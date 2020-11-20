Arjantin konsol fiyatlarında Türkiye'yi bile geride bıraktı

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PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S tüm dünyada çıkışını gerçekleştirdi. Tüm dünya şu anda konsolların teknolojisini ve oyunlarını konuşurken bizim ülkemizde ne yazık ki fiyatlar konuşuluyor. Bizimle aynı durumda olan bir başka ülke de Arjantin.

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Gamesindustry.biz'in yapmış olduğu habere göre Arjantin, konsol fiyatları konusunda Türkiye'yi geride bırakmış durumda. Yapılan habere göre PlayStation 5 ve Xbox Series X'in resmi fiyatı 99,000 Arjantin Pesosu, bu da yaklaşık olarak 1230 ABD Doları yapıyor. Fiyat - performans ürünü olarak piyasaya sürülen Xbox Series S ise 65,999 Arjantin Pesosu, yani yaklaşık olarak 820 ABD Doları yapıyor. Arjantin Pesosu'ndan direkt olarak Türk Lirası'na çevirdiğimizde ise Xbox Series X ve PlayStation 5'in 9315 TL'ye, Xbox Series S'in ise 6209 TL'ye satıldığını görüyoruz. Ülkemizde Xbox Series X'in ilk başta fiyatı 9299 TL olarak açıklanmıştı, yani yerel fiyatlandırma yapılmasaydı Arjantin ile neredeyse aynı ücrete satılacaktı.

Türkiye'de ne kadar?

Arjantin'in aylık asgari ücreti ise 16.875 Arjantin Pesosu. Yani yaklaşık olarak 210 ABD Doları. Bu fiyatların bir getirisi olarak da ülkedeki korsan oyunculuğun bir hayli arttığı söyleniyor. Hatta Arjantin, Brezilya ve bizim gibi ülkelerde Steam'deki oyun fiyatları, diğer ülkelerin fiyatlarına göre çok daha düşük durumda. Bazen ülkemizde ucuza satılan oyunlar, yurt dışındaki oyuncular tarafından daha ucuza alınabiliyor. Böyle durumlarda da ne yazık ki oyun fiyatları ülkemizde tekrar artıyor. Bu durumu en son Steam'de ve Epic Games'te çok ucuza ön siparişe açılan ancak kısa bir süre sonra fiyatı arttırılan Horizon Zero Dawn'da görmüştük.

Karşılaştırabilmeniz adına Türkiye'deki fiyatları da yazalım. Xbox Series X ve PlayStation 5'in Türkiye fiyatı 8299 TL. Yani yaklaşık olarak 1100 ABD Doları. Xbox Series S'in Türkiye fiyatı ise 5399 TL. Yani yaklaşık olarak 715 ABD Doları. Ülkemizdeki asgari ücret ise yaklaşık olarak 2300 TL, yani yaklaşık olarak 300 ABD Doları.

Son olarak yayınlanan raporda Arjantin'deki yüksek fiyata rağmen konsolların daha ilk dakikadan stoklarının tükendiği söylenmiş. Açıklama olarak konsolların sadece 6 farklı mağazada satıldığı ve gelen stokların çok az olduğu belirtilmiş.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-11-19-next-gen-consoles-have-no-answer-to-argentinas-longstanding-reliance-on-piracy

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