Zack Snyder, Justice League'in siyah beyaz versiyonu üzerinde çalışıyor; filmden bir sahne paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

2017 yılında yayınlanan Justice League filminin ilk yönetmeni bildiğiniz gibi şu anda kendi versiyonu olan Zack Snyder's Justice League üzerinde çalışıyor ve yayın tarihi iyice yaklaştı. Geçtiğimiz saatlerde de film ile ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir

Zack Snyder's Justice League, Mart 2021'de yayınlanacak

Ayrıca Bkz. "Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir tanıtım fragmanı paylaşıldı"

Bizzat yönetmenin kendisi, yani Zack Snyder'ın açıklamasına göre kendisi şu anda Justice League'in siyah beyaz bir versiyonu üzerine çalışıyormuş. Bu versiyon filmin asıl yayınlanan hali olmayacak elbette. Eğer yayınlanacak olursa yine HBO Max üzerinden ekstra bir içerik olarak yayınlanacaktır.

Ayrıca Zack Snyder, filmin siyah beyaz versiyonu üzerinde çalıştığını söylerken filmden kısa bir sahne de paylaştı. Sahneyi rahat bir şekilde izlemek zor olsa da Steppenwolf karakterini ve orijinal filmden farklı olan tasarımını görebiliyoruz.

Zack Snyder's Justice League, 18 Mart'ta HBO Max üzerinden 4 saatlik bir film olarak yayınlanacak. HBO Max olmayan ülkelerde sinemalarda yayınlanacak mı ya da yerel başka bir video akış servisine hakları satılacak mı bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.