Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Arçelik’ten yapay zeka destekli çamaşır makinesi "Neo"

    Arçelik, yapay zeka teknolojisiyle yıkama programını, süresini ve deterjan miktarını otomatik ayarlayan Arçelik Neo çamaşır makinesini satışa sundu.              
    Arçelik’ten yapay zeka destekli çamaşır makinesi 'Neo' Tam Boyutta Gör
    Arçelik yapay zeka teknolojisinden faydalanan ilk çamaşır makinesi Neo’yu tanıttı. Neo, üzerindeki sensörleri ve yapay zeka teknolojisi sayesinde içindeki kıyafetlere en uygun yıkama programını kendisi seçiyor.

    Diğer çamaşır makinelerindeki gibi kumaş türüne göre hazır programlar yerine, Optimix moduyla otomatik olarak ayar yapıyor. İçindeki çamaşırın tekstil tipini, yük miktarını ve kir seviyesini otomatik olarak belirliyor. Deterjan, enerji ve su tüketimini en ideal seviyede tutuyor. Böylece çevrenin korunmasına destek oluyor.

    Oto Doz teknolojisi ile doğru deterjan miktarını 20 yıkamaya kadar otomatik olarak ayarlayıyor. Deterjan miktarı için kullanıcının her seferinde hazneyi doldurmasına gerek kalmıyor. Yıkama ihtiyacı kadar otomatik dozda sıvı deterjan ve yumuşatıcı kullanıyor. HomeWhiz uygulama desteği sayesinde çamaşır makinesine hazır programlar indirilebiliyor. Makinenin çalışma durumu telefondan kontrol edilebiliyor.

    Arçelik NEO serisinin 10 kg kapasiteli versiyonu olan Arçelik 10120 IMP, 32.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

    Arçelik’ten yapay zeka destekli çamaşır makinesi 'Neo' Tam Boyutta Gör

    İklim dostu teknolojiler

    Neo, A enerji sınıfındaki diğer çamaşır makinelerine göre yüzde 10 daha az enerji tüketiyor. Neo’nun ağırlığının yüzde 24’ü geri dönüştürülmüş materyallerden oluşuyor.

    Geçen yıl bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, aktivist ve sanatçıların yer aldığı ortak akıl platformu İyi-Ge’yi kuran Arçelik, müşterilerine daha sürdürülebilir yaşam konusunda ilham vermek üzere İklim Dostu Hareket’i başlattı.

    Sürdürülebilirlik alanında sektörünün öncülerinden Arçelik, 2023 S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 100 üzerinden 86 puan alarak beşinci kez üst üste Dayanıklı Tüketim Sektörü’nde en yüksek skoru elde eden şirket oldu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda city 1.5 lpg uyumu dik duramıyorum sigarillo nasıl içilir sürekli öğürmek ama kusamamak binaya fiber çektirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3400 N4001VN3400U01
    Dell Vostro 3400 N4001VN3400U01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız