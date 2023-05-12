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    Araştırma: Elektrikli ve hibrit araçlar memnuniyette zirvede

    Şikayetvar.com, son günlerin en çok konuşulan sektörlerinden biri olan otomotiv sektörünü odağına alan bir çalışma gerçekleştirdi.                                
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    Araştırma: Elektrikli ve hibrit araçlar memnuniyette zirvede
    Platformun 50 bini aşkın kullanıcıyla gerçekleştirdiği “Ürün İnceleme” anketlerinin baz alındığı çalışmada; Türkiye’nin otomotiv sektörüne bakışı, araç ve yakıt tiplerine göre memnuniyet düzeyleri, sektörle ilgili en çok şikayet edilen konular gibi birçok başlık masaya yatırıldı.

    En çok memnun eden elektrikli ve hibrit araçlar oldu

    Verilere göre, tüm araç tipleri göz önünde bulundurulduğunda 8.6 skorla elektrikli ve hibrit araçlar en çok memnun kalınan araç tipi oldu. 8.59 skorla lüks spor otomobiller ikinci sırada yer alırken, onu sedan lüks ve suv-crossover lüks araç tipleri izledi.

    Araştırma sonuçlarına göre genellikle ticari amaçla kullanılan panelvanların genel memnuniyet oranının diğer araç tiplerine göre geride kaldığı gözlemleniyor. Veriler 7.06 skorla genel memnuniyet oranının en düşük araç tipinin panelvan olduğunu gösteriyor. Pick-up ve spor otomobil türleri 7.9’luk skoru paylaşarak memnuniyet oranı en az olan araç tipleri olarak sıralanıyor. 

    50 bini aşkın kullanıcı deneyiminin yer aldığı  araştırma sonuçlarına göre, elektrikli ve hibrit araçlar fiyat / performans kriterinde birinciliği kimseye kaptırmadı ve 8.6 memnuniyet skoruyla ilk sırada yer aldı. Lüks spor otomobiller bu kriterde öne çıkan bir diğer tür oldu. Geniş bagaj alanı sayesinde oldukça yüksek bir yükleme hacmi sunan ve ticari amaçla da kullanılan pick-up’ların fiyat performans açısından 6.68 skorla en düşük memnuniyet oranına sahip olduğu görülüyor. 

    Tasarım ve konforda kullanıcılar “lüks sedan” dedi

    Araştırma: Elektrikli ve hibrit araçlar memnuniyette zirvede
    Tasarımda 8.6; konforda 9 memnuniyet skoruna sahip lüks sedanlar, kullanıcıların bu kriterlerde en çok memnun kalınan araç tipi oldu. Tasarımıyla kullanıcıları en memnun eden diğer araç tipleri lüks spor otomobiller, elektrikli ve hibrit araçlar olurken; konforda öne çıkan türler şöyle sıralandı: Lüks spor otomobiller, elektrikli-hibrit araçlar ve station wagon-minivanlar.

    Verilere göre 7.16 memnuniyet skoruyla panelvan tipi araçlar konfor alanında en düşük memnuniyet skoruna sahip olurken, tasarımda hatchback-compact en az memnuniyet skoruna sahip olan otomobil tipi olarak öne çıktı.

    Aksesuar - elektronik ve performans-tüketimde ipi elektrikli ve hibrit araçlar göğüsledi

    Aksesuar - elektronik kriterinde 8.73; performans - tüketim kriterinde 8.67 memnuniyet skoruyla  memnuniyetin zirve yaptığı otomobil tipi açık  ara farkla elektrikli ve hibrit araçlar oldu. Aksesuar & elektronik kriterinde en düşük memnuniyet skoru panelvana aitken, pick-up performans ve tüketim kategorisinin en düşük memnuniyet skorunun sahibi olan araç tipi olarak öne çıktı. Verilere göre yetkili servis hizmetinde kullanıcıları en çok memnun eden araç tipi lüks spor otomobil kategorisi iken, panelvan tipi araçlar yine bu kriterde sınıfta kaldı. 

