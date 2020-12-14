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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 mini satışları beklendiği gibi değil

    iPhone 12 ile benzer donanımı olmasına rağmen daha küçük ekranı nedeniyle iPhone 12 mini modelinin iPhone SE 2020 tarafından geri plana itildiği ifade ediliyor.
    1 hf.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 mini satışları beklendiği gibi değil
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    Ülkemizde bu haftadan itibaren ön siparişe çıkması beklenen iPhone 12 mini bir süredir farklı pazarlarda satışta ancak tahminlerin aksine ilk dönem tüketici ilgisi daha düşük bir seviyede ilerliyor.

    iPhone 12 mini tüketiciyi çekemiyor

    Apple bu yıl 4 farklı model ile tüketici karşısına çıktı ancak ikişerli olarak gruplara ayırdı. Pro grubu daha iyi kamera ve daha iyi bellek gibi özelliklere odaklanırken standart seri biraz daha maliyet odaklı kaldı.

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    Pro serisinde tüketici ilgisi memnun edici ancak standart grupta net bir ayrım olmadığı için tüketiciler iPhone 12 modeline yönelmiş durumda. iPhone 12 mini bu anlamda beklentilerin altında kaldı.

    ABD’de 3 büyük operatörün satışlarına bakıldığında iPhone 12 mini yüzde 4-5 gibi bir paya sahip. iPhone 12 ise yüzde 24-33 aralığında ilerliyor. Pek çok donanım özelliği aynı olsa da iPhone 12 mini daha küçük bir ekrana sahip.

    iPhone 12 mini satışları beklendiği gibi değil
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    Bu ekran aralığında iPhone SE 2020 modelinin de devreye giriyor olması satışları baltalıyor. A13 Bionic yonga seti olsa da halen iPhone SE 2020 tercih edilen model. Bu bakımdan daha yüksek fiyata sahip iPhone 12 mini geri planda kalıyor.

    Ekim ayından itibaren iPhone 12 serisi satışa çıktığı için henüz geniş bir süre analizi yapmak mümkün değil. Gelecek yılın ilk aylarında daha net satış verileri gelecektir ancak iPhone 13 için Apple’ın tek bir ekran boyutu üzerinde çalıştığı iddiaları aslında Mini versiyonunda planların değiştiğini düşündürüyor.



    https://wccftech.com/iphone-12-mini-sales-not-doing-well/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Burada yok satar, herkes bunu alacak diyen birçok kişi vardı ama ben hep az satılacığını düşündüm. Çünkü sanılanın aksine insanlar geniş ekranlara alıştı artık. Küçük ekran isteyen kullanıcı sanıldığı kadar fazla değil.
    Burada yok satar, herkes bunu alacak diyen birçok kişi vardı ama ben hep az satılacığını düşündüm. Çünkü sanılanın aksine insanlar geniş ekranlara alıştı artık....
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    2jz1993 (Eren Acar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10 bin veren gider bin tl daha veriri diğerini alır. 7000-8000 aralığında olsaydı ben de gider alırdım
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cengizhan72
    herkes yorum yapmasa keşke

    zaten ülkemizde satılmıyor cihaz diğer ülkelerden bahsetmiş haberde
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    AndrewRayel (Erdi ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Se 2020 bastan çentikli tasarimla olacaktı cikardiniz iphone 7 den farki yok. Yanlis yaptılar 12 mini gerek yoktu o tasarimla se 2020 gelmeliydi
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    Mr. Jingles 6 gün ( Mesaj Silindi ) AndrewRayel
    Kime göre neye göre? O iğrenç çentikle gelseydi hayatta almazdım. iPhone 8’den kasa olarak farkı olmaması güzel. Çünkü en sevdiğim kasanın güncel donanımla çıkması bu cihazı almamdaki en büyük sebeplerden biri.



