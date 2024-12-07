Dünyanın ilk niyobyum destekli elektrikli aracı 10 dakikada %100 şarj oluyor

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç sektöründe çığır açan bir yenilikle, Echion Technologies ve Switch Technologies iş birliğiyle geliştirilen dünyanın ilk XNO destekli aktif anot malzeme teknolojisiyle çalışan elektrikli aracı tanıtıldı. Bu benzersiz araç, niyobyum bazlı XNO anot teknolojisiyle sadece 10 dakikada tamamen şarj olabiliyor.

Hızlı şarj ve uzun ömür vadediyor

Aracın temelini oluşturan XNO teknolojisi, ağır hizmet tipi elektrikli araçların performansını dönüştürme potansiyeline sahip. Echion Technologies, XNO anot malzemelerinin süper hızlı şarj kapasitesi, uzun döngü ömrü ve olağanüstü güvenlik özellikleri sunduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Toyota Land Cruiser 79 Serisi bir araçta uygulanan teknoloji, 3 Aralık’ta Avustralya’nın Perth kentindeki Avustralya Otomasyon ve Robotik Merkezi’nde (AARP) tanıtıldı. Araç, hibrit güç aktarma sistemiyle donatılmış durumda. Buradaki mühendislik işi ise Switch Technologies tarafından dokuz aylık yoğun bir geliştirme sürecinde gerçekleştirilmiş. Bu süreçte, Land Cruiser için özel olarak tasarlanan yeni XNO batarya modülleri ve paketlerinin üretildiği belirtiliyor. Echion, yıllık 2.000 metrik ton XNO üretme kapasitesine sahip. Bu, yaklaşık 1GWh lityum iyon hücre üretimine eşdeğer.

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Niyobyum bazlı XNO teknolojisi, geleneksel grafit anotlara kıyasla önemli avantajlar sağlıyor. Bu malzeme, lityum iyonlarının hızlı bir şekilde depolanmasını ve serbest bırakılmasını mümkün kılarak şarj süresini büyük ölçüde kısaltıyor. XNO teknolojisi yalnızca hızlı şarj avantajı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda aşırı sıcaklık koşullarında bile yüksek enerji yoğunluğunu koruyabiliyor. Ayrıca, 10.000 döngüden fazla kullanım ömrü boyunca yüksek güç çıktısı sunarak uzun vadeli dayanıklılık ve güvenilirlik sağlıyor. Tüm bunlar özellikle ağır hizmet araçlarının aradığı öncelikler arasında yer alıyor.

Niyobyum bazlı bataryaları daha sık duymaya başlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Leclanche SA, dünyanın ilk niyobyum bazlı aktif anot malzemesi ile donatılmış lityum-iyon batarya hücresini tanıtmıştı. Firma bu bataryada Echion tarafından geliştirilen niyobyum tabanlı XNO teknolojisini kullanmıştı.

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Niyobyum destekli ilk elektrikli araç 10 dakikada şarj oluyor