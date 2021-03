Arcade spor oyunu Ultimate Rivals: The Court, Apple Arcade için duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bit Fry Game Studios'un yaptığı arcade spor oyunu Ultimate Rivals: The Court, Apple Arcade ve Steam için duyuruldu.

Ultimate Rivals: The Court, Ultimate Rivals: The Rink'in yeni oyunu olacak. Geliştiriciler Ultimate Rivals: The Court'u NBA Jam ile Street Fighter'ın bir karışımı olarak tanımlıyor. Bu yüzden kesinlikle gerçeklik hedeflenmiyor, onun yerine amaç kısa seanslarda aksiyon dolu maçlar yapabilmek.

Yapılan duyuruya göre Ultimate Rivals: The Court, 2021'in üçüncü çeyreğinde çıkış yapacak. Oyun Steam dışında yalnızca Apple Arcade kütüphanesinde bulunabilecek. Ne yazık ki şu anda oyunun Apple Arcade için mağaza sayfası açılmış değil. Apple Arcade ilk ay için ücretsiz, sonrasında aylık 34,99 TL. Oyunun duyurusu için yayınlanan videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

