Yeni nesil iPhone SE, iPhone XR ile aynı form faktörüne sahip olabilir

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Apple bu yıl iPhone SE'nin yeni neslini tanıtmıştı. 2022 iPhone SE, iPhone 8'i temel alan önceki nesil ile aynı tasarımı korurken, bir sonraki modelde işler değişecek gibi görünüyor. YouTuber Jon Prosser'e göre bir sonraki iPhone SE, iPhone XR ile aynı form faktörüne sahip olabilir.

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Yeni nesil iPhone SE, iPhone SE 4 olarak adlandırılacak

Prosser, Andru Edwards ve Jon Rettinger Geared Up podcast'inde iPhone SE 4 olarak da adlandırılan yeni nesil iPhone SE'nin yeni bir iPhone XR olacağını bildirdi. Bu, Apple'ın SE serisini çentik ve Face ID ile daha modern bir tasarım lehine değiştireceği anlamına geliyor.

Mevcut iPhone SE 4.7 inç LCD ekrana sahipken iPhone XR daha büyük 6.1 inç LCD ekrana sahip. Yeni nesil iPhone SE ile ilgili diğer detaylar ise belirsizliğini koruyor. Geçmişte Apple, giriş seviyesi iPhone SE'ye en son yongasını eklemişti. iPhone SE 4'te de Apple'ın en son yongası kullanılması bekleniyor.

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iPhone SE 4, iPhone XR ile aynı form faktörüne sahip olabilir