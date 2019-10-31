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    Araştırmacılar, Antarktika'da 2 milyon yıllık buz keşfettiler

    Antarktika'da bulunan iki milyon yıllık buz sayesinde bilim adamlarının, eski zamanlardaki sera gazları ile iklim arasındaki bağlantıları ve gelecekteki iklim değişikliğini anlamaya yardımcı olacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Araştırmacılar, Antarktika'da 2 milyon yıllık buz keşfettiler
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    Küresel ısınmanın başlıca sebebi olan sera gazlarının dünyamızda yarattığı sonuçlar şüphesiz ki bir çok olumsuzluğa neden oluyor. Sera gazlarının etkileri yıllardır araştırılıyor ve daha da araştırılması ve küresel ısınmanın önüne geçilebilecek çözümlerin bulunması gerekiyor. Antarktika'da kısa bir süre önce Princeton Üniversitesi'nden John Higgins ve Yuzhen Yan ve Maine Üniversitesi'nden Andrei Kurbatov tarafından yönetililen ve Oregon Eyalet Üniversitesi'nden Ed Brook ve San Diego Üniversitesi'nden Jeff Severinghaus'u içereren bir araştırma ekibi tarafından ortaya çıkarılan iki milyon yıllık buz, antik çağlarda sera gazları ve iklim arasındaki bağlantılara dair daha net bir resim sunuyor ve bilim insanlarının gelecekteki iklim değişikliğini anlamalarına yardımcı olacak.

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    Daha öncesinde en eski 800 bin yıllık bir buzun çekirdeğiyle çalışan bilim adamları, uzun süreçler sonucunda buldukları 2 milyon yıllık buz ile daha derinlemesine araştırmalar yapmalarına büyük yardımcı olacak. 

    Araştırma ekibinden Brook, bu çalışmanın önemli sonuçlarından birinin, karbondioksitin sıcaklığa bağlı olduğunu göstermek ve bunun iklim bilimini anlamak ve gelecekteki değişimi öngören modelleri kalibre etmek için önemli bir temel olduğunu söyledi.

    Araştırma ekibi önümüzdeki aylarda iki aylık ek çalışma yapmak ve iki milyon yıldan daha eski bir buz çekirdeği bulmak umuduyla Allan Hills'e geri dönecekler.



    https://scitechdaily.com/two-million-year-old-ice-uncovered-in-antarctica-provides-snapshot-of-ancient-earths-greenhouse-gases/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng 4 dk.
    Adam elinde tutuyor. Eriyip gidecek şimdi.
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