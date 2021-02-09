Aragorn ile tanıdığımız Viggo Mortensen, Wolverine rolünü neden reddettiğini açıkladı

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Yüzüklerin Efendisi filmlerinin muazzam olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Filmlerin muazzam olmasını sağlayan da birçok unsur bulunuyor ve bu unsurların başında da şüphesiz oyuncu seçimleri var. Neredeyse tüm oyuncuların muazzam seçimler olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz ancak bazı oyuncuların gerçekten kusursuz olduğunu söylemek gerek. Örneğin Viggo Mortensen.

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Viggo Mortensen, yalnızca Yüzüklerin Efendisi ile değil, oynadığı her yapım ile bizi kendine hayran bırakan bir oyuncu. Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaya göre ise kendisi eğer rolü geri çevirmeseydi Aragorn gibi bir ikonik karakteri daha canlandıracaktı. Wolverine karakterini.

2000 yılında başlayan ve bizim Hugh Jackman'dan yıllarca izlediğimiz Wolverine rolü az kalsın Viggo Mortensen'in olacakmış. Kendisi yönetmen ile görüşmüş, rol teklif edilmiş ancak oğlunun söylemleri üzerine rolü reddetmiş. Bildiğiniz gibi orijinal X-Men üçlemesi, çizgi romandaki karakterlerden daha farklıydı. Mortensen'in oğlu Henry de bir X-Men hayranıymış. Mortensen, oğluna filmin senaryosunu okutmuş ve oğlu bunun yanlış olduğunu söylemiş. Sonrasında da Viggo Mortensen bu rolü reddetmiş.

Viggo Mortensen, Aragorn rolünü de oğlu sayesinde kabul ettiğini yıllar önce açıklamıştı. Belli ki oğlunun kariyeri üzerinde ciddi bir etkisi bulunuyor.

En azından Viggo Mortensen gibi bir oyuncuyu Wolverine rolünde izleyemesek de yerine Hugh Jackman'ı izledik. Hugh Jackman'ın da en az Viggo Mortensen kadar iyi bir seçim olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz.

https://www.ign.com/articles/x-men-viggo-mortensen-reveals-why-he-turned-down-playing-wolverine

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