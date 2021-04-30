Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Arçelik’ten ilginç kampanya: Türkiye finale çıkarsa TV paraları iade edilecek

    Mayıs ayında satılan Arçelik ve Grundig marka TV'ler, eğer Türkiye EURO 2020'de finale kalırsa bedava denk gelecek. Arçelik, TV parasının tamamını iade edecek.
    30 Nisan 2021, 16:13 (2 sa.)
    3,3b
    278
    32
    Televizyonlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    Arçelik’ten ilginç kampanya: Türkiye finale çıkarsa TV paraları iade edilecek
    Tam Boyutta Gör

    Arçelik bugüne kadar benzeri görülmemiş bir kampanya başlatıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu yaz düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) finale kalırsa TV satın alan kullanıcılara para iadesi yapacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Arçelik, Hitachi’yi satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu

    Türkiye’nin finale kalması durumunda Mayıs ayında satılan TV bedellerinin tamamı müşterilere iade edilecek. Kampanya 55 inç ve üzeri boyuttaki Arçelik ve Grundig markalı LED TV’leri kapsıyor.

    Ayrıca Bkz. "Amazon Gaming Store açıldı: Gaming ürünlerde lansmana özel indirimler"

    Türkiye, EURO 2020’de A grubunda mücadele ediyor. Grupta İtalya, Galler ve İsviçre yer alıyor. Turnuvanın açılış maçı 12 Haziran’da, final maçı 12 Temmuz’da yapılacak. Türkiye son katıldığı Avrupa Şampiyonalarında EURO 2012’de grup aşamasında elenmiş, EURO 2008’de yarı finalde elenmişti. Bu turnuvada finale kalırsa Mayıs’ta satılan televizyonlar bedavaya denk gelecek.

    Katılım için 1-31 Mayıs 2021 tarihinde Arçelik mağazaları veya arcelik.com.tr’den kampanyaya dahil LED TV modellerinden birini satın almak yeterli. Satın alan müşterilere kampanyaya katılım hakkında SMS gönderilecek. Diğer mağazalardan ve e-ticaret sitelerinden alınan TV'ler kampanya kapsamına girmiyor.



    https://www.arcelik.com.tr/kampanyalar/elektronik-kampanyalari/turkiye-finalde-televizyon-bedelleri-iade
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 8 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 15 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    R RealWorldRules 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen BlackEagles2
    bi akıllı sensin zaten onu hesap etmediler sana madalya olarak 5 tane tv versinler
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Grundig'in de cok kaliteli serileri mevcut. Sony ile kiyaslanmasa da diger iki marka yerine rahatlikla tercih edilir. tavsiyeforumu'nda detayli kiyaslar bulabilirsiniz.
    Sonucta Samsung da Philips de Turkiye'de Sunny fabrikasinda uretiliyor. Kullanilan anakart, bellek ve panel tipine bakmak lazim.
    Grundig'in de cok kaliteli serileri mevcut. Sony ile kiyaslanmasa da diger iki marka yerine rahatlikla tercih edilir. tavsiyeforumu'nda detayli kiyaslar bulabil...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 38 dk. ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Hocam öyle de Samsung ve Philips de kendi ürünlerini kullanmıyor nasılsa Grundig gibi. Ondan üst seriler (+20K) için geçerli olmasa da Grundig de çok iyi bir seçenek. Samsung en basitinden BOE/TCL marka panel de kullanıyor bazı serilerinde. Philips deseniz keza 8505 serisi yurtdışında 3GB ramli iken, bizde 2GB ramli falan. Ambilight elzem demeyene Grundig öneririm misal. Hem kanal geçişi hem de görüntü kalitesi daha iyidir.
    O sebeple dedim kullanılan parçalara bakmak lazım diye. Misal her Toshiba da alınmaz ama Samsung VA panelli modelleri var, onlar fiyatına göre mantıklı tercih. Anakart olarak da kimi MB130'u tercih eder, kimisi daha yeni diye MB230 ister vs.
    Hiçbir markaya doğrudan alınır diye yaklaşmamak lazım o sebeple, detayı çok.
    Hocam öyle de Samsung ve Philips de kendi ürünlerini kullanmıyor nasılsa Grundig gibi. Ondan üst seriler (+20K) için geçerli olmasa da Grundig de çok iyi bir se...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    Vict0ry (.. .) 8 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Merih Demiral, Çağlar Söyüncü bütün maçlarda oynarsa bence çıkabiliriz finale.

