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    Football Manager 2021 Mobile, iOS ve Android için erişime açıldı

    Futbol oyunları arasında en başarılı simülasyon oyunlarından biri olarak gösterilen Football Manager serisinin yeni oyunu Football Manager 2021 yayınlandı.
    4 sa.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Football Manager 2021 Mobile, iOS ve Android için erişime açıldı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Sega'nın yaptığı simülasyon oyunu Football Manager 2021, mobil cihazlar için yayınlandı. Ayrıca Football Manager 2021 ismi ile oyunun Steam ve Epic Games üzerinden de PC için yine bugün erişime açıldığını hatırlatalım.

    Ayrıca Bkz. "Trafik yönettiğiniz ücretsiz bulmaca oyunu Don't Crash, Android için çıktı"

    Oyun yaklaşık olarak 1.4 GB boyutunda ve şu anda hem Google Play'de hem de App Store üzerinde 79,99 TL'ye satılıyor. Oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

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    Tanıtım Yazısı

    Futbolda zirveye ulaşmanın en hızlı yolu olan FM21 Mobile'da iyi oyun çıkararak adınızdan söz ettirin.

    Kupayı kazanmanızı sağlayacak mükemmel kadroyu ve taktiksel ayarları rahatlıkla oluşturarak istediğiniz yerde, istediğiniz zaman oynamanın tadını çıkarın. En iyi 24 futbol ülkesinden 60'tan fazla lig içeren oyunda futbolun dinamolarından biriyle yurtdışı macerasına mı atılacaksınız yoksa yurtiçinde zafere ulaşmaya mı çalışacaksınız?

    Dünyanın en iyi oyuncuları ve birçok genç yetenek gerçek anlamda cebinizde. Oyuncuları akıllıca satın alın ve antrenman sahasında becerilerini geliştirin.

    Maç öncesi hazırlıklarınız tamamlandığında, dijital yedek kulübenizde yerinizi alarak taktiksel vizyonunuzun gerçeğe dönüşmesini izleyin.

    Hiçbir mobil oyun dünyanın en iyi kulüplerine menajerlik yapma işine sizi bu kadar çok yaklaştıramaz ve yeni özellikler FM21 Mobile'ı eşi benzeri görülmemiş seviyelere taşır.

    Bu Sezondaki Yenilikler

    Üç Yeni Ülke
    Şimdiye kadarki en uluslararası oyunumuzda Meksika, Arjantin ve tam lisanslı Kanada Premier League'in çıkışıyla yeteneklerinizi çok daha fazla konuma götürün.

    Taktik Revizyonu
    Taktik panosunda sizi zafere götüren bir felsefe oluşturmak daha önce hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeni taktiksel şablonlar, gösterişli bir şekilde seçip oynamanıza olanak verirken yeni oyuncu rolleri ve iyileştirilmiş duran top seçenekleri performans seviyelerinizi artıracaktır.

    Yenilenen Dinamikler
    Yeniden tasarlanan Dinamikler sistemimiz, kadrodaki hiyerarşi ve oyuncularınız arasındaki bağların iç yüzünü anlamanızı sağlayarak kusursuz takım oyunu oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Yeni Takım Kaptanı aracılığıyla soyunma odası ile aranızda artık daha doğrudan bir bağ bulunuyor. Maç gününde takımınıza avantaj sağlamak için liderinizi akıllıca seçin.

    Sesinizi Duyurun
    Kilit oyunlarda avantaj sağlamak amacıyla oyuncularınızı motive etmek için yeni yollardan yararlanın ve ardından oyunun zirvesine doğru giden yolda medya gösterisini yönlendirin. Söylediğiniz her şeyin soyunma odasındaki uyumu etkilediğini unutmayın... Ayrıca, oyuncu geri bildirimlerini daha da vurgulayan yenilenmiş bir kullanıcı ara yüzünden de faydalanacaksınız.

    Pilot Kulüpler Oluşturun
    En parlak geleceğe sahip oyuncularınızın ihtiyaç duydukları düzenli ilk 11 faaliyetlerini garanti altına alarak genç oyuncu yetiştirme faaliyetlerinizi en üst seviyeye çıkarın; bunu, kendi Pilot Kulüplerinizi oluşturarak yapın. Dönüşlerinde fark yaratmaya ne kadar yakın olduklarını görmek için sezon boyunca ilerlemelerini kontrol edin.

    Sezon Öncesi Hazırlıkları
    Mobile serisinde uzun süredir beklenen eklemenin gerçekleştirilmesiyle, artık takımınızın sezon öncesi hazırlıklarını, istediğinizde, dilediğiniz dostluk maçını ayarlayarak kontrol edebilirsiniz. En iyiyi sahanıza getirin ve kadronuzun gerekli özelliklere sahip olup olmadığını görün.



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    Bu Editörden
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    Önceden o fiyata PC sürümünü alırdık.
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    WeDneS (Ercan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Salla alma pahalı
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    SilentHunterHD 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    mobil oyuna 80tl mi.. ne olduk böyle arkadaş
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