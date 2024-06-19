Arda Güler’in muhteşem golü TOGG ekranlarında: Bayram tatili boyunca D-Smart GO tüm kanallarını açıyor

A Milli Takım TOGG ekranlarında
Platform tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası maçlarının TOGG ekranlarından izlenebileceği duyuruldu. D-Smart GO dokuz günlük Bayram tatili boyunca tüm kanallarını kullanıcıların erişimine açmış durumda.
EURO 2024 maçları haricinde Süper Lig takımlarımızın hazırlık maçları ve Avrupa kupalarına katılma ön eleme turları da D-Smart GO platformunda yani TOGG ekranlarında yayınlanacak. D-Smart GO’da birçok farklı içerikte 100’ün üzerinde kanal bulunuyor. Yayınlar, 72 saat yani 3 gün geri alınabiliyor. Euro 2024’te kaçırılan maçlar da bu geri alma özelliği sayesinde daha sonra izlenebiliyor.
Togg T10X’te sürücüler, D-Smart GO’yu sadece park halindeyken izleyebiliyor. Yolculuk sırasında sürücünün dikkatini dağıtmaması için ana ekran kapanıyor, açılmak istenmesi halinde “Lütfen yola odaklanın.” uyarısı çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.