Sorunlu Arctic MX-5 termal macun rafa kalktı, yenisi geldi

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Bilgisayarını eski performansına kavuşturmak için uygun fiyatlı termal macun arayanların sıkça başvurduğu Arctic, sorunlarla boğuşan MX-5 macunun üretimini durdururken MX-6 macununu da piyasaya sürüyor.

Arctic MX-5 gitti MX-6 geldi

Arctic MX-5 termal macunun belirli sevkiyatlarında kalite sızıntıları olunca uygulama esnasında sorunlar olmuş ve sıcaklığı dengesizleştirmişti. Gelen eleştiriler sonrasında Arctic MX-5 firmanın sitesinde Üretim Sonu listesine dahil edildi. Firma faturasını gösteren mağdur kullanıcılara değişim imkânı vermişti.

Arctic, MX-5 termal macununu duyurdu 2 yıl önce eklendi

Arctic MX-6 termal macun henüz firma tarafından duyurulmadı ancak Amazon üzerinde satışa başladı. Termal macunun önceki sorunları gidermesi bekleniyor. Bununla birlikte 4 gramlığın 28.75 Avro satış fiyatı önceki macunun çıkış fiyatının neredeyse 3 katı.

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