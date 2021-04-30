Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon Gaming Store açıldı: Gaming ürünlerde lansmana özel indirimler

    Amazon gaming mouse, klavye, kulaklık, pc, konsol ve aksesuar ürünlerini tek sayfaya topladığı Amazon Gaming Store'u açtı. Açılışa özel olarak çok sayıda üründe indirim mevcut.
    30 Nisan 2021, 12:03 (Güncellendi, 20 dk.)
    3,2b
    124
    17
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    Amazon Gaming Store açıldı: Gaming ürünlerde lansmana özel indirimler
    Tam Boyutta Gör

    Amazon.com.tr, oyuncu (gaming) ürünlerinin listelendiği ve oyuncu ürünlerinde indirimlerin bir araya getirildiği Amazon Gaming Store sayfasını kullanıma sundu. Bugün lansmanı yapılan Gaming Store’da açılışa özel indirim bulunuyor.

    Amazon Gaming Store'a ulaşmak için tıklayın

    İlginizi Çekebilir Avatar DH ve Amazon iş birliği ile mobil aksesuarlarda geçerli 20 TL indirim kodu

    Amazon Gaming Store sayesinde müşteriler tek sayfa altında Amazon’un seçtiği ürünlere, oyun bilgisayarlarına, oyun konsollarına, aksesuarlara, donanımlara ve mouse, fare, klavye, kulaklık gibi gaming ekipmanlara kolayca ulaşılabiliyor. Bu sayfada HP, Lenovo, MSI, Asus, Samsung, LG, Logitech, AOC, Philips, Corsair, Aerocool, SteelSeries ve Z-Drive gibi pek çok markanın oyuncu ürünlerini bulabilmek mümkün.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 ve PlayStation 4'ün ne kadar sattığı açıklandı"

    Açılışa özel indirimler

    Amazon Gaming Store sayfasını ziyaret ederek açılışa özel tüm indirimleri görüntüleyebilirsiniz.

    Amazon Gaming Store indirimleri



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 2 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 10 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    T A R I K (T A R I K ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen MrCaner
    Türk’ün Türk’ten başka düşmanı yoktur.
    2 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) MrCaner
    Bunu koskoca amazon dert etmiyor siz neden dert ediniyorsunuz?Dünyanın heryerinde suistimal edilen bir durum sadece bizim ülkede değil.Yıllardır bu adamlar kazanıyorlar ki kaldırmıyorlar.Amazonu çok seviyorsanız iadeyi değil de yıllardır sömürdüğü çalışanlarının hakkını versin diye temennide bulunun daha hayırlıdır.
    Bunu koskoca amazon dert etmiyor siz neden dert ediniyorsunuz?Dünyanın heryerinde suistimal edilen bir durum sadece bizim ülkede değil.Yıllardır bu adamlar kaza...
    Devamını Gör
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MrCaner (Caner Karadağ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aga amazondan tek isteğim var. İadeyi 14 güne indirsinler. Her üründe koşulsuz şartsız iade olayını kaldırsınlar. Başka da bişey istemiyorum çok güzel firma
    5 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    T tozyet 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Pek bir indirim göremedim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B bjkyener 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ucuz bir ürün yok hatta kazık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Z zulu123 56 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    En sonunda Amazon da Türk yöneticilerin elinde bozuldu. Stokta olmayan ürün satmaya başladılar. Çanak, çömlek bakın alın ancak pahalı ürünlerde stok cidden sorun oluyor. Satıcı Amazon diye güvenip aldığım birkaç üründe stok olmadığı için beklettiğinden (kendileri iptal de etmiyor stok yok diye, çünkü kendileri iptal ettiğinde tekrar stoğa girince indirimli fiyattan ürünü size satmak zorunda Amazon kuralları gereği) iptal edip başka yerden çözdüm. Ancak çorba falan alırsanız gerçekten ertesi gün teslim ediyorlar. Veya Amazon Germany üzerinden satılan ürünlere bakın, onlar da sorunsuz teslim ediliyor. Amazon Türkiye üzerinden ederi yüksek ürünlerde dikkatli olun. Stok sorunu yaşayabilir ve lanet olsun diyerek iptal edebilirsiniz. Tek avantajı kaldı, iadelerde henüz diğer firmalar gibi süründürmüyor. Hakkını vermek lazım. O durum da yakında bozulur, burası adamı bozar :).
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çokta aman aman bişey yokmuş
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    R RTX3080Ti 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Konuya bak 500 kişi online.

