otomobilleri için tedarik ediyor.Tesla, LG Energy'nin Çin'deki işinin ötesinde daha sağlam bir rol üstlenmesini sağlayacak bir anlaşmayı henüz kabul etmemiş olsa da Koreli şirket geçtiğimiz hafta gazetecilere verdiği demeçte, ABD'de elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemleri için pil hücreleri yapmak için bir fabrika kurmayı planladığını söyledi. Şirket, potansiyel müşterileri tanımlamadı ancak bir kaynak Tesla'nın pilleri satın alacağını umduğunu belirtti.

Kaynaklar, LG Chem'in 4680'in örneklerini yaptığı ancak seri üretim kısmına geçmediğini belirttiler.

Kaynaklardan biri LG'nin, kurulması beklenen ABD fabrikasında ABD'de üretilen Tesla araçları için, İspanya'da kurulması beklenen fabrikada da Tesla’nın Giga Berlin tesisine tedarik sağlamak için 4680 pil hücresini üretmeyi planladığını belirtti.

Tam Boyutta Gör

Tesla, geçtiğimiz Eylül ayında üretim maliyetlerini düşürmek, pil performansını iyileştirmek ve sürüş menzilini artırmak yeni 4680 pil hücresi geliştirme planı açıkladı. Elon Musk, şirketin LG, Panasonic, Çinli CATL ve diğer üreticiler tarafından sağlanan pilleri kullanmaya devam edeceğini ve hatta satın almayı artıracağını söyledi ancak belirli bir süre sonra bu pillerin kullanımını bırakarak 4680'in kullanımına geçileceğini belirtti.

Musk, geçtiğimiz günlerde Tesla'nın pil tedarikçileriyle 4680 pil hücresi geliştirme konusunda görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.