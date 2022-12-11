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    Anlık Bildirim

    Argo Blockchain’in İngiltere ve ABD'deki hisseleri askıya alındı

    Zor durumdaki Bitcoin madencilik firmalarının sayısı artıyor. İçinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak isteyen Argo Blockchain’e bir darbe de borsadan geldi.        
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    Argo Blockchain’in İngiltere ve ABD'deki hisseleri askıya alındı Tam Boyutta Gör

    ABD ve Birleşik Krallık’ta, Londra merkezli kripto şirketi Argo'nun hisselerinin alım vesatımları askıya alındı. Hisselerin askıya alınma nedeni açıklanmamış olsa da sebebinin madencilik şirketinin içinde bulunduğu zor dönem olduğu düşünülüyor.

    Ekim 2022 sonunda Argo Blockchain, stratejik bir yatırımcıdan 27 milyon dolar toplamak için yapılan bir anlaşmanın başarısız olduğunu ve hisselerinin yüzde 70’ün üzerinde değer kaybı yaşamasına neden olduğunu açıklamıştı.

    Şirket, Londra Menkul Kıymetler Borsası’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    “Argo’nun daha fazla finansmanı tamamlamada başarısız olması durumunda, yakın vadede nakit akışı negatif hale gelecek ve faaliyetlerini kısması veya durdurması gerekecek”

    Şirketin yayımlanan Kasım 2022 operasyonel güncellemesinde Argo Blockchain, “Şirkete mevcut gereksinimleri için yeterli işletme sermayesi sağlamak” için finansman görüşmelerine devam ettiğini söyledi.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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