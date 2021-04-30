Arçelik’ten ilginç kampanya: Türkiye finale çıkarsa TV paraları iade edilecek

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Arçelik bugüne kadar benzeri görülmemiş bir kampanya başlatıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu yaz düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) finale kalırsa TV satın alan kullanıcılara para iadesi yapacak.

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Türkiye’nin finale kalması durumunda Mayıs ayında satılan TV bedellerinin tamamı müşterilere iade edilecek. Kampanya 55 inç ve üzeri boyuttaki Arçelik ve Grundig markalı LED TV’leri kapsıyor.

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Türkiye, EURO 2020’de A grubunda mücadele ediyor. Grupta İtalya, Galler ve İsviçre yer alıyor. Turnuvanın açılış maçı 12 Haziran’da, final maçı 12 Temmuz’da yapılacak. Türkiye son katıldığı Avrupa Şampiyonalarında EURO 2012’de grup aşamasında elenmiş, EURO 2008’de yarı finalde elenmişti. Bu turnuvada finale kalırsa Mayıs’ta satılan televizyonlar bedavaya denk gelecek.

Katılım için 1-31 Mayıs 2021 tarihinde Arçelik mağazaları veya arcelik.com.tr’den kampanyaya dahil LED TV modellerinden birini satın almak yeterli. Satın alan müşterilere kampanyaya katılım hakkında SMS gönderilecek. Diğer mağazalardan ve e-ticaret sitelerinden alınan TV'ler kampanya kapsamına girmiyor.

https://www.arcelik.com.tr/kampanyalar/elektronik-kampanyalari/turkiye-finalde-televizyon-bedelleri-iade

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