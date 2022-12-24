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    Arjantin Futbol Federasyonu, Upland ile el sıkıştı

    Arjantin Futbol Federasyonu, web3 hayran etkileşimine ilk adım olarak metaverse girişimi Upland ile iş birliği yaptı. Anlaşma, dijital koleksiyon öğeleri ve sanal bir toplanma alanı içeriyor.
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    Arjantin Futbol Federasyonu, Upland ile el sıkıştı Tam Boyutta Gör

    Kripto ve spor dünyasını bir araya getiren Katar 2022 FIFA Dünya Kupası, Arjantin’in zaferi ile son buldu. Bu gelişmelerin Arjantin Futbol Federasyonu Fan Token‘ı (ARG) da yükselişe geçmişti. Son olarak çıkan haberlere göre; Arjantin Futbol Federasyonu metaverse girişimi Upland ile iş birliği yaptığını açıkladı. 

    Upland, ile ilgili detay vermek gerekirse Upland, kayıtlı 3 milyondan fazla hesapla gerçek dünyadaki yerlere bağlı sanal arazi alıp satmayı içeren bir oyundur.

    AFA Başkanı Claudio Fabian Tapia, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “Arjantin Profesyonel Ligi, Ligimizin taraftar deneyimini geliştirmek için gelişen teknolojilerden yararlanma fırsatlarını uzun zamandır bekliyordu. Bu anlaşma, teknolojinin ve yeni dijital ürünlerin en iyi yaratıcılarıyla ortak olmamızı ve böylece katılan tüm kulüpler için yeni bir gelir kaynağı oluşturmamızı sağlıyor”

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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