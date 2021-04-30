Amazon Gaming Store açıldı: Gaming ürünlerde lansmana özel indirimler

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Amazon.com.tr, oyuncu (gaming) ürünlerinin listelendiği ve oyuncu ürünlerinde indirimlerin bir araya getirildiği Amazon Gaming Store sayfasını kullanıma sundu. Bugün lansmanı yapılan Gaming Store’da açılışa özel indirim bulunuyor.

Amazon Gaming Store'a ulaşmak için tıklayın

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Amazon Gaming Store sayesinde müşteriler tek sayfa altında Amazon’un seçtiği ürünlere, oyun bilgisayarlarına, oyun konsollarına, aksesuarlara, donanımlara ve mouse, fare, klavye, kulaklık gibi gaming ekipmanlara kolayca ulaşılabiliyor. Bu sayfada HP, Lenovo, MSI, Asus, Samsung, LG, Logitech, AOC, Philips, Corsair, Aerocool, SteelSeries ve Z-Drive gibi pek çok markanın oyuncu ürünlerini bulabilmek mümkün.

Ayrıca Bkz. "PlayStation 5 ve PlayStation 4'ün ne kadar sattığı açıklandı"

Açılışa özel indirimler

Amazon Gaming Store sayfasını ziyaret ederek açılışa özel tüm indirimleri görüntüleyebilirsiniz.

Amazon Gaming Store indirimleri

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