    En çok tavsiye skoru lüks spor otomobillere

    Araştırma: Elektrikli ve hibrit araçlar memnuniyette zirvede Tam Boyutta Gör
    Verilere göre otomobil sektöründe en çok tavsiye edilen araç tipinin lüks spor otomobil olduğu gözlemlendi. Lüks sedanlar ikinci, spor otomobiller üçüncü, elektrikli ve hibrit araçlar ise dördüncü sırada kendine yer buldu. Memnuniyet ve tavsiye kriterinde panelvanlar, 7.2 memnuniyet skoruyla en az tavsiye edilen otomobil tipi olarak değerlendirildi. 

    Yakıt tüketiminde elektrikli ve hibrit araçlardan vazgeçilmedi

    Geleceğin otomobil tipi olarak tarif edilen ve her geçen gün yükselişini sürdüren hibrit ve elektrikli araçlar, yakıt tüketimi konusunda da 8.64’lük memnuniyet skoruyla kullanıcıları en çok mutlu eden araç tipi oldu. 5.99’luk memnuniyet skoru ile bu kriterde en düşük memnuniyet skoru ise pick-up’lara ait. 

    Yatırım aracı olarak elektrikli ve hibrit araçlar

    İkinci el satış ve ikinci el değeri kriterlerinin memnuniyet lideri yine elektrikli ve hibrit araçlar olurken pick-up tipi otomobillerin bu kriterlerde de en düşük memnuniyet skoruna sahip olduğu gözlemlendi. 

    Yakıt türüne göre hibrit araçlar memnuniyette zirvede

    Araştırmanın bir başka ayağını oluşturan yakıt tüketimi kategorisine göre “genel memnuniyet” skorunda zirveye adını yazdıran araç tipi 8.1’lik memnuniyet skoruyla hibrit otomobiller oldu. Benzinli araçlar, genel memnuniyet skalasında 7.7 ile ikinci sırada kendine yer bulurken, elektrikli ve dizel araç türleri 7.5’lik skorla üçüncülüğü paylaştı.

    Araştırma: Elektrikli ve hibrit araçlar memnuniyette zirvede Tam Boyutta Gör
    Yakıt türüne göre; fiyat & performans, tasarım, konfor, aksesuar & elektronik, performans & tüketim, yetkili servis hizmeti, memnuniyet & tavsiye ve yakıt tüketimi kriterlerinde, hibrit tipi araçlar memnuniyet skorunda en yüksek puanı aldı. 

    Kullanıcılar LPG’li araçlardan eskisi kadar memnun değil

    Tasarım, konfor, performans & tüketim, yetkili servis hizmeti, memnuniyet & tavsiye ve yakıt tüketimi kriterlerinde en düşük memnuniyet skoruna sahip olan araç tipi, bu değerlendirme türünde, LPG ve benzini aynı anda kullanan araç sahiplerinden geldi. Veriler geçmiş yıllarda oldukça popüler olan LPG’li araç kullanımındaki memnuniyet oranının giderek düştüğünü gösteriyor.   

    Otomobillerle ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?

    Araştırmada otomotiv sektörüyle ilgili en çok şikayet edilen konular da incelendi. Verilere göre araçların pahalı olması en çok çözüm bekleyen konu olurken, personel davranışı, ayıplı ürün ve aracın arızalanması-çalışmaması öne çıkan diğer şikayet başlıkları olarak bildirildi. Otomotiv markalarla ilgili gelen şikayet başlıklarında öne çıkan konu ürünün arızalanması ya da çalışmaması ilk sırada yer aldı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 3 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    onvo tv play store açılmıyor tek kapılı araba sevgilim eskisi gibi değil bir anda bayilmak için ne yapmalı ekskavatör yakıt tüketimi

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