Popüler Pixar animasyonu Arabalar'ın Disney+ dizisi Cars On The Road’tan ilk fragman geldi

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Dünyanın en popüler animasyon serilerinden birisi olan Cars ya da Türkçe ismi ile Arabalar'ın dizisi Cars On The Road’tan ilk fragman geldi.

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Cars On The Road ismi ile Disney Plus'ta yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi 8 Eylül 2022. Dizi toplamda 9 bölümden oluşacak ve ana karakter olan McQueen ve Mater'a odaklanacak. Dizinin bahsi geçen fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Cars On The Road Fragman

Dizinin ana karakterlerini yine Owen Wilson ve Larry the Cable Guy seslendirecek. Yapımcılığını Marc Sondheimer, yönetmenliğini ise Steve Purcell, Bobby Podesta ve Brian Fee üstleniyor. Dizinin müziklerini ise Jake Monaco üstlenecek.

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