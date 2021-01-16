Arcade shooter oyunu Arkfront, iOS cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Intensity Faucet Games'in yaptığı FTL: Faster Than Light isimli oyundan esinlenen arcade shoote royunu Arkfront, iOS cihazlar için çıktı.

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Faster Than Light'tan ilham alınarak yapılan oyunda 15'ten fazla farklı düşman ve 80'den fazla bölüm bulunuyor. Ayrıca oyunda geçirmek istediğiniz süreye göre farklı oyun modlarına erişim sağlayabileceksiniz. Maceranıza başlamadan önce ekipmanlarınız özelleştirip rotanızı çizip uzaya öyle çıkacaksınız.

Oyundaki rahat, hızlı ve akıcı kontroller sayesinde yeri geldiğinde aksiyon dolu bir oynanış da sizi bekliyor olacak. Her bölüm sonunda bir galaktik harita göreceksiniz ve yol boyunca rastgele şekilde karşınıza sürprizler çıkabilecek.

oyun şu anda App Store üzerinde 27,99 TL. Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için 188 MB boş yere ihtiyacınız var. Ayrıca iOS 9.0 veya üzeri bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

Arkfront Intensity Faucet Games, Inc. Oyunlar ₺27,99 188.8 MB

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