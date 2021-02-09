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    Zack Snyder, Justice League'in siyah beyaz versiyonu üzerinde çalışıyor; filmden bir sahne paylaşıldı

    Zack Snyder's Justice League'in yönetmeni Zack Snyder, filmin siyah beyaz bir versiyonu üzerinde çalıştığını söyledi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    09 Şubat 2021, 10:00 (1 hf.)
    3,6b
    1
    12
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Zack Snyder, Justice League'in siyah beyaz versiyonu üzerinde çalışıyor; filmden bir sahne paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    2017 yılında yayınlanan Justice League filminin ilk yönetmeni bildiğiniz gibi şu anda kendi versiyonu olan Zack Snyder's Justice League üzerinde çalışıyor ve yayın tarihi iyice yaklaştı. Geçtiğimiz saatlerde de film ile ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı.

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    Bizzat yönetmenin kendisi, yani Zack Snyder'ın açıklamasına göre kendisi şu anda Justice League'in siyah beyaz bir versiyonu üzerine çalışıyormuş. Bu versiyon filmin asıl yayınlanan hali olmayacak elbette. Eğer yayınlanacak olursa yine HBO Max üzerinden ekstra bir içerik olarak yayınlanacaktır. 

    Ayrıca Zack Snyder, filmin siyah beyaz versiyonu üzerinde çalıştığını söylerken filmden kısa bir sahne de paylaştı. Sahneyi rahat bir şekilde izlemek zor olsa da Steppenwolf karakterini ve orijinal filmden farklı olan tasarımını görebiliyoruz.

    Zack Snyder's Justice League, 18 Mart'ta HBO Max üzerinden 4 saatlik bir film olarak yayınlanacak. HBO Max olmayan ülkelerde sinemalarda yayınlanacak mı ya da yerel başka bir video akış servisine hakları satılacak mı bilinmiyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Hazreti Bruce Wayne (Bruce Wayne) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türk halkı olarak ne kadar cahil bir millet olduğumuzu üstteki 4-5 yorumdan görebilirsiniz. Heyecanla bekliyorum filmi. En az 3 saatlik yeni görüntü olacak filmde, yeni film çektiler sanmanıza gerek yok zaten yeni bir film geliyor.
    Türk halkı olarak ne kadar cahil bir millet olduğumuzu üstteki 4-5 yorumdan görebilirsiniz. Heyecanla bekliyorum filmi. En az 3 saatlik yeni görüntü olacak film...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeter aga sal yaw
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Mad Max'in de siyah beyaz versiyonu yayınlanmıştı çok heyecanla alıp seyretsem de sonra ne gerek varmış dedim. Aslında bir filmi çok farklı LUT'lar ile (renk paletleri) seyredip farklı zevkler alabilirsin ama filmin orijinalinde yönetmen ve sanat yönetmeni zaten filmin ruhuna uygun en iyi renk tonunu uygulamış bunun için günlerini aylarını harcamış bir karar vermiş ki o tonda yayınlıyorlar. O renkler artık filmin kimliği, karakteri, ruhu oluyor. Film uzatılabilir kısaltılabilir ama farklı renk tonları, siyah beyaz versiyonları sadece orijinalin verdiği hissi bozup kafa bulandırıyor bence.

    http://www.sinefili.tv/unlu-filmlerden-renk-paletleri/
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar filme karanlık diyor zaten sen siyah beyazdan bahsediyorsun,
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    Hazreti Bruce Wayne (Bruce Wayne) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türk halkı olarak ne kadar cahil bir millet olduğumuzu üstteki 4-5 yorumdan görebilirsiniz. Heyecanla bekliyorum filmi. En az 3 saatlik yeni görüntü olacak filmde, yeni film çektiler sanmanıza gerek yok zaten yeni bir film geliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Hazreti Bruce Wayne
    Film üzerine düşünecek 4 yılı oldu batirmaz umarim
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    N nebulabado 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Suyunun suyu.
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gören de yeniden film çektiler sanır.
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    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeter aga sal yaw
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kotu bir yonetmenin filmi ve ismini gundemde tutmak icin afaki cabalari..
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    crazywinner3 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kazık da çaksan olmaz o film
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