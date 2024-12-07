Dünyanın ilk niyobyum destekli elektrikli aracı 10 dakikada %100 şarj oluyor

Hızlı şarj ve uzun ömür vadediyor
Aracın temelini oluşturan XNO teknolojisi, ağır hizmet tipi elektrikli araçların performansını dönüştürme potansiyeline sahip. Echion Technologies, XNO anot malzemelerinin süper hızlı şarj kapasitesi, uzun döngü ömrü ve olağanüstü güvenlik özellikleri sunduğunu belirtiyor.
Niyobyum bazlı XNO teknolojisi, geleneksel grafit anotlara kıyasla önemli avantajlar sağlıyor. Bu malzeme, lityum iyonlarının hızlı bir şekilde depolanmasını ve serbest bırakılmasını mümkün kılarak şarj süresini büyük ölçüde kısaltıyor. XNO teknolojisi yalnızca hızlı şarj avantajı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda aşırı sıcaklık koşullarında bile yüksek enerji yoğunluğunu koruyabiliyor. Ayrıca, 10.000 döngüden fazla kullanım ömrü boyunca yüksek güç çıktısı sunarak uzun vadeli dayanıklılık ve güvenilirlik sağlıyor. Tüm bunlar özellikle ağır hizmet araçlarının aradığı öncelikler arasında yer alıyor.
Niyobyum bazlı bataryaları daha sık duymaya başlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Leclanche SA, dünyanın ilk niyobyum bazlı aktif anot malzemesi ile donatılmış lityum-iyon batarya hücresini tanıtmıştı. Firma bu bataryada Echion tarafından geliştirilen niyobyum tabanlı XNO teknolojisini kullanmıştı.Kaynakça https://www.pv-magazine-australia.com/2024/12/06/battery-technology-promises-less-than-ten-minutes-fast-charge-for-industrial-vehicles/ https://interestingengineering.com/transportation/world-first-xno-powered-ev-land-cruiser Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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