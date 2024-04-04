Arçelik'te isim değişikliği: Artık Arçelik A.Ş. değil Beko

Tam Boyutta Gör Arçelik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile kurumsal isim değişikliğini duyurdu. Bundan sonra Arçelik A.Ş. ismi yerine Beko ismi kullanılacak. Yurt dışındaki Arçelik grubu markalar Beko çatısı altına toplanıyor.

Yapılan açıklamaya göre şirketin globalleşme stratejisi kapsamında Arçelik A.Ş.’nin Türkiye dahil olmak üzere tüm ülkelerdeki kurumsal markası “Beko” olarak değiştirildi. Yurt dışı bağlı ortakların kurumsal unvanları da “Beko” kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilecek.

Türkiye’de hangi marka kullanılacak?

Türkiye’de kurumsal marka ismi Arçelik A.Ş. yerine “Beko” ismi kullanılacak. Ürünlerin marka isimlendirmelerinde değişiklik olmayacak. Arçelik, Beko, Grundig, Altus ve Leisure ürünleri Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

Apple, ev için kişisel robotlar geliştiriyor: İşte detaylar 5 sa. önce eklendi

57 ülkede faaliyet gösteriyor

Beko (Eski adıyla Arçelik A.Ş), dünya çapında 57 ülkedeki iştirakleri aracılığıyla 55 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. 13 ülkede (Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin), 45 üretim tesisi bulunuyor.

Beko; sahibi olduğu veya limitli marka kullanım hakkı olduğu 22 ürün markası ile global olarak faaliyet göstermektedir. Bu şirketler: Arçelik, Beko, Whirlpool, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi, Voltas Beko, Singer, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis ve Polar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.