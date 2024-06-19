Arda Güler’in muhteşem golü TOGG ekranlarında: Bayram tatili boyunca D-Smart GO tüm kanallarını açıyor

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Nisan ayında TOGG T10X kullanıcılarına sunulan D-Smart GO uygulaması ile araç ekranlarından içerik tüketimi mümkün hale gelmişti. Türkiye’de ilk kez Avrupa Şampiyonası maçları araç ekranlarından izleniyor.

A Milli Takım TOGG ekranlarında

Platform tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası maçlarının TOGG ekranlarından izlenebileceği duyuruldu. D-Smart GO dokuz günlük Bayram tatili boyunca tüm kanallarını kullanıcıların erişimine açmış durumda.

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EURO 2024 maçları haricinde Süper Lig takımlarımızın hazırlık maçları ve Avrupa kupalarına katılma ön eleme turları da D-Smart GO platformunda yani TOGG ekranlarında yayınlanacak. D-Smart GO’da birçok farklı içerikte 100’ün üzerinde kanal bulunuyor. Yayınlar, 72 saat yani 3 gün geri alınabiliyor. Euro 2024’te kaçırılan maçlar da bu geri alma özelliği sayesinde daha sonra izlenebiliyor.

Togg T10X’te sürücüler, D-Smart GO’yu sadece park halindeyken izleyebiliyor. Yolculuk sırasında sürücünün dikkatini dağıtmaması için ana ekran kapanıyor, açılmak istenmesi halinde “Lütfen yola odaklanın.” uyarısı çıkıyor.

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TOGG ekranlarında EURO 2024 keyfi