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    Anlık Bildirim

    Yeni nesil iPhone SE, iPhone XR ile aynı form faktörüne sahip olabilir

    Apple, bu yılın başlarında iPhone SE 3'ü piyasaya sürmüştü. iPhone 8 ile benzer bir tasarıma sahip telefonun yeni nesli ise iPhone XR ile benzer bir tasarımla piyasaya sürülebilir.
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    iPhone SE 4, iPhone XR ile aynı form faktörüne sahip olabilir
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    Apple bu yıl iPhone SE'nin yeni neslini tanıtmıştı. 2022 iPhone SE, iPhone 8'i temel alan önceki nesil ile aynı tasarımı korurken, bir sonraki modelde işler değişecek gibi görünüyor. YouTuber Jon Prosser'e göre bir sonraki iPhone SE, iPhone XR ile aynı form faktörüne sahip olabilir.

    Yeni nesil iPhone SE, iPhone SE 4 olarak adlandırılacak

    Prosser, Andru Edwards ve Jon Rettinger Geared Up podcast'inde iPhone SE 4 olarak da adlandırılan yeni nesil iPhone SE'nin yeni bir iPhone XR olacağını bildirdi. Bu, Apple'ın SE serisini çentik ve Face ID ile daha modern bir tasarım lehine değiştireceği anlamına geliyor.

    Mevcut iPhone SE 4.7 inç LCD ekrana sahipken iPhone XR daha büyük 6.1 inç LCD ekrana sahip. Yeni nesil iPhone SE ile ilgili diğer detaylar ise belirsizliğini koruyor. Geçmişte Apple, giriş seviyesi iPhone SE'ye en son yongasını eklemişti. iPhone SE 4'te de Apple'ın en son yongası kullanılması bekleniyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 7 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 6 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 6 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 6 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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