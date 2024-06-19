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    Arda Güler’in muhteşem golü TOGG ekranlarında: Bayram tatili boyunca D-Smart GO tüm kanallarını açıyor

    TOGG kullanıcıları arasında büyük popülerlik kazanan D-Smart GO uygulaması Bayram tatili boyunca tüm kanallarını erişime açıyor. EURO 2024 maçları araç ekranından izlenebilecek.
    D-Smart GO uygulaması Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Nisan ayında TOGG T10X kullanıcılarına sunulan D-Smart GO uygulaması ile araç ekranlarından içerik tüketimi mümkün hale gelmişti. Türkiye’de ilk kez Avrupa Şampiyonası maçları araç ekranlarından izleniyor.

    A Milli Takım TOGG ekranlarında

    Platform tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası maçlarının TOGG ekranlarından izlenebileceği duyuruldu. D-Smart GO dokuz günlük Bayram tatili boyunca tüm kanallarını kullanıcıların erişimine açmış durumda.

    EURO 2024 maçları haricinde Süper Lig takımlarımızın hazırlık maçları ve Avrupa kupalarına katılma ön eleme turları da D-Smart GO platformunda yani TOGG ekranlarında yayınlanacak. D-Smart GO’da birçok farklı içerikte 100’ün üzerinde kanal bulunuyor. Yayınlar, 72 saat yani 3 gün geri alınabiliyor. Euro 2024’te kaçırılan maçlar da bu geri alma özelliği sayesinde daha sonra izlenebiliyor.

    Togg T10X’te sürücüler, D-Smart GO’yu sadece park halindeyken izleyebiliyor. Yolculuk sırasında sürücünün dikkatini dağıtmaması için ana ekran kapanıyor, açılmak istenmesi halinde “Lütfen yola odaklanın.” uyarısı çıkıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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