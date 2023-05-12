Araştırma: Elektrikli ve hibrit araçlar memnuniyette zirvede

- En çok memnun eden elektrikli ve hibrit araçlar oldu
- Tasarım ve konforda kullanıcılar “lüks sedan” dedi
- Aksesuar - elektronik ve performans-tüketimde ipi elektrikli ve hibrit araçlar göğüsledi
- En çok tavsiye skoru lüks spor otomobillere
- Yakıt tüketiminde elektrikli ve hibrit araçlardan vazgeçilmedi
- Yatırım aracı olarak elektrikli ve hibrit araçlar
- Yakıt türüne göre hibrit araçlar memnuniyette zirvede
- Kullanıcılar LPG’li araçlardan eskisi kadar memnun değil
- Otomobillerle ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?
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En çok memnun eden elektrikli ve hibrit araçlar oldu
Verilere göre, tüm araç tipleri göz önünde bulundurulduğunda 8.6 skorla elektrikli ve hibrit araçlar en çok memnun kalınan araç tipi oldu. 8.59 skorla lüks spor otomobiller ikinci sırada yer alırken, onu sedan lüks ve suv-crossover lüks araç tipleri izledi.
Araştırma sonuçlarına göre genellikle ticari amaçla kullanılan panelvanların genel memnuniyet oranının diğer araç tiplerine göre geride kaldığı gözlemleniyor. Veriler 7.06 skorla genel memnuniyet oranının en düşük araç tipinin panelvan olduğunu gösteriyor. Pick-up ve spor otomobil türleri 7.9’luk skoru paylaşarak memnuniyet oranı en az olan araç tipleri olarak sıralanıyor.
50 bini aşkın kullanıcı deneyiminin yer aldığı araştırma sonuçlarına göre, elektrikli ve hibrit araçlar fiyat / performans kriterinde birinciliği kimseye kaptırmadı ve 8.6 memnuniyet skoruyla ilk sırada yer aldı. Lüks spor otomobiller bu kriterde öne çıkan bir diğer tür oldu. Geniş bagaj alanı sayesinde oldukça yüksek bir yükleme hacmi sunan ve ticari amaçla da kullanılan pick-up’ların fiyat performans açısından 6.68 skorla en düşük memnuniyet oranına sahip olduğu görülüyor.
Tasarım ve konforda kullanıcılar “lüks sedan” dedi
Verilere göre 7.16 memnuniyet skoruyla panelvan tipi araçlar konfor alanında en düşük memnuniyet skoruna sahip olurken, tasarımda hatchback-compact en az memnuniyet skoruna sahip olan otomobil tipi olarak öne çıktı.
Aksesuar - elektronik ve performans-tüketimde ipi elektrikli ve hibrit araçlar göğüsledi
Aksesuar - elektronik kriterinde 8.73; performans - tüketim kriterinde 8.67 memnuniyet skoruyla memnuniyetin zirve yaptığı otomobil tipi açık ara farkla elektrikli ve hibrit araçlar oldu. Aksesuar & elektronik kriterinde en düşük memnuniyet skoru panelvana aitken, pick-up performans ve tüketim kategorisinin en düşük memnuniyet skorunun sahibi olan araç tipi olarak öne çıktı. Verilere göre yetkili servis hizmetinde kullanıcıları en çok memnun eden araç tipi lüks spor otomobil kategorisi iken, panelvan tipi araçlar yine bu kriterde sınıfta kaldı.
En çok tavsiye skoru lüks spor otomobillere
Yakıt tüketiminde elektrikli ve hibrit araçlardan vazgeçilmedi
Geleceğin otomobil tipi olarak tarif edilen ve her geçen gün yükselişini sürdüren hibrit ve elektrikli araçlar, yakıt tüketimi konusunda da 8.64’lük memnuniyet skoruyla kullanıcıları en çok mutlu eden araç tipi oldu. 5.99’luk memnuniyet skoru ile bu kriterde en düşük memnuniyet skoru ise pick-up’lara ait.
Yatırım aracı olarak elektrikli ve hibrit araçlar
İkinci el satış ve ikinci el değeri kriterlerinin memnuniyet lideri yine elektrikli ve hibrit araçlar olurken pick-up tipi otomobillerin bu kriterlerde de en düşük memnuniyet skoruna sahip olduğu gözlemlendi.
Yakıt türüne göre hibrit araçlar memnuniyette zirvede
Araştırmanın bir başka ayağını oluşturan yakıt tüketimi kategorisine göre “genel memnuniyet” skorunda zirveye adını yazdıran araç tipi 8.1’lik memnuniyet skoruyla hibrit otomobiller oldu. Benzinli araçlar, genel memnuniyet skalasında 7.7 ile ikinci sırada kendine yer bulurken, elektrikli ve dizel araç türleri 7.5’lik skorla üçüncülüğü paylaştı.
Kullanıcılar LPG’li araçlardan eskisi kadar memnun değil
Tasarım, konfor, performans & tüketim, yetkili servis hizmeti, memnuniyet & tavsiye ve yakıt tüketimi kriterlerinde en düşük memnuniyet skoruna sahip olan araç tipi, bu değerlendirme türünde, LPG ve benzini aynı anda kullanan araç sahiplerinden geldi. Veriler geçmiş yıllarda oldukça popüler olan LPG’li araç kullanımındaki memnuniyet oranının giderek düştüğünü gösteriyor.
Otomobillerle ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?
Araştırmada otomotiv sektörüyle ilgili en çok şikayet edilen konular da incelendi. Verilere göre araçların pahalı olması en çok çözüm bekleyen konu olurken, personel davranışı, ayıplı ürün ve aracın arızalanması-çalışmaması öne çıkan diğer şikayet başlıkları olarak bildirildi. Otomotiv markalarla ilgili gelen şikayet başlıklarında öne çıkan konu ürünün arızalanması ya da çalışmaması ilk sırada yer aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.