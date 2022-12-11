Argo Blockchain’in İngiltere ve ABD'deki hisseleri askıya alındı

ABD ve Birleşik Krallık’ta, Londra merkezli kripto şirketi Argo'nun hisselerinin alım vesatımları askıya alındı. Hisselerin askıya alınma nedeni açıklanmamış olsa da sebebinin madencilik şirketinin içinde bulunduğu zor dönem olduğu düşünülüyor.
Ekim 2022 sonunda Argo Blockchain, stratejik bir yatırımcıdan 27 milyon dolar toplamak için yapılan bir anlaşmanın başarısız olduğunu ve hisselerinin yüzde 70’ün üzerinde değer kaybı yaşamasına neden olduğunu açıklamıştı.
Şirket, Londra Menkul Kıymetler Borsası’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Argo’nun daha fazla finansmanı tamamlamada başarısız olması durumunda, yakın vadede nakit akışı negatif hale gelecek ve faaliyetlerini kısması veya durdurması gerekecek”
Şirketin yayımlanan Kasım 2022 operasyonel güncellemesinde Argo Blockchain, “Şirkete mevcut gereksinimleri için yeterli işletme sermayesi sağlamak” için finansman görüşmelerine devam ettiğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım