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    iPhone 14'teki kamera lensleri çatlayınca Apple tedarikçiyi değiştirdi

    Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 serisi akıllı telefonların arka kameralarının kalitesinin şirket tarafından açıklanan standardı karşılamadığını söyledi.         
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    iPhone 14'teki kamera lensleri çatlayınca Apple tedarikçi değişti
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    Ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 akıllı telefonların üretiminde sorunlar olduğunu bildirdi. Kuo'ya göre, akıllı telefonun arka kameralarının kalitesi henüz belirtilen standardı karşılamıyor.

    iPhone 14'teki kamera ünitesinin bazı lenslerinin “kırıldığı” ortaya çıkmıştı. Kuo, bu nedenle Apple'ın bu sonbaharda iPhone 14 tedarikinde yaşanabilecek olası gecikmeleri önlemek için başka bir tedarikçiden 10 milyon cihazlık bir sipariş geçtiğini söyledi. Akıllı telefon kameraları ve diğer elektronik cihazlar için en büyük lens üreticisi olan Tayvanlı şirket Largan'dan bahsediyoruz. Analist, Largan'ın bu sorunla başa çıkacağını ve son teslim tarihine uyacağını belirtiyor.

    Lens üreticisine göre kalite sorunu yok

    Bu durumun iPhone 14'ün çıkış tarihini etkilemesi pek olası değil ancak akıllı telefonun satışların başlamasına kadar sınırlı sayıda mağazalara gitmesi mümkün. Öte yandan iPhone 14'ün kamera lenslerinin çatladığı ve Apple'ın siparişlerinin bir kısmını başka bir tedarikçiye kaydırdığı haberinin ardından, bu lensleri üreten Yujingguang şirketinin hissesi yaklaşık %8 oranında değer kaybetti.

    iPhone 14'teki kamera lensleri çatlayınca Apple tedarikçi değişti
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    Çıkan haberlerin ardından Yujingguang temsilcileri, analist Ming-Chi Kuo'nun bahsettiği bu tür kalite sorunlarının varlığını resmen reddetti. Yujingguang, Apple'dan gelen mevcut siparişin çok büyük olduğunu ve şirketin sipariş kaybetmediğini belirtiyor.

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