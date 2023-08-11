İkinci el otomobil fiyatları düşmeye başladı

İkinci el otomobil fiyatları düştü
Ekonomim gazetesinin haberine göre ağustos ayı başından bu yana ikinci el otomobil fiyatları ortalama yüzde 3 düştü. Fiyatlardaki düşüşte, sıfır kilometre araçların ikinci elde yüksek fiyatlarla satılmasına yönelik alınan caydırıcı önlemlerin de etkili olduğu belirtiliyor.
Ancak sektör temsilcileri düşüşün uzun süreli olmayacağını belirtiyor. Otomerkezi CEO’su Muhammed Karakaş’a göre fiyatların düşüşü 15 Eylül’e kadar, yani yaz bitimine kadar sürecek. Uzmanlara göre bu düşüşün bir diğer nedeni de sezonsallık etkisi. Öte yandan ikinci el araç piyasasındaki daralmaya karşın, sıfır kilometre araçlarda henüz satışlarda düşüş söz konusu değil. Pandemi döneminde biriken talebin kışa doğru durulacağı ve bu dönemde talepteki yavaşlamanın satışlara etkisinin daha net bir şekilde görüleceği belirtiliyor.
Bu arada EBS Danışmanlık’ın verilerine göre, ikinci el otomobil satışları bu yıl ilk kez haziran ayında düşüş yaşadı. Haziran ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 18 düşerek 710 bin adet olarak gerçekleşti. Türkiye’de ilk 6 ayda satılan sıfır otomobil sayısının 430 bin 372 adet, satılan 30 yaş ve üstü otomobil sayısının ise yaklaşık 448 bin olduğu aktarılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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