    Kalıbımı basarım 450 kişi ihtiyaç değil ucuza al-sat yapacağı şeyler arıyor...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    selçux ( Selçuk) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) RTX3080Ti
    900 kişi online şuan :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sturmbannführer 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Stok yok bazı ürünlerde ama
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ucuza idareten fps mouse tavsiyesi olan var mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MrCaner (Caner Karadağ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aga amazondan tek isteğim var. İadeyi 14 güne indirsinler. Her üründe koşulsuz şartsız iade olayını kaldırsınlar. Başka da bişey istemiyorum çok güzel firma
    5 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T A R I K (T A R I K ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) MrCaner
    Türk’ün Türk’ten başka düşmanı yoktur.
    2 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) MrCaner
    Bunu koskoca amazon dert etmiyor siz neden dert ediniyorsunuz?Dünyanın heryerinde suistimal edilen bir durum sadece bizim ülkede değil.Yıllardır bu adamlar kazanıyorlar ki kaldırmıyorlar.Amazonu çok seviyorsanız iadeyi değil de yıllardır sömürdüğü çalışanlarının hakkını versin diye temennide bulunun daha hayırlıdır.
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    selçux ( Selçuk) 56 dk. ( Mesaj Silindi ) MrCaner
    Amazon adamdır malum diğer sitelerde iade için süründürüyorlar resmen hala tükeyici hakem heyetinde iade sonuçlanmayı bekleyen dosyam var adamlar rezillik içşn elşnden geleni yapıyorlar ama yedirmem hakkımı paşa paşa iade edecekler paramı ama amazonda öyle bişe yok sıkıntımı var gönder abi 2 gün içinde iade sorgu sual yok verdijleri tek cevap tabi efendim ADAMSIN AMAZON
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Facebook rekorlara doymuyor 54 dk. Samsung Galaxy M32'nin temel özellikleri ortaya çıktı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Amazon Gaming Store açıldı: Gaming ürünlerde lansmana özel indirimler Sonraki Netflix'in popüler animesi Castlevania'nın 4. sezonundan ilk fragman paylaşıldı 2 sa. Ethereum’un değeri PayPal’ı geride bıraktı 2 sa. Telegram CEO'su açıkladı: Grup video görüşmeleri özelliği geliyor 2 sa. Microsoft, Windows 10'da çoklu monitördeki uygulamaların yeniden düzenlemesi problemini çözüyor 3 sa. Twitter, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolar geliri aştı 11 sa. İnsan gözü şeklinde web kamerası 11 sa. Gizemli bulmaca oyunu Sixit, mobil cihazlar için yayınlandı 12 sa. Çin'den büyük adım: Dev uzay istasyonu Tiangong 3'ün ilk modülü fırlatıldı 13 sa. Godzilla vs Kong yönetmeni Adam Wingard aynı evrende geçen Son of Kong ile dönüyor 13 sa. Sony, PlayStation'a özel oyun geliştiren 1. parti stüdyolara ciddi yatırımlar yapacak 14 sa. Google, Android tabanlı deprem algılama sistemini genişletiyor 14 sa. Spotify'ın "Kitaplığın" bölümüne yeni özellikler ve yeni bir tasarım geliyor 15 sa. Altay tankına güç verecek yerli motor ilk kez ateşlendi 15 sa. Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu 15 sa. FIFA 21'in EA Play'e ve Xbox Game Pass'e ne zaman ekleneceği açıklandı 15 sa. Popüler dizi Dexter'ın yıllar sonra yayınlanacak 9. sezonundan ilk teaser paylaşıldı 16 sa. Steam Altın Hafta indirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler 16 sa. Galaxy S20 kullanıcıları, üretim hatası nedeniyle Samsung'u mahkemeye verdi 16 sa. Crucial ilk DDR5 RAM’lerini görücüye çıkardı 17 sa. Lisa SU mobil RX 6000 serisinin bu çeyrekte geleceğini doğruladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız