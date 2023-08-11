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    İkinci el otomobil fiyatları düşmeye başladı

    Türkiye’deki otomobil fiyatları yükselmeye devam ederken ikinci el otomobil fiyatları hakkında sevindiren bilgi geldi. İkinci el araba fiyatları iki yıl aradan sonra düşmeye başladı.
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    İkinci el otomobil fiyatları düşmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Yıl başından bu yana Türkiye’deki otomobil fiyatları yükselişine devam ediyor. Yüksek enflasyon ve yüksek kur şartlarında ciddi oranda arka arkaya gelen zamlarından ardından ikinci el otomobil fiyatlarının düşmeye başladığı belirtiliyor. Öyle ki, pandemi koşullarının etkili olduğu Eylül 2021’den bu yana ikinci el araba fiyatları ilk kez düşüş görüyor.

    İkinci el otomobil fiyatları düştü

    Ekonomim gazetesinin haberine göre ağustos ayı başından bu yana ikinci el otomobil fiyatları ortalama yüzde 3 düştü. Fiyatlardaki düşüşte, sıfır kilometre araçların ikinci elde yüksek fiyatlarla satılmasına yönelik alınan caydırıcı önlemlerin de etkili olduğu belirtiliyor.

    İkinci el otomobil fiyatları düşmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata’nın verilerine göre, ikinci el otomobil fiyatları ağustos ayı itibarıyla düşmeye başladı. Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, fiyatlardaki düşüşün nedenleri hakkında “Seçimden bu yana ikinci el satışlarında bir düşüş vardı. Düşüş devam ediyor. Satışlardaki daralma temmuz sonu itibarıyla fiyatlara yansımaya başladı. Bunda birkaç majör neden var. Birincisi; sıfır kilometre araçlarda pandemiden bu yana önemli bir sıkıntı olan bulunurluk sorunu önemli ölçüde azaldı. Sıfır kilometre araç bulamayan ikinci el araca yöneliyor bu da fiyatları artırıyordu. Şimdi insanlar sıfır km araç bulabildikleri için ikinci ele talep biraz düşüyor. Alım gücünün düşmesi de fiyatları aşağı çekiyor.” ifadelerini kullandı.

    Ancak sektör temsilcileri düşüşün uzun süreli olmayacağını belirtiyor. Otomerkezi CEO’su Muhammed Karakaş’a göre fiyatların düşüşü 15 Eylül’e kadar, yani yaz bitimine kadar sürecek. Uzmanlara göre bu düşüşün bir diğer nedeni de sezonsallık etkisi. Öte yandan ikinci el araç piyasasındaki daralmaya karşın, sıfır kilometre araçlarda henüz satışlarda düşüş söz konusu değil. Pandemi döneminde biriken talebin kışa doğru durulacağı ve bu dönemde talepteki yavaşlamanın satışlara etkisinin daha net bir şekilde görüleceği belirtiliyor.

    Bu arada EBS Danışmanlık’ın verilerine göre, ikinci el otomobil satışları bu yıl ilk kez haziran ayında düşüş yaşadı. Haziran ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 18 düşerek 710 bin adet olarak gerçekleşti. Türkiye’de ilk 6 ayda satılan sıfır otomobil sayısının 430 bin 372 adet, satılan 30 yaş ve üstü otomobil sayısının ise yaklaşık 448 bin olduğu aktarılıyor.

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