Arçelik’ten yapay zeka destekli çamaşır makinesi "Neo"

Tam Boyutta Gör Arçelik yapay zeka teknolojisinden faydalanan ilk çamaşır makinesi Neo’yu tanıttı. Neo, üzerindeki sensörleri ve yapay zeka teknolojisi sayesinde içindeki kıyafetlere en uygun yıkama programını kendisi seçiyor.

Diğer çamaşır makinelerindeki gibi kumaş türüne göre hazır programlar yerine, Optimix moduyla otomatik olarak ayar yapıyor. İçindeki çamaşırın tekstil tipini, yük miktarını ve kir seviyesini otomatik olarak belirliyor. Deterjan, enerji ve su tüketimini en ideal seviyede tutuyor. Böylece çevrenin korunmasına destek oluyor.

Oto Doz teknolojisi ile doğru deterjan miktarını 20 yıkamaya kadar otomatik olarak ayarlayıyor. Deterjan miktarı için kullanıcının her seferinde hazneyi doldurmasına gerek kalmıyor. Yıkama ihtiyacı kadar otomatik dozda sıvı deterjan ve yumuşatıcı kullanıyor. HomeWhiz uygulama desteği sayesinde çamaşır makinesine hazır programlar indirilebiliyor. Makinenin çalışma durumu telefondan kontrol edilebiliyor.

Arçelik NEO serisinin 10 kg kapasiteli versiyonu olan Arçelik 10120 IMP, 32.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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İklim dostu teknolojiler

Neo, A enerji sınıfındaki diğer çamaşır makinelerine göre yüzde 10 daha az enerji tüketiyor. Neo’nun ağırlığının yüzde 24’ü geri dönüştürülmüş materyallerden oluşuyor.

Geçen yıl bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, aktivist ve sanatçıların yer aldığı ortak akıl platformu İyi-Ge’yi kuran Arçelik, müşterilerine daha sürdürülebilir yaşam konusunda ilham vermek üzere İklim Dostu Hareket’i başlattı.

Sürdürülebilirlik alanında sektörünün öncülerinden Arçelik, 2023 S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 100 üzerinden 86 puan alarak beşinci kez üst üste Dayanıklı Tüketim Sektörü’nde en yüksek skoru elde eden şirket oldu.

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