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    Araştırmaya göre akıllı bileklikler kilo vermeye yardımcı oluyor

    Bilim insanlarının yaptığı araştırma, spor aktivitelerini izleyen giyilebilir cihazların kilo vermeye yardımcı olduğunu ortaya koydu.                            
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    Araştırmaya göre akıllı bileklikler kilo vermeye yardımcı oluyor
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    İstatistikler, fiziksel aktiviteleri izleyen akıllı bileklik, akıllı saat vb. gibi giyilebilir cihazların, insanları daha fazla hareket etmeye teşvik ettiğini gösteriyor. Bu da uzun vadede birkaç kilodan kurtulmak anlamına gelmekte.

    Avustralyalı bilim adamları, akıllı bileklik takmanın artan fiziksel aktiviteyi ve buna bağlı fizyolojik ve psikososyal sonuçları nasıl etkilediğini inceleyen yaklaşık 400 bilimsel makaleyi analiz etti. Bu tür giyilebilir cihazların insanları günde yaklaşık 1.800 ekstra adım atmaya teşvik ettiği ortaya çıktı.

    İncelenen bilimsel makaleler, dünya çapında yaklaşık 164 bin kişi hakkında veri sağladı. Aktivitelerinin bir meta-analizi, akıllı bileklik takarak yürüme süresinin günde ortalama 40 dakika arttığını ve bunun birkaç ay içinde vücut ağırlığında yaklaşık 1 kg azalmaya katkıda bulunduğunu gösterdi.

    Araştırmaya göre akıllı bileklikler kilo vermeye yardımcı oluyor
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    İnsanları hareket etmeye teşvik ediyor

    Diğer fizyolojik ve psikososyal yönler üzerindeki etki genellikle küçüktü ve çoğu zaman göz ardı edilebilirdi. Bununla birlikte, tip 2 diyabetli ve diğer bazı rahatsızlıkları olan kişilerde akıllı bileklikler artan aktivite, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı oldu.

    Bilim insanlarına göre günlük fiziksel aktiviteleri takip eden bu tür giyilebilir cihazlar insanların davranışlarını, alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını uzun vadede değiştirmede önem arz ediyor. Buna paralel olarak da insanlar her gün daha fazla adım atma yönünde motive oluyorlar. 

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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