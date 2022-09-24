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    Sorunlu Arctic MX-5 termal macun rafa kalktı, yenisi geldi

    Arctic MX-6 termal macun bir süredir sistem toplayıcıları uğraştıran MX-5 modelinin yerini alıyor. Arctic MX-5termal macun ise üretim hayatının sonuna geldi.    
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    Arctic MX-6
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    Bilgisayarını eski performansına kavuşturmak için uygun fiyatlı termal macun arayanların sıkça başvurduğu Arctic, sorunlarla boğuşan MX-5 macunun üretimini durdururken MX-6 macununu da piyasaya sürüyor.

    Arctic MX-5 gitti MX-6 geldi

    Arctic MX-5 termal macunun belirli sevkiyatlarında kalite sızıntıları olunca uygulama esnasında sorunlar olmuş ve sıcaklığı dengesizleştirmişti. Gelen eleştiriler sonrasında Arctic MX-5 firmanın sitesinde Üretim Sonu listesine dahil edildi. Firma faturasını gösteren mağdur kullanıcılara değişim imkânı vermişti.

    Arctic MX-6 termal macun henüz firma tarafından duyurulmadı ancak Amazon üzerinde satışa başladı. Termal macunun önceki sorunları gidermesi bekleniyor. Bununla birlikte 4 gramlığın 28.75 Avro satış fiyatı önceki macunun çıkış fiyatının neredeyse 3 katı.

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    M
    makine26 4 gün önce

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