Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Arcade shooter oyunu Arkfront, iOS cihazlar için yayınlandı

    FTL: Faster Than Light isimli oyundan ilham alınarak yaratılan arcade shooter oyunu Arkfront, App Store üzerinden iOS cihazlar için yayınlandı.
    3 sa.
    202
    4
    1
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Intensity Faucet Games'in yaptığı FTL: Faster Than Light isimli oyundan esinlenen arcade shoote royunu Arkfront, iOS cihazlar için çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Aksiyon RPG Titan Quest: Legendary Edition, mobil cihazlara geliyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Arcade shooter oyunu Arkfront, bu ay iOS cihazlara geliyor

    Faster Than Light'tan ilham alınarak yapılan oyunda 15'ten fazla farklı düşman ve 80'den fazla bölüm bulunuyor. Ayrıca oyunda geçirmek istediğiniz süreye göre farklı oyun modlarına erişim sağlayabileceksiniz. Maceranıza başlamadan önce ekipmanlarınız özelleştirip rotanızı çizip uzaya öyle çıkacaksınız. 

    Oyundaki rahat, hızlı ve akıcı kontroller sayesinde yeri geldiğinde aksiyon dolu bir oynanış da sizi bekliyor olacak. Her bölüm sonunda bir galaktik harita göreceksiniz ve yol boyunca rastgele şekilde karşınıza sürprizler çıkabilecek.

    oyun şu anda App Store üzerinde 27,99 TL. Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için 188 MB boş yere ihtiyacınız var. Ayrıca iOS 9.0 veya üzeri bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. 

    Arkfront Arkfront Arkfront Arkfront Intensity Faucet Games, Inc. Oyunlar ₺27,99 188.8 MB



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu çöpe para mı istemişler bi de
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 39 dk. Elektronik sigara tüketimi bağırsakta kronik enflamasyonu tetikleyebilir 1 sa. 45.000 yıllık sanat eseri keşfedildi 2 sa. Mars yüzeyini kazmaya çalışan InSight’ın görevi, başarısızlık nedeniyle sonlandırıldı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Arcade shooter oyunu Arkfront, iOS cihazlar için yayınlandı Sonraki Mars'ta 3000. gününü kutlayan Curiosity'den müthiş Kızıl Gezegen panoraması 5 sa. Intel RTX 2060’lı NUC 11'i duyurdu 5 sa. Intel H570 ve B560 anakartlarda RAM hız aşırtma desteği sunuyor 5 sa. WhatsApp’tan geri vites: Gizlilik sözleşmesi ertelendi 6 sa. +18 Mortal Kombat filminden ilk görseller paylaşıldı 6 sa. Nvidia kripto para kazısı odaklı kart üretebilir 7 sa. Araştırmalara göre kahve tüketimi prostat kanseri riskini azaltabilir 7 sa. Google Avusturalya yerel haberleri engellemekle suçlanıyor 7 sa. Intel’in yeni CEO’su Apple’ı işaret etti: Bir yaşam tarzı firmasından daha iyi işlemci üretmemiz gerekli 7 sa. Son çalışmalara göre ağır kovid enfeksiyonlarında plazma transfüzyonu etkisiz olabilir 8 sa. Bear Grylls'in başrolde olduğu, kararları sizin verdiğiniz interaktif Netflix filminden fragman yayınlandı 8 sa. Naughty Dog 'çok özel' yeni bir proje üzerinde çalışıyor 9 sa. Haftalık Film Önerisi 10: Swiss Army Man 9 sa. Oppo Reno 4 Lite oyun testi - Performansı nasıl? 9 sa. Asus TUF Dash F15 oyuncu dizüstü tanıtıldı 9 sa. Kapsaisin güneş pillerinin verimliliğini artırabilir 10 sa. Ukrayna, Türkiye'den Ada sınıfı korvet satın alacak 10 sa. Tofaş, yapay zeka destekli araç içi sesli asistan geliştiriyor 10 sa. Obezite tedavisinde kullanılabilecek implant geliştirildi 11 sa. The Batman'in yönetmeninden kitaptan uyarlama bilim kurgu dizisi geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız