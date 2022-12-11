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ABD ve Birleşik Krallık’ta, Londra merkezli kripto şirketi Argo'nun hisselerinin alım vesatımları askıya alındı. Hisselerin askıya alınma nedeni açıklanmamış olsa da sebebinin madencilik şirketinin içinde bulunduğu zor dönem olduğu düşünülüyor.

Ekim 2022 sonunda Argo Blockchain, stratejik bir yatırımcıdan 27 milyon dolar toplamak için yapılan bir anlaşmanın başarısız olduğunu ve hisselerinin yüzde 70’ün üzerinde değer kaybı yaşamasına neden olduğunu açıklamıştı.

Londra'da radikal emisyon kararı 17 sa. önce eklendi

Şirket, Londra Menkul Kıymetler Borsası’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Argo’nun daha fazla finansmanı tamamlamada başarısız olması durumunda, yakın vadede nakit akışı negatif hale gelecek ve faaliyetlerini kısması veya durdurması gerekecek”

Şirketin yayımlanan Kasım 2022 operasyonel güncellemesinde Argo Blockchain, “Şirkete mevcut gereksinimleri için yeterli işletme sermayesi sağlamak” için finansman görüşmelerine devam ettiğini söyledi.

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Argo Blockchain’in İngiltere ve ABD'deki hisseleri askıya alındı