    Ayrıca iPhone SE bu kasada çentikli olsaydı şu anki fiyattan satılmazdı. Hatta iPhone 11 ile aynı fiyattan satılabilirdi. Çünkü bu boyutta tamamen yeni bir kasa üretip Ar-Ge harcaması olacaktı. Fakat bu kasa zaten halihazırda olan bir kasa olduğu için Apple için ekstra bir maliyeti olmadı. Bu yüzden de fiyatı uygun oldu.
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    -gg- (Gökmen ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Iphone 12 mini kullaniyorum bir haftadir oldukca guzel olmus telefon. 6s boyutuna full ekran kullaniyorum. Buyuk sevmeyenler icin guzel
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    gamefry (Erkan none) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple fiyat indirimine gitmeyecektir. Ne zaman gider, bir sonraki iphone modelleri çıktığında. Apple genelde fiyatları indirmiyor. Sonraki nesilde cihazın yeni neslini çıkartmayıp, arada unutturuyor.

    Kaldı ki telefon güçsüz olsa ucuz olurdu. Ama iphone 12 ile birebir aynı telefon bu yüzden fiyat farkını böyle tutmuşlardır.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    yurtdışında alım gücünden dolayı ucuz telefon bizdeki kadar rağbet görmüyordur bir de.sonuçta iphone12pro da olsa bizdeki gibi 8 aylık ev kirası parasına satılmıyor
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    Clusive 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ya ne olacaktı? 5.4" telefon mu kaldı?
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    BlackLead 6 gün ( Mesaj Silindi ) Clusive
    ben se kullanıyorum ama niye öyle dedin ki , 4 inç
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    curufperlit (ugur şahin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Almak istediğim ancak fiyatından dolayı vazgeçtiğim telefon.ben ufak telefon seviyorum.bence çok satacaktır.
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    Guaire (Tayfun ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Telefonların aslında mobil bilgisayarlar olduğunu, telefonla konuşmaktan ziyade, fotoğraf, video, oyun tüketme ve metin okuma amaçlı olduğunu, bunun için de büyük bir ekranın avantajlı olduğunu birileri kabul etmek istemese de gerçek bu. Birileri için avucunun içinde kaybolacak kadar küçük olması önemli olabilir, ama her konunun altına girip büyük ekranlı cihazlara laf atmayı bırakırlar herhalde.

    Rağbet olsa zaten tükenmezdi bu cihazlar.

    Bu telefon nezdindeki fiyat şikayetleri de ironik. Adamlar Apple müşterisi, ama Apple'ın fiyat politikasından habersiz.

    Fiyatı arttıran her unsur şirket bazında Apple için bir "premium"dur.

    Örnek OLED ekran bir premiumdur. Örnek daha büyük bir ekran premiumdur. Örnek depolama kapasitesi bir premiumdur. Örnek ekstra bir kamera premiumdur.

    Logosu için en çıplak haliyle en ucuz halini alıp başka markaların fiyat performans ürünlerine ait konularda o paraya İphone alırım diye yorumlar yapılıyor.

    Burada da fiyatından şikayet edilmiş.

    Bu telefonu daha büyük bir kasa ve daha büyük bir ekran, daha büyük batarya, geri kalan her şeyi ile yapsalar Apple için ekstra maliyeti kasa ve batarya için 15$'ı geçmez. Ekran için de 30$ eksta desek 45$'lık ekstra maliyete neredeyse 1000$'a yedirir. Bunu 700$'a satıyor. Pro Max'i de 1100$'a satıyor.

    Bu nüanslar ürünü premium yapıyor.
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    beter.böcek (tanju istanblue) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Iphone 11 ve 11 Pro satıştan kalktıktan sonra 12 mini satışlarında ivme illa ki olacaktır. Daha dün gece vatan online olarak 10.500'e 11 pro satışı yaptı.
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    xenix 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Küçük elli hatun telefonudur bu :)
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    BlackLead 1 hf. ( Mesaj Silindi ) xenix
    hatun değilim ama benimde elim küçük
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    veteriner69 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu habere üzülen Apple fanatiğidir.
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    5658 kez okundu.
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