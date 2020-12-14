iPhone 12 mini satışları beklendiği gibi değil

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Ülkemizde bu haftadan itibaren ön siparişe çıkması beklenen iPhone 12 mini bir süredir farklı pazarlarda satışta ancak tahminlerin aksine ilk dönem tüketici ilgisi daha düşük bir seviyede ilerliyor.

iPhone 12 mini tüketiciyi çekemiyor

Apple bu yıl 4 farklı model ile tüketici karşısına çıktı ancak ikişerli olarak gruplara ayırdı. Pro grubu daha iyi kamera ve daha iyi bellek gibi özelliklere odaklanırken standart seri biraz daha maliyet odaklı kaldı.

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Pro serisinde tüketici ilgisi memnun edici ancak standart grupta net bir ayrım olmadığı için tüketiciler iPhone 12 modeline yönelmiş durumda. iPhone 12 mini bu anlamda beklentilerin altında kaldı.

ABD’de 3 büyük operatörün satışlarına bakıldığında iPhone 12 mini yüzde 4-5 gibi bir paya sahip. iPhone 12 ise yüzde 24-33 aralığında ilerliyor. Pek çok donanım özelliği aynı olsa da iPhone 12 mini daha küçük bir ekrana sahip.

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Bu ekran aralığında iPhone SE 2020 modelinin de devreye giriyor olması satışları baltalıyor. A13 Bionic yonga seti olsa da halen iPhone SE 2020 tercih edilen model. Bu bakımdan daha yüksek fiyata sahip iPhone 12 mini geri planda kalıyor.

Ekim ayından itibaren iPhone 12 serisi satışa çıktığı için henüz geniş bir süre analizi yapmak mümkün değil. Gelecek yılın ilk aylarında daha net satış verileri gelecektir ancak iPhone 13 için Apple’ın tek bir ekran boyutu üzerinde çalıştığı iddiaları aslında Mini versiyonunda planların değiştiğini düşündürüyor.

https://wccftech.com/iphone-12-mini-sales-not-doing-well/

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