    Fransa dışında böyle savunma ikilisi olan dünyada takım yok. 5 tane maç kaybetmezsen finaldesin ve bu savunmayla kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Fransaya 2 maçta kaybetmedik mesela.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Quard (Ahmet G) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye finale çıkıyor Arçelik ten ses yok sonra bir açıklama"millilere dua edilsin diye millete gaz vermek için şaka yaptık"sonrası malum ya para iadesi ya da iflas bayrağı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok uyandıkça ama tutmaz. Gruptaki takımlar güçlü ve hiçbir zaman da finale çıkamadı yani buna güvenip de hareket edende ne bileyim değişik insandır.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CeyKalDa 56 dk. ( Mesaj Silindi ) Portraitclub
    2002 dünya kupasında da kimse şans vermiyordu
    şenol güneş farkı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CeyKalDa 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    olasılık hesabını covid19 a göre yapın
    belirli sayıda oyuncu pozitif çıkarsa takım hükmen mağlup kabul edilir
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tsfirtina 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence biraz daha düşürülebilirdi iddaa. Çeyrek final olsun da bari faydalansın insanlar zaten hiç finale çıktık mı ki
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Grup aşamasında elenirsek 1 tane de biz alıyoruzdur kesin😁
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D Dicannio10 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tek hesaptan kaç tane alabiliriz ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ussuz (mehmet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Final derken çeyrek final de sayılıyor mu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BlackEagles2 (Black Eagles) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İade süresi ne kadar acaba alalım tv evde dursun, finale çıkamazsak iade ederiz.
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    R RealWorldRules 1 sa. ( Mesaj Silindi ) BlackEagles2
    bi akıllı sensin zaten onu hesap etmediler sana madalya olarak 5 tane tv versinler
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B bulduren (Süleyman Konur) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) BlackEagles2
    12 Temmuz'da oynanacak final, ürünlerin iade süresi de zaten 1 ay. Kampanya sadece Mayıs ayı içerisinde alınan TV için geçerli.
    Bir akıllı biz değiliz maalesef :)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben bu kampanyayı degerlendirim işte fırsat zaten tv alacaktık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    raxetul +146 Hana-MicHi__ +115 seckinim +110 Mitokondri Kristası +86 WB +82 Sarper Yasin Mutlubay +76 Galatas4ray +68 noktasalih +64 lollololo +64 DARTH_BLACK +60
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 labtek38 ilk kez +221 2 Clusive ilk kez +220 3 CleanCoders 4. kez +213
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    278 Kişi Okuyor (32 Üye, 246 Misafir) 40 Masaüstü 238 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3279 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, a milli futbol takımı ve
    4 etiket daha euro 2020 avrupa futbol şampiyonası arçelik Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,4b
    Instagram Sayfası46,1b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. MSI RTX 3080 Ti Suprim X'in kutusu görüntülendi 16 dk. Dünyanın en büyük uçağı 'Roc' ikinci kez havalandı 24 dk. Renault Grubu, Türkiye'de otomobil aksesuarları geliştirecek 39 dk. Jason Statham başrollü aksiyon filmi Wrath of Man'in yaş kısıtlamalı fragmanı paylaşıldı 59 dk. Realme Watch 2 tanıtıldı: SpO2 ölçümü, 90 spor modu ve 12 gün pil ömrü 1 sa. ABD'de Volkswagen'in "Voltswagen" şakasıyla ilgili soruşturma açıldı 1 sa. Türkiye, Rusya'nın Sputnik V aşısına kullanım onayı verdi 1 sa. Huawei P50 Pro'nun prototip fotoğrafları yayınlandı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Arçelik’ten ilginç kampanya: Türkiye finale çıkarsa TV paraları iade edilecek Sonraki PS5 SSD'sinin gücünü sonuna kadar kullanan Ratchet & Clank: Rift Apart'tan oynanış videosu paylaşıldı 3 sa. Dacia önümüzdeki yıl logo değiştirebilir: İşte yeni logo 3 sa. Amazon'un yeni süper kahraman dizisi Invincible 2. ve 3. sezon onayı aldı 4 sa. Mars helikopteri Ingenuity'nin dördüncü uçuş denemesinde beklenmedik başarısızlık 4 sa. Huawei, Çinli elektrikli otomobil üreticilerinden birini satın almayı planlıyor 5 sa. Oyun geliştiricileri, Steam'in aldığı %30'luk payı hak etmediğini düşünüyor 5 sa. Facebook rekorlara doymuyor 6 sa. Samsung Galaxy M32'nin temel özellikleri ortaya çıktı 6 sa. Amazon Gaming Store açıldı: Gaming ürünlerde lansmana özel indirimler 6 sa. Netflix'in popüler animesi Castlevania'nın 4. sezonundan ilk fragman paylaşıldı 7 sa. Ethereum’un değeri PayPal’ı geride bıraktı 7 sa. Telegram CEO'su açıkladı: Grup video görüşmeleri özelliği geliyor 8 sa. Microsoft, Windows 10'da çoklu monitördeki uygulamaların yeniden düzenlemesi problemini çözüyor 8 sa. Twitter, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolar geliri aştı 16 sa. İnsan gözü şeklinde web kamerası 17 sa. Gizemli bulmaca oyunu Sixit, mobil cihazlar için yayınlandı 17 sa. Çin'den büyük adım: Dev uzay istasyonu Tiangong 3'ün ilk modülü fırlatıldı 18 sa. Godzilla vs Kong yönetmeni Adam Wingard aynı evrende geçen Son of Kong ile dönüyor 19 sa. Sony, PlayStation'a özel oyun geliştiren 1. parti stüdyolara ciddi yatırımlar yapacak 19 sa. Google, Android tabanlı deprem algılama sistemini genişletiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız