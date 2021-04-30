Amazon Gaming Store açıldı: Gaming ürünlerde lansmana özel indirimler

Amazon.com.tr, oyuncu (gaming) ürünlerinin listelendiği ve oyuncu ürünlerinde indirimlerin bir araya getirildiği Amazon Gaming Store sayfasını kullanıma sundu. Bugün lansmanı yapılan Gaming Store’da açılışa özel indirim bulunuyor.
Amazon Gaming Store'a ulaşmak için tıklayınİlginizi Çekebilir DH ve Amazon iş birliği ile mobil aksesuarlarda geçerli 20 TL indirim kodu
Amazon Gaming Store sayesinde müşteriler tek sayfa altında Amazon’un seçtiği ürünlere, oyun bilgisayarlarına, oyun konsollarına, aksesuarlara, donanımlara ve mouse, fare, klavye, kulaklık gibi gaming ekipmanlara kolayca ulaşılabiliyor. Bu sayfada HP, Lenovo, MSI, Asus, Samsung, LG, Logitech, AOC, Philips, Corsair, Aerocool, SteelSeries ve Z-Drive gibi pek çok markanın oyuncu ürünlerini bulabilmek mümkün.
Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 ve PlayStation 4'ün ne kadar sattığı açıklandı"
Açılışa özel indirimler
Amazon Gaming Store sayfasını ziyaret ederek açılışa özel tüm indirimleri görüntüleyebilirsiniz.
Amazon Gaming Store indirimleri
- MSI GL65 LEOPARD 10SCXR-061XTR GTX1650 Notebook: 8399 TL
- MSI GF63 THIN 9SCXR-620XTR GTX1650 Notebook: 9125 TL
- Samsung LC27RG50FQMXUF 27" Kavisli Monitör: 1999 TL
- Samsung NVMe 980 PRO SSD: 599 TL
- MSI 23.8 OPTIX G242 Gaming Monitör IPS 144 Hz: 1789 TL
- MSI 24.5" OPTIX MAG251RX Gaming Monitör IPS 240 Hz: 3529 TL
- HP X220 Gaming Mouse: 109 TL
- OMEN Vector Essential Mouse: 199 TL
- MSI GG CLUTCH GM08 Gaming Mouse: 99,90 TL
- HP 24w Monitör: 979 TL
- Hikvision E100N 512GB Nvme SSD: 469 TL
- Lenovo Legion K500 Oyuncu Klavye: 415 TL
- Lenovo Legion H300 Gaming Kulaklık: 280 TL
- Lenovo G25-10 Oyuncu Monitorü 144 Hz: 1599 TL
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı: 10795 TL
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kalıbımı basarım 450 kişi ihtiyaç değil ucuza al-sat yapacağı şeyler arıyor...