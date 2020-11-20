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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Arjantin konsol fiyatlarında Türkiye'yi bile geride bıraktı

    Hem Microsoft'un hem de Sony'nin yeni nesil konsolları artık tüm dünyada çıkışını gerçekleştirmiş durumda. Bazı ülkelerdeki konsol fiyatlarının yüksekliği tüm dünyada haber olmaya devam ediyor.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Arjantin konsol fiyatlarında Türkiye'yi bile geride bıraktı
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    PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S tüm dünyada çıkışını gerçekleştirdi. Tüm dünya şu anda konsolların teknolojisini ve oyunlarını konuşurken bizim ülkemizde ne yazık ki fiyatlar konuşuluyor. Bizimle aynı durumda olan bir başka ülke de Arjantin. 

    Ayrıca Bkz. "PS5'in özel kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless Headset'in Türkiye fiyatı belli oldu; 1569 TL"

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    Gamesindustry.biz'in yapmış olduğu habere göre Arjantin, konsol fiyatları konusunda Türkiye'yi geride bırakmış durumda. Yapılan habere göre PlayStation 5 ve Xbox Series X'in resmi fiyatı 99,000 Arjantin Pesosu, bu da yaklaşık olarak 1230 ABD Doları yapıyor. Fiyat - performans ürünü olarak piyasaya sürülen Xbox Series S ise 65,999 Arjantin Pesosu, yani yaklaşık olarak 820 ABD Doları yapıyor. Arjantin Pesosu'ndan direkt olarak Türk Lirası'na çevirdiğimizde ise Xbox Series X ve PlayStation 5'in 9315 TL'ye, Xbox Series S'in ise 6209 TL'ye satıldığını görüyoruz. Ülkemizde Xbox Series X'in ilk başta fiyatı 9299 TL olarak açıklanmıştı, yani yerel fiyatlandırma yapılmasaydı Arjantin ile neredeyse aynı ücrete satılacaktı.

    Türkiye'de ne kadar?

    Arjantin'in aylık asgari ücreti ise 16.875 Arjantin Pesosu. Yani yaklaşık olarak 210 ABD Doları. Bu fiyatların bir getirisi olarak da ülkedeki korsan oyunculuğun bir hayli arttığı söyleniyor. Hatta Arjantin, Brezilya ve bizim gibi ülkelerde Steam'deki oyun fiyatları, diğer ülkelerin fiyatlarına göre çok daha düşük durumda. Bazen ülkemizde ucuza satılan oyunlar, yurt dışındaki oyuncular tarafından daha ucuza alınabiliyor. Böyle durumlarda da ne yazık ki oyun fiyatları ülkemizde tekrar artıyor. Bu durumu en son Steam'de ve Epic Games'te çok ucuza ön siparişe açılan ancak kısa bir süre sonra fiyatı arttırılan Horizon Zero Dawn'da görmüştük.

    Karşılaştırabilmeniz adına Türkiye'deki fiyatları da yazalım. Xbox Series X ve PlayStation 5'in Türkiye fiyatı 8299 TL. Yani yaklaşık olarak 1100 ABD Doları. Xbox Series S'in Türkiye fiyatı ise 5399 TL. Yani yaklaşık olarak 715 ABD Doları. Ülkemizdeki asgari ücret ise yaklaşık olarak 2300 TL, yani yaklaşık olarak 300 ABD Doları.

    Son olarak yayınlanan raporda Arjantin'deki yüksek fiyata rağmen konsolların daha ilk dakikadan stoklarının tükendiği söylenmiş. Açıklama olarak konsolların sadece 6 farklı mağazada satıldığı ve gelen stokların çok az olduğu belirtilmiş.



    https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-11-19-next-gen-consoles-have-no-answer-to-argentinas-longstanding-reliance-on-piracy Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    15 saat önce
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Napalim yani onlarla mi avutalim kendimizi habere bak tövbe yarabbim
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    hagiosmann (Hüsamettin K.) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Derhal ek ötv gelmeli. Liderliği kaptırmışız...


    Bu fiyatlara rağmen stok da yok ps5 ve series xde. Demek ki vergiler az...
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    fhrstw 9 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Buradan devlet yetkililerine sesleniyoruz. Nolur konsollara, reisimi seviyorum (rtesev) vergisi gelsin biz dünya lideri değil miyiz? Niye birincililiği Arjantine kaptırıyoruz bu millet bunu mu hak ediyor? Vergide dünya lideri olmazsak nasıl dünya lideri olacağız. Artık rahat uyuyamayacağım Arjantin bizi kıskanıyor sırf hasetinden öyle kol gibi vergiler getirmiş ki bizi geçmiş. Bizim yeni vergiler icat etmeniz gerek ekonomide reforma yepis yeni vergiler icat ederek başlamalıyız yeniden vergide dünya şampiyonu olmamız lazım. Ayrıca dolar bazında Danimarkadaki taşıt vergileri bizim ülkedeki vergileri geçmiş acilen burayada yeni vergiler şart danimarkadan ucuza araba sahibi olmamızı ben kabul edemiyorum. Bir süpergüçe yakışır şekilde süper vergiler alınması lazım.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Napalim yani onlarla mi avutalim kendimizi habere bak tövbe yarabbim
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    encuni (mesut karas) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ps5 keşke 2019 da cıksaydı rahatca alırdık
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    aca-n 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Habere yapılacak yorum yok herkes herşeyi biliyor ancak kimse kon.... siz anladınız. Biz bu noktayı hak etmeyen bir ülkeyiz umarım en kısa zamanda düzeliriz.

    Haberi yazan arkadaşa çok teşekkür ederim açıklayıcı bir yazı olmuş karşılaştırmanın dolar bazında yapılması kafalarda soru işareti bırakmamış.
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    WeDneS (Ercan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnanmıyorum
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    TheMarjinaLs (Eren ASLANHAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi haber ; Bizimkiler birinciliği , Arjantin'e bırakmak istemezler.
    Geçmiş olsun